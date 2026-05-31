Dal bravo ragazzo di Affari Tuoi al "bad boy" dei social: Stefano De Martino mostra l'altra faccia della medaglia con un caroselo in bianco e nero

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA

Con un post Instagram, Stefano De Martino ha messo da parte il proprio look impeccabile cui ci ha abituati ad Affari Tuoi. Niente camicia bianca aderente, cravatta e pantaloni eleganti. Ha infatti deciso di mostrare un lato totalmente diverso.

Ha pubblicato un carosello in bianco e nero, sfoggiando un look ribelle, urban e, di fatto, totalmente inaspettato. Occhi puntati sulla sua dentatura, che vanta dei grillz d’oro. Più “street style” di così c’è poco altro.

Look da bad boy

Le immagini pubblicate portano una firma ben riconoscibile, quella di Raffaele Marone, che il conduttore ha taggato nella caption. Giacca di pelle, sguardo provocatorio e bocca impreziosita da grillz dorati.

Parliamo delle mascherine in metallo prezioso che si applicano ai denti. Un vero e proprio simbolo della cultura hip-hop e rap, ormai da tempo sdoganato e reso decisamente pop da personaggi come Rihanna e Madonna.

In uno scatto De Martino strizza l’occhio mentre tira indietro il labbro, così da mostrare l’oro sui denti. In un altro, invece, l’espressione è più intensa e da copertina. I dettagli sono esaltati dal bianco e nero, dalla texture della pelle al bagliore metallico, fino alla barba meticolosamente curata.

As bad s the kids

Le immagini sono state accompagnate da una scritta grafica in caratteri ondulati e distorti (ripetuta nella caption): “As Bada s the Kids”. Letteralmente “cattivo come i ragazzini”. Una dichiarazione d’intenti ironica e provocatoria, che gioca con l’idea di un De Martino che, a 36 anni, rivendica un lato di sé molto più giovane e irriverente.

Un modo per sottolineare come quel lato di sé non è mai sparito. Il presentatore si è divertito a smontare la propria immagine pubblica, mostrandosi diverso da come il grande pubblico è abituato a vederlo. Una mossa social intelligente, forse parte di un progetto fotografico più ampio. Non si esclude, inoltre, che il vero obiettivo del lancio sia pubblicizzare dei capi d’abbigliamento. Se così fosse, nelle prossime ore o nei prossimi giorni scopriremo tutti i dettagli di una possibile sponsorizzazione.