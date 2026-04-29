Mostre e fiere di piante e fiori: il calendario di maggio

Il calendario di maggio 2026 per tutti gli appassionati di giardinaggio: ecco le mostre e le fiere di piante e fiori da non perdere

iStock Mostre di fiori e piante

Maggio è il mese in cui i giardini danno il meglio di sé, e con loro arrivano anche le grandi mostre-mercato dedicate al florovivaismo. È un periodo speciale: si possono scoprire varietà rare, parlare con vivaisti, partecipare a laboratori e magari portare a casa qualcosa di insolito per il proprio balcone. Da nord a sud ci sono parecchi appuntamenti da segnare in agenda. Ne abbiamo scelti sei, davvero imperdibili.

Verona Flower Show

Si parte da Verona, dove sabato 2 e domenica 3 maggio torna il Verona Flower Show all’interno del Giardino Giusti, una delle cornici più belle in cui possa essere allestita una mostra-mercato. Troviamo piante rare, varietà inconsuete, espositori arrivati da diverse regioni italiane. Il biglietto, oltre alla mostra, comprende anche la visita al Giardino e alle sale interne della Villa. Per i più piccoli ci sono corsi, laboratori didattici e dimostrazioni gratuite.

La Tre Giorni per il Giardino al Castello di Masino

Restiamo al nord, ma ci spostiamo in Piemonte: dal 1° al 3 maggio, al Parco del Castello di Masino a Caravino, va in scena La Tre Giorni per il Giardino, organizzata dal FAI. È una delle mostre-mercato più amate in Italia, e il tema scelto per questa edizione è “Radici”. Un appuntamento culturale a tutti gli effetti, con incontri e momenti di confronto sull’ambiente.

Cattolica in Fiore

Proseguiamo verso la Riviera. Dal 30 aprile al 3 maggio, Cattolica diventa un grande giardino a cielo aperto: vie, piazze, scorci suggestivi vengono trasformati in un percorso pieno di petali e profumi. Cattolica in Fiore è una manifestazione storica, che va avanti da oltre mezzo secolo, e quest’anno gli espositori sono più di cento, arrivati da tutta Italia (dal Piemonte alla Sicilia). Oltre alla parte florovivaistica, in città ci saranno mostre fotografiche, esposizioni di mandala, menù a tema e vetrine decorate. Il taglio del nastro è giovedì 30 aprile alle 10 in piazza Roosevelt, davanti a Palazzo Mancini.

Orticola in Lombardia a Milano

Dal 7 al 10 maggio è il turno di Milano, con la XXIX edizione di Orticola ai Giardini Pubblici di Porta Venezia. Il tema di quest’anno fa sorridere ed è anche, in fondo, una piccola verità: “Il giardinaggio fa la felicità“. A Orticola si troveranno espositori d’eccellenza, momenti di incontro e laboratori.

Planta, il giardino e non solo, a Napoli

A Napoli invece è prevista la XII edizione di Planta, il giardino e non solo, che si tiene all’Orto Botanico dell’Università Federico II dal 1° al 3 maggio. Il programma è ricco: incontri con botanici ed esperti del verde, laboratori per bambini, percorsi di educazione ambientale sulla biodiversità e sulla sostenibilità. Sono inoltre previsti dei concerti dal vivo durante le tre giornate, tra musica ed esibizioni di artisti diversi, immersi nella natura dell’Orto: un’esperienza unica.

Zagara di Primavera all’Orto Botanico di Palermo

Chiudiamo il calendario in Sicilia, con un appuntamento che già nel nome porta tutto il profumo della primavera mediterranea: Zagara di Primavera, che si svolge all’Orto Botanico di Palermo dal 22 al 24 maggio. Sono previste presentazioni di libri sul mondo botanico, talk con esperti su tecniche di coltivazione, visite guidate condotte direttamente dal Direttore dell’Orto, e diversi laboratori per i più piccoli, con cacce al tesoro e attività creative.