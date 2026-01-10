Mostre mercato di giardinaggio nel 2026: le principali in Italia

iStock Mostre mercato di giardinaggio nel 2026

Con l’arrivo del nuovo anno, chi di noi ha la passione per il pollice verde sente già quel desiderio di rinnovare il balcone o di aggiungere un tocco di novità al giardino. Ma da dove possiamo iniziare per trovare l’ispirazione giusta o quell’esemplare raro che cerchiamo da tempo? In Italia siamo davvero fortunate, perché il calendario delle mostre mercato dedicate al giardinaggio è ricco di appuntamenti che sono veri e propri momenti per imparare qualcosa di nuovo e lasciarsi sorprendere dalla bellezza della natura. Spesso ci chiediamo se valga la pena spostarsi per una fiera: la risposta è sì, soprattutto se vogliamo confrontarci con vivaisti esperti che sanno darci il consiglio giusto per quella pianta che proprio non vuole saperne di crescere.

Gli appuntamenti imperdibili della prima metà dell’anno

Il nostro tour tra le eccellenze del verde inizia prestissimo, già Mercoledì 18 e Giovedì 19 febbraio, con un evento che è ormai un punto di riferimento internazionale a Milano: Myplant & Garden. Si tratta di una fiera imponente dove possiamo scoprire in anteprima le tendenze che vedremo poi nei nostri vivai di fiducia. Poco dopo, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, ci spostiamo a Modena per Verdi Passioni, una mostra mercato perfetta per chi cerca arredi particolari o vuole partecipare a qualche workshop pratico. Se invece amiamo le sementi e vogliamo provare a far crescere qualcosa partendo da zero, SeminAT a Piacenza è la tappa obbligatoria del mese di marzo, seguita dallo storico Ortogiardino a Pordenone, dove l’esposizione di piante ornamentali è sempre di altissimo livello.

Aprile e maggio sono mesi frenetici per noi appassionate. A Brescia troviamo Cosmogarden, un salone molto curato che punta tanto sulla decorazione floreale e sulla progettazione degli spazi esterni, ideale se stiamo pensando di rifare il look al terrazzo. Se invece oltre ai fiori amiamo anche la vita all’aria aperta e il convivio, a Parma c’è il BBQ Expo & Garden, tra giardinaggio e lifestyle outdoor. Non dimentichiamo poi Macfrut a Rimini, che pur essendo molto professionale, offre spunti incredibili sull’innovazione nell’orticoltura. Per chiudere in bellezza la primavera, non possiamo mancare all’appuntamento con Giardini & Terrazzi a Bologna: passeggiare tra gli stand allestiti nei Giardini Margherita è un’esperienza che rigenera lo spirito.

Le mostre mercato tra estate e autunno

Cosa succede quando il caldo torrido dell’estate lascia spazio ai primi sentori autunnali? Per noi è il momento di pensare alle piantumazioni che daranno i loro frutti l’anno successivo. A settembre ci sono due appuntamenti che consideriamo fondamentali: iniziamo con Murabilia a Lucca, il posto perfetto per scovare piante rare e artigianato d’eccellenza, immersi in un’atmosfera che sembra sospesa nel tempo.

In contemporanea o quasi, a Padova, si tiene Flormart, un’altra mostra storica che mette al centro l’innovazione e la produzione vivaistica italiana: ci permette di capire dove sta andando il mondo del giardinaggio, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alle tecnologie che possono aiutarci a gestire meglio il nostro verde, anche in città. Questi eventi di fine stagione sono preziosi perché ci insegnano che il giardinaggio non si ferma mai e che ogni mese ha le sue necessità, e così possiamo restare aggiornate, scoprire varietà e, perché no, regalarci quel tocco esotico o quella fioritura invernale che renderà speciale la nostra casa anche nei mesi più grigi.