Come funziona il vaso da fiori intelligente e perché dovresti averne uno in casa. Soprattutto se non hai il pollice verde

Vorresti avere il pollice verde, ma le tue piante non durano mai? La soluzione è il vaso da fiori intelligente: smart e simpaticissimo!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon Vaso da fiori intelligente da comprare

Sognavi una casa piena di piante e fiori, ma ogni volta che ne entra uno in casa tua rischia di morire dopo pochi giorni? Non sei da sola. Siamo in tantissimi e oggi, per fortuna, c’è una soluzione per noi. Si tratta di un vaso da fiori smart, studiato per chi non è particolarmente pratico di giardinaggio (ma vorrebbe iniziare) e per chi con le piante proprio non ci sa fare (ma adora il verde).

Un prodotto studiato con alte tecnologie che promette di risolvere tutti i problemi di chi come noi non ha il pollice verde e vorrebbe smetterla di vedere le piante in balcone e dentro casa avvizzire nel giro di pochi giorni. Il funzionamento è semplicissimo: una volta messa la pianta nel vaso quest’ultimo riuscirà a rivelarne il benessere. Come? Semplicemente monitorando tramite dei sensori la luce, la riserva d’acqua, l’umidità del terreno e la temperatura.

Informazioni essenziali per valutare lo stato di salute della pianta, comunicati poi in modo semplice e diretto tramite un display. In sostanza ti basterà guardare lo schermo sul vaso per capire se devi innaffiare la pianta, se necessità di più luce o di meno acqua. Un modo facile (e anche simpatico) per prendersi cura delle piante.

Vaso da fiori intelligente Masdio giallo

Partiamo dal più famoso, quello firmato Masdio. Il modello Ivy è un vaso da fiori giallo integrato con la tecnologia dell’intelligenza artificiale. Tramite lo schermo mostra funzioni come ora e temperatura, ma è anche in grado di generare quasi 50 espressioni per indicare lo stato di salute della pianta.

Fornisce informazioni su livelli d’acqua e sull’ambiente, arricchendosi con il tempo e migliorando. Si può connettere con vari dispositivi e controllare tramite l’apposita app, diventando di fatto un assistente prezioso per prendersi cura delle piante. Offre inoltre un sistema di irrigazione smart. Dopo aver immagazzinato l’acqua una volta, il vaso annaffia in modo autonomo le tue piante su richiesta.

Vaso da fiori intelligente Masdio XL

Oltre al modello Ivy, il marchio offre anche un vaso XL per contenere piante più grandi. La batteria potenziata da 2200 mAh offre sino a 12 ore di interazione continua con una singola carica. Inoltre lo schermo interagisce e reagisce a te, rispondendo alle domande e realizzando più di 100 espressioni.

Vaso da fiori intelligente Plantsio

Firmato Plantsio, questo vado da fiori intelligente si attiva semplicemente toccando una foglia della pianta. Il vaso è possiede una tecnologia avanzata, fornendo irrigazione automatizzata, monitoraggio del suolo e impostazioni di crescita personalizzabili. Per diventare dei veri pro nella cura delle piante!

Vaso da fiori intelligente Itigoitie

In stile art decò, il vaso da fiori di Itigoitie è anche un pezzo d’arredo oltre che un assistente per prendersi cura delle piante. Monitora i rumori ambientali e ha un sensore di luminosità. Consente poi di creare un programma professionale personalizzato di irrigazione, luce e regolazione della temperatura. Tutto ciò che serve per il benessere della tua pianta!

Vaso da fiori intelligente Itigoitie Vaso da fiori in stile art decò

Vaso da fiori intelligente Generic

Perfetto per balconi, salotti e giardini, questo vaso di Generic è un pezzo di design. Disponibile in tantissimi colori, non solo ti aiuta a prenderti cura delle piante, ma è anche ottimo per arredare.

Vaso da fiori intelligente Generic Vaso da fiori con tante espressioni

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