Vetri e specchi splendenti senza aloni: con l’aspiratore per finestra avrai casa pulita e soprattutto senza sforzi

Amazon L'aspiratore per finestre rimuove lo sporco e gli aloni

Ogni anno anche se proviamo a ignorarlo arriva il periodo delle cosiddette pulizie di primavera. Un momento in cui ci dedichiamo al cambio di stagione, a lavare piumoni e tende e poi arriva quella più temuta: la pulizia dei vetri. Lavare le finestre è impegnativo e non sempre il risultato è assicurato, nonostante ci impegniamo e usiamo i prodotti adatti i vetri appaiono sempre con quegli antiestetici aloni che ci fanno scoraggiare. Quest’anno però a rendere piacevole questa attività (non stiamo esagerando) ci sono i lavavetri elettrici che dotati di un apposito meccanismo riescono ad aspirare polvere e sporco, anche quello più resistente e contemporaneamente a lavare le superfici con una sola passata senza lasciare aloni e senza stancarci.

A offrirci un apparecchio che racchiude in pochi centimetri efficacia, rapidità e convenienza è Amazon e in particolare un dispositivo del suo brand Amazon Basics. Il set di aspirapolvere per finestre funziona su vetri, piastrelle, specchi, piani lavoro e tutte quelle superfici lisce: in poche parole avrai una casa pulita e disinfettata in pochi minuti, l’apparecchio da provare e da non lasciare più.



Offerta Amazon Basics Setdi L’aspiratore per finestre ha un’ampia autonomia

L’aspirapolvere per finestre leggero e dall’ampia autonomia

Pulire le finestre è un’operazione faticosa e se scegliamo un pulitore elettrico dobbiamo puntare su un apparecchio leggero e comodo. Quello di Amazon Basics risponde in pieno a queste necessità perché è piccolo e pesa meno di un chilo. Tutte caratteristiche che però non sacrificano l’efficienza dell’aspirapolvere che ha un vantaggio non da poco. L’apparecchio è alimentato a batterie e il suo design cordless lo rende facile da portare ovunque senza ingombro, pronto per essere utilizzato ogni volta che ne hai bisogno senza limiti. Potrai muoverti facilmente sia su superfici ampie che piccole perché non avrai mai l’ingombro dei fili e dell’alimentazione

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La potente batteria al litio consente con una sola ricarica di avere un’autonomia di circa 45 minuti che corrispondono a un’area di circa 105 m2, l’equivalente di 35 finestre con un risparmio di tempo considerevole se consideri che il tempo per una ricarica completa non supera le 3,5 ore. Inoltre la presa per la ricarica si adatta ai sistemi europei, ma anche del Regno Unito e degli USA, così da poterlo avere sempre con te senza preoccuparti.

Vetri e superfici impeccabili con l’aspirapolvere

L’aspiratore per vetri, come abbiamo visto è efficace anche su altre superfici come i piani lavoro o gli specchi perché ha una testina di pulizia larga 280 mm che le permette di raggiungere anche punti difficili. Puoi usarlo sia verticalmente che orizzontalmente contrastando l’accumulo di liquidi perché l’aspirazione impedisce il gocciolamento dell’acqua sia sporca che pulita.

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Utilizzarlo è molto semplice, non devi fare altro che diluire il detersivo in dotazione con dell’acqua e spruzzarlo sulla superficie interessata. Ora non ti resta che azionare il dispositivo con la testina coperta dal panno in microfibra e rimuovere lo sporco e le eventuali macchie. Una volta “insaponata” la superficie, passa nuovamente l’aspiratore per rimuovere l’acqua in eccesso e quella sporca che verrà raccolta all’interno del serbatoio rimovibile da 120ml e finalmente potrai ammirare le tue finestre o specchi splendenti e senza aloni.

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