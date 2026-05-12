Con l’aspirapolvere per materassi potrai dormire sonni sereni e tranquilli perché elimina ogni singolo acaro, anche in profondità

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Il battimaterasso elettrico elimina germi e acari in pochi minuti

Le pulizie di primavera sono un rito che ripetiamo immancabilmente ogni volta che le giornate diventano più miti perché dopo il lungo inverno la casa ha bisogno di una pulizia approfondita. Accanto alle faccende quotidiane, alla nostra lista aggiungiamo anche la pulizia delle tende e dei vetri, ma non è sufficiente. Spesso ci dimentichiamo di aggiungere la pulizia dei materassi o dei divani, perché anche loro hanno bisogno di essere “liberati” da polvere e sporco. Nonostante i buoni propositi siamo tentate di tralasciarli perché pulirli è davvero complicato, quasi impossibile.

A risolvere tutti i tuoi problemi c’è un apparecchio poco conosciuto ma dall’efficacia senza limiti: il battimaterasso elettrico. Online è possibile trovare diversi modelli, ma quello che unisce prestazioni elevate e un prezzo “goloso” è JIGOO T600. Tra i top di gamma in questo settore, a renderlo il più desiderato è il costo contenuto che diventa ancora più conveniente grazie allo sconto. Non resta che scoprire tutte le caratteristiche dell’aspirapolvere per materassi.

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Un battimaterasso, tre vantaggi

L’aspirapolvere da materasso JIGOO T600 ha un design compatto, ma prestazioni extra. Infatti con un solo apparecchio puoi ottenere diversi vantaggi. Primo su tutti il battimaterasso è dotato della luce UV che agisce direttamente sulle cellule degli acari per eliminarli. A questo si aggiunge un sistema di ultrasuoni che ne bloccano la riproduzione, ma stando attenti al tuo benessere.

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L’aria emessa dall’aspirapolvere per materassi quando elimina gli acari, è riscaldata a 60° C, che nella pratica permette di assorbire l’umidità da materasso così da sanificarlo grazie anche al sistema di purificazione dell’aria. L’apparecchio, infatti ha una cartuccia profumata agli ioni negativi che filtra l’aria eliminando il 99,9% di germi e restituendo un getto purificato e profumato che renderà il materasso fresco e con una piacevole fragranza.

Pulizia potente e sempre sotto controllo

Pulire i materassi, ma anche i divani e tutti gli imbottiti, non ti porterà via molto tempo se utilizzi JIGOO T600. Il battimaterasso ha un potente motore da 700W e una potenza di aspirazione di 15 kPa che elimina in poco tempo gli acari.

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A questo devi aggiungere la potente spazzola rotante in metallo che muovendosi 12.000 volte al minuto rimuove non solo gli acari in superficie, ma anche quelli in profondità per una pulizia duratura che potrai tenere sempre sotto controllo. Il display a led dell’aspirapolvere per materassi è supportato da sensori avanzati che monitorano la presenza degli acari prima e dopo la pulizia: così potrai capire se ti basta una sola sessione di pulizia o devi ripetere l’operazione.

L’aspirapolvere per materassi facile da usare

L’aspirapolvere per essere efficace, oltre alla potenza, deve essere anche facile da usare. Lo stesso vale per gli apparecchi per materassi e JIGOO T600 è quello che stai cercando. Le ruote fanno scivolare facilmente il battimaterasso sulla superficie, mentre la tecnologia per la protezione degli occhi attiva gli UVC solo quando si muovono entrambe le ruote contemporaneamente. In poche parole un apparecchio sicuro a 360°.

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