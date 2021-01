Passionali, chiacchierati, complicati: tutti gli amori di Asia Argento

L'amore secondo Asia Argento: da Morgan a Corona, passando per Vincent Gallo e Anthony Bourdain, l'attrice ha sempre cercato passione e affinità, fregandosene di giudizi e moralismi. L’ultima foto postata sul suo account Instagram la vede abbracciata al suo ex Fabrizio Corona. I due si scambiano un bacio, con i commenti (di lei) “Celebrate”, “ L’amore al di là del cuore. The show must go on” (di lui). Mentre un amico comune, presente alla reunion, scrive “L’amicizia, quella vera”. Che si tratti di ritorno di fiamma o meno, Asia conferma che per lei l’importante è destabilizzare. E far parlare