Asia Argento, le parole per Anthony Bourdain: “Ti amerò per sempre”

Fonte: Getty Images Asia Argento e Anthony Bourdain

Il 25 giugno lo chef americano Anthony Bourdain avrebbe compiuto 68 anni: Asia Argento, sua ex compagna, lo ha ricordato con delle parole che toccano l’anima, ricordando quel grande amore che li ha legati e che va oltre il tempo, lo spazio e la morte.

Asia Argento, la dedica ad Anthony Bourdain nel giorno del suo compleanno

“Ti amerò per sempre”: così Asia Argento ha voluto ricordare l’ex compagno Anthony Bourdain, lo chef americano che nel giugno del 2018 si suicidò lasciando un vuoto incolmabile nella sua vita. L’attrice ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto insieme, accompagnandole a delle parole toccanti, che dimostrano un legame che va oltre la morte.

Così, nel giorno del compleanno dello chef, Asia Argento ha voluto dedicargli un pensiero: “Ti amerò per sempre. La vita va avanti ma non sarà più la stessa senza di te. Il tempo non cura nessuna ferita. Mi manchi ogni giorno. Nei miei sogni ti parlo, ti bacio, sei ancora con me. Le feste sono particolarmente insostenibili. Buon compleanno in un luogo più alto e più leggero di questo”, ha scritto.

Il loro è stato un amore fortissimo e tormentato: l’attrice sembrava aver ritrovato la serenità accanto allo chef, dopo una serie di relazioni fallimentari – prima fra tutte quella con Morgan, papà della primogenita Anna Lou Castoldi a cui è stata legata sino al 2006 – ma in realtà la loro era una relazione segnata da sofferenze e tanto dolore.

“Il suo dolore era molto bravo a nasconderlo – aveva confidato Argento a Belve – era un uomo di vent’anni più grande di me, quindi un’altra generazione, di quegli uomini che non vogliono mostrare i propri sentimenti che vogliono far vedere che sono quelli forti e sono lì per proteggerti e forse dovevo essere io a proteggere un po’ più lui da se stesso”.

Anthony Bourdain, l’amore tormentato con Asia Argento

Lo chef americano lottava da tempo contro la depressione, che l’ha portato a togliersi la vita l’8 giugno del 2018, mentre si trovava a Kaysersberg, in Francia, per girare le nuove puntate del suo show Parts Unknown. Per molto tempo l’attrice si è data la colpa per la scomparsa del compagno, consapevole di non esserti resa conto del buio che stava divorando la sua anima.

“È una colpa che mi sono data anch’io, per molto tempo. Credo però sia riduttivo spiegare così un male tanto grande, che lo ha portato a togliersi la vita. Abbiamo litigato altre volte e non è accaduto nulla a lui o a me. Il problema di fondo era la depressione. Lui non poteva mostrare le proprie fragilità al mondo”.

Lei stessa non ha mai fatto mistero di essere ricaduta nel tunnel dell’alcolismo, e di essere guarita dopo un percorso lungo e faticoso: “Ho toccato il fondo e ho pensato le cose peggiori. Quando la persona al tuo fianco non c’è più e si è suicidata, ti ritrovi in un pozzo senza fondo. Sto ancora trasformando quel veleno in mia medicina. Da quel fango sono rinata e questo dà valore alla vita, rialzarsi e migliorarsi come essere umano”.