Anna Lou Castoldi parla dei genitori: cosa pensa di Morgan e Asia Argento

Bella, talentuosa e ribelle, Anna Lou Castoldi parla di Morgan e Asia Argento che per lei non sono solo due artisti famosissimi, ma anche i genitori. Classe 2001, Anna Lou è frutto dell’amore fra il cantante e la regista, durato dal 2000 al 2006. Per anni lontano dai riflettori, nell’ultimo periodo la giovane Castoldi si è fatta notare non solo per il suo originalissimo profilo Instagram, ma anche per essere entrata nel cast di Baby 3. Nella serie tv in onda su Netflix interpreta Aurora, un personaggio che, come ha spiegato lei stessa, ha molto in comune con la sua vita.

Intervistata da FanPage, Anna Lou ha spiegato di avere un ottimo rapporto con entrambi i genitori. In particolare ritiene che suo padre Morgan sia un genio. “Io adoro la musica di mio padre – ha rivelato -. Lo ritengo un genio e spacca tantissimo, da solo come con i Bluvertigo. La sua musica l’ascolterei a prescindere anche se non fosse mio padre”.

La 19enne è legatissima anche a mamma Asia Argento e ammira i suoi lavori da regista. “Ho visto solo tre film di mia madre, sono fan principalmente dei suoi lavori da regista – ha raccontato -. Adoro Scarlet Diva. Lo conosco a memoria. L’ho visto quando avevo cinque anni di nascosto. È una storia che fa un sacco ridere. Mia madre era in viaggio per lavoro. Ero con la tata e lei mi chiese quale videocassetta mi andava di vedere. C’era Spongebob, Hello Kitty e cose così. Io le chiesi di mettermi la cassetta di Scarlet Diva e mi lasciò da sola nella stanza. Hai presente che il film è molto esplicito, no? Ecco. Lì per lì mi sono fatta due domande, poi per anni non ci ho più pensato. Mia madre più in là mi disse: ‘Non potrai vederlo fino a quando non farai 16 anni’. Ecco, io però l’avevo già visto undici anni prima”.

Morgan e Asia Argento hanno vissuto una storia intensa e in seguito, per un lungo periodo, fra gli ex ci sono stati accesi contrasti e accuse reciproche. Dopo l’addio ad Asia, Marco Castoldi si è innamorato di Jessica Mazzoli, concorrente di X Factor da cui ha avuto Lara. Nel 2020 la nuova compagna, Alessandra Cataldo, ha dato alla luce Maria Eco, sua terzogenita. La Argento invece nel 2008 ha sposato Michele Civetta, da cui ha avuto il figlio Nicola. La coppia si è separata nel 2012 e in seguito la regista è stata legata ad Anthony Bourdain, celebre chef statunitense morto suicida nel 2018.