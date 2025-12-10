Sanremo 2026, Carlo Conti perde la figlia di Renga e Aurora Ramazzotti

Il Festival di Sanremo 2026 tra imprevisti e rinunce: nel nuovo format con le figlie d'arte Carlo Conti è costretto a rinunciare a Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a un’edizione di sorprese e colpi di scena ma non tutti i piani procedono senza intoppi. Il progetto innovativo di Carlo Conti, il nuovo format le figlie di, pensato per valorizzare giovani conduttrici legate a grandi nomi della musica italiana, ha subito un imprevisto che scuote gli equilibri. Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti, inizialmente confermate alla conduzione, hanno rinunciato, lasciando la produzione a correre ai ripari.

Sanremo 2026, salta il format con Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti

L’idea originale prevedeva per RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai, tre volti femminili capaci di portare freschezza, spontaneità e curiosità tra le interviste e gli approfondimenti durante il Festival di Sanremo 2026: Jolanda Renga, Aurora Ramazzotti e Anna Lou Castoldi. Tre giovani, legate a padri iconici della musica italiana, pronte a diventare protagoniste di un nuovo capitolo della kermesse.

Jolanda è la primogenita di Francesco Renga e Ambra Angiolini, Aurora è la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker mentre Anna Lou, vista lo scorso anno a Ballando con le Stelle, è l’erede di Morgan e Asia Argento.

L’annuncio dei Big in gara ha stravolto il progetto. Tra i partecipanti figura Francesco Renga, e questo ha reso evidente il conflitto di interessi per Jolanda, che avrebbe dovuto intervistare artisti sul palco.

La ragazza – come racconta Giuseppe Candela su Chi – avrebbe dunque preferito fare un passo indietro, rinunciando a quella che sarebbe stata la sua prima esperienza di conduzione a Sanremo.

Ma anche Aurora Ramazzotti, decisamente più rodata dal punto di vista televisivo, avrebbe deciso di declinare l’invito. La figlia di Eros Ramazzotti avrebbe sicuramente portato sicurezza e professionalità al progetto, ma avrebbe scelto di non partecipare senza fornire motivazioni ufficiali.

La produzione si sarebbe così ritrovata con un vuoto da colmare, mentre il format mantiene la sua ambizione: innovare, ma rispettando la tradizione e il prestigio del Festival.

Rimane quindi confermata solo Anna Lou Castoldi: la giovane ha già dimostrato talento, capacità di gestire interviste e dialoghi con ospiti e artisti, e dovrebbe restare l’unica rappresentante della vision iniziale del format.

Sanremo 2026, si punta su Nicole Rossi ed Elisa Maino

E così ora si fanno i i nomi delle possibili nuove conduttrici: tra questi spiccano Nicole Rossi, attrice nota per Skam e Il Collegio, e Elisa Maino, influencer e fidanzata del cantante Bresh. La scelta dei volti dovrà garantire equilibrio tra popolarità, freschezza e competenza, così da mantenere vivo l’interesse per la sperimentazione senza compromettere il prestigio del Festival.

Sanremo, del resto, non è mai solo una gara musicale. È un laboratorio televisivo e culturale, un luogo in cui tradizione e innovazione si intrecciano continuamente. E se Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti rinunciano, la curiosità cresce: chi prenderà il loro posto? Quale volto saprà incarnare al meglio il nuovo format?

Il Festival 2026 promette così di essere un’edizione ricca di novità, tra giovani conduttrici, Big in gara e formule sperimentali, confermando ancora una volta Sanremo come appuntamento centrale della musica e della televisione italiana.

