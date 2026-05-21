Aurora Ramazzotti, matrimonio nel castello e concerto di papà Eros

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IPA Aurora Ramazzotti

Nozze da favola per Aurora Ramazzotti. Fervono i preparativi per il matrimonio della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti e la scelta della location è ricaduta su un castello. Il grande giorno è fissato al 4 luglio in Sicilia e stando alle ultime indiscrezioni non mancherà un dolcissimo gesto del papà cantante.

Dove si sposa Aurora Ramazzotti, la location da favola

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Aurora Ramazzotti ha scelto una delle location più esclusive della Sicilia: il Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, in provincia di Siracusa.

Una residenza storica del Cinquecento, appartenente ai baroni Grimaldi di Serravalle, immersa nella campagna siciliana. Circondata da oltre 200 ettari di agrumeti, è considerata tra le dimore più prestigiose della regione.

Unisce il fascino aristocratico delle residenze d’epoca a spazi pensati per grandi eventi privati e celebrazioni di lusso. La struttura offre numerosi ambienti interni ed esterni, tra giardini, cortili e saloni storici, che consentono di organizzare ogni momento del matrimonio in un contesto riservato e scenografico.

Dalla cena della vigilia agli spazi dedicati alla preparazione degli sposi, fino alla cerimonia e al ricevimento, ogni fase dell’evento può svolgersi all’interno della tenuta.

Il castello dispone inoltre di aree dedicate ai cocktail di benvenuto, al banchetto nuziale, alla festa danzante e al tradizionale taglio della torta, oltre a spazi destinati al brunch del giorno successivo. La proprietà è pensata anche per offrire agli ospiti esperienze esclusive prima e dopo le nozze, trasformando il matrimonio in un soggiorno immersivo nel cuore della Sicilia.

Il posto perfetto per il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che, stando alle indiscrezioni, non sarà limitato ad una sola giornata. I festeggiamenti dovrebbero infatti protrarsi “per tre giorni e tre notti”, trasformando le nozze in una lunga celebrazione privata dedicata a parenti e amici più stretti.

Gli sposi ha inoltre riservato l’intera struttura, comprese le suite interne, per garantire agli ospiti massima riservatezza e comfort. Insomma, un evento organizzato con estrema cura. Nulla sarebbe stato lasciato al caso, dalla gestione degli invitati fino alla sicurezza predisposta per proteggere la privacy della coppia e degli ospiti presenti.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, insieme da anni e genitori del piccolo Cesare, hanno finora mantenuto un profilo relativamente discreto sulle nozze, limitandosi a condividere la data del matrimonio e alcuni dettagli delle partecipazioni inviate agli invitati.

Ma l’addio al nubilato di Aurora ha lasciato intuire il tono raffinato scelto per l’intero evento: una fuga in Marocco, in un riad di lusso, trascorso insieme alle amiche storiche.

Ora però la portata del sì appare più chiara. Il Castello Xirumi Serravalle, con i suoi giardini e la grande piscina immersa nella tenuta, farà da cornice a una celebrazione che punta a coniugare eleganza, riservatezza e atmosfera familiare.

Il regalo di Eros Ramazzotti alla figlia che si sposa

Tra i dettagli che più stanno alimentando curiosità c’è soprattutto il gesto di Eros Ramazzotti per il giorno più bello della sua primogenita. Pare che il cantante sia pronto a regalare agli sposi e agli invitati un momento particolarmente emozionante.

“Si sussurra che si esibirà in un concerto privato”, ha riferito il giornalista Alberto Dandolo, descrivendo una performance che dovrebbe svolgersi nel grande giardino della tenuta.

Un gesto che, se confermato, renderebbe l’evento ancora più magico e unico. Del resto il rapporto tra Aurora ed Eros è sempre stato molto stretto, anche dopo la separazione dell’artista da Michelle Hunziker.

In attesa del sì del 4 luglio, il matrimonio si candida già a essere uno degli eventi mondani più seguiti della prossima estate.