Aurora Ramazzotti si sposa: “C’è la data e la location. Mancano 8 mesi”

La figlia di Eros e di Michelle Hunziker ha comunicato ai follower i dettagli sulle prossime nozze con Goffredo Cerza, a cui è legata da sette anni

Fervono i preparativi per il matrimonio di Aurora Ramazzotti. Non è di certo una novità visto che la proposta è arrivata un anno fa, ma l’influencer e opinionista ha ora confermato alcuni dettagli importanti. Come la data delle nozze, che molti attendevano con ansia. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è pronta a giurare amore eterno al suo Goffredo Cerza la prossima estate.

Quando si sposa Aurora Ramazzotti, i dettagli del matrimonio

Aurora Ramazzotti ha finalmente deciso, ovviamente con il futuro marito Goffredo Cerza, la data del suo matrimonio. Sarà il 4 luglio 2026. Dunque un evento estivo per la 28enne, già mamma del piccolo Cesare, nato nel 2023.

“Succederà. Non avevamo dubbi però ora esiste una data quindi succederà. Mancano 8 mesi e bisogna sbrigarsi, mi sta salendo anche l’ansietta però penso che sia normale per l’organizzazione di un matrimonio. Ci sono davvero tantissime cose da fare”, ha raccontato Aurora ai suoi follower. Ha svelato anche di aver trovato una “weeding planner perfetta”, che la sta aiutando con l’organizzazione della cerimonia.

“Siamo un po’ in ritardo ma è stato difficile scegliere la location, non avevamo mai parlato di matrimonio. Abbiamo visitato 2 regioni e più di 20 location diverse. Quindi ricapitolando, abbiamo data, location, musicisti, fotografi e ora stiamo guardando per i catering”, ha concluso Ramazzotti promettendo di aggiornare i follower con le prossime novità.

“Penso che i prossimi step saranno la scelta dei colori, sto facendo una cartella Pinterest da dare alla mia wedding planner con tutte le cose che mi piacciono, che sto vedendo in giro. – ha spiegato – Ho un sacco di idee e di cose che voglio fare, ma bisogna vedere se abbiamo il tempo di fare tutto. Comunque mi sento confident, poi vi aggiornerò su tutto, ma intanto avete la data. E io sono molto felice”.

La proposta di matrimonio è avvenuta un anno fa, a dicembre 2024, durante una vacanza dei promessi sposi a Londra. Il momento speciale è avvenuto nel cuore della fiera natalizia Winter Wonderland, a Hyde Park, proprio dove Aurora e Cerza si sono innamorati anni prima. “2024-2018. Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre”, ha scritto in quell’occasione la Ramazzotti sui social, annunciando così la lieta notizia.

La storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

La storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è sicuramente una storia d’amore all’insegna della complicità, dell’unione e della voglia di stare insieme per tutta la vita.

In passato la Ramazzotti ha raccontato la sua idea di matrimonio. “Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme”.

Aurora ha scelto Goffredo come padre di suo figlio, per i suoi valori, per quell’amore che è sbocciato nel tempo e che è diventato sempre più forte, una costante della sua vita. Nel loro futuro, oltre al matrimonio, c’è anche un fratellino o una sorellina per Cesare. “Un bambino sta già a significare che si è legati per sempre”, ha assicurato più volte la Ramazzotti.