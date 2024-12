Aurora Ramazzotti si sposa: la proposta romanticissima di Goffredo Cerza

Fonte: IPA Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha detto “sì”: a sorpresa, è arrivata la proposta (romanticissima) di matrimonio di Goffredo Cerza. Lo ha annunciato con un post su Instagram: “2024-2018. Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre”. Nel 2023 c’erano state molte indiscrezioni in merito alle nozze, soprattutto dopo la nascita del figlio Cesare Augusto, ma la Ramazzotti aveva ammesso di non pensare ancora al matrimonio.

Aurora Ramazzotti si sposa con Goffredo Cerza: le foto e l’annuncio su Instagram

Più volte, nel corso degli ultimi anni, si è ipotizzato un matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La coppia sta insieme da praticamente sempre: un legame, il loro, splendido, che nel tempo si è rafforzato sempre di più. E ora, dopo le indiscrezioni, hanno annunciato le nozze su Instagram, con un post e tante foto romanticissime. Il primo incontro tra Aurora e Goffredo risale al 2017: un incontro voluto dal destino, a Londra (dove Goffredo le ha chiesto la mano), avvenuto grazie a un’amica in comune. Nessun colpo di fulmine, ma un amore che si è fortificato, che è cresciuto insieme a loro.

Tanti i messaggi di affetto sotto al post. “Meravigliosi, congratulazioni ragazzi. Siete bellissimi”, e ancora emoji di cuori e commenti di felicitazioni per una giovane coppia che ha sempre dimostrato una complicità davvero rara. “Che belli che siete, auguri e viva l’amour“, tantissimi utenti, fan e vip (come Le Donatella e Alvin) hanno fatto i loro migliori auguri per un futuro luminoso.

La storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Chi ricorda il promise ring di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza? A marzo del 2023 sono diventati genitori di Cesare Augusto: il primo figlio, tanto voluto e desiderato, che li ha resi una famiglia unita. Poi, qualche mese dopo, la Ramazzotti ha sfoggiato un anello al dito, una promessa di eternità che, però, non c’entrava nulla con il matrimonio. “È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra”. Ma ora l’anello “vero e proprio” è arrivato (ed è anche bellissimo).

A Vanity Fair, la Ramazzotti aveva raccontato la sua idea di matrimonio. “Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme“. Ha scelto lui come padre di suo figlio, per i suoi valori, per quell’amore che è sbocciato nel tempo e che è diventato sempre più forte, una costante della sua vita.

Nel loro futuro, in ogni caso, c’è anche un fratellino o una sorellina per Cesare. In effetti, nessuno si aspettava il matrimonio prima del secondo figlio, proprio per le parole che Aurora aveva confidato qualche mese fa. “Prima il secondo figlio, poi parliamo di matrimonio. Un bambino sta già a significare che si è legati per sempre”. Ma ora il momento di organizzare le nozze è (finalmente) arrivato.