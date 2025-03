Aurora Ramazzotti e l’abito da sposa personalizzato: “Sarò io a disegnarlo”

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si sposa: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è proprio diventata grande e, dopo l’immensa gioia di essere diventata mamma del piccolo Cesare, si appresta a fare un altro grande passo, il matrimonio con il suo Goffredo Cerza. Sulle nozze si sa ancora poco e nulla, ma è la stessa Aurora a rivelare un dettaglio sul suo abito da sposa: sarà lei a disegnarlo!

Aurora Ramazzotti, nozze top secret ma abito ideato da lei

Tra le nozze più attese dell’anno ci sono senza dubbio quelle tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: la figlia di Michelle Hunziker coronerà proprio durante questo 2025 il sogno di sposare l’amore della sua vita, ma sulle nozze è ancora tutto top secret. Secondo i rumors il grande evento dovrebbe avvenire in estate, ma ancora non si sa nulla sulla data, nè sulla location che i futuri sposi sceglieranno anche se, secondo quanto aveva dichiarato la stessa Aurora in un’intervista a Eva 3000, lei e Goffredo sognano “qualcosa di elegante, significativo e che sappia di famiglia”. Una cerimonia dunque che rappresenti la loro coppia, fatta di tanto amore, di complicità e sostegno reciproco.

Grande attesa anche per scoprire quale sarà l’abito da sposa che sceglierà Aurora per salire all’altare, ma in questo caso è lei stessa a rivelare un piccolo ma fondamentale dettaglio. Durante momento di domande e risposte con i follower sul suo profilo Instagram infatti, Aurora ha parlato per la prima volta dell’abito che indosserà. Alla domanda di un utente “Scelto l’abito da sposa?” Aurora ha risposto “Non dico niente. Solo che non dovrò sceglierlo. Ma disegnarlo” rivelando dunque che non indosserà una creazione già pronta, ma sarà lei stessa a personalizzare e rendere unico il suo abito per il giorno più bello, disegnando il look per le sue nozze. D’altronde Aurora aveva dichiarato a Eva 3000 che il suo abito ideale sarebbe stato un “abito capace di rappresentarla al 100 per cento” e dunque cosa c’è di meglio che idearlo lei stessa?

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la proposta di matrimonio super romantica

Era Dicembre 2024 quando Aurora ha ricevuto la romantica proposta di matrimonio da parte del suo amato Goffredo Cerza. L’annuncio, arrivato ufficialmente con un bellissimo scatto sui social nel quale la coppia si scambiava un dolcissimo bacio, riportava la dicitura “2024-2018. Ho detto Sì nel posto dove ci siamo innamorati. Ti amo per sempre”.

Aurora e Goffredo si trovavano infatti a Londra per una vacanza in compagnia del loro bambino Cesare ed è stato proprio durante un giro sulla ruota panoramica di Winter Wonderland, nel parco divertimenti ad Hyde Park, che Goffredo, come nella migliore delle favole, si era inginocchiato per consegnare ad Aurora l’anello di fidanzamento con cui le avrebbe chiesto di lì a poco di sposarlo. Negli scatti pubblicati su Instagram si vedeva un’Aurora raggiante e commossa, mentre mostrava orgogliosa lo splendido anello donatole da Goffredo.

La loro storia sembra davvero una di quelle meravigliose favole a lieto fine: i due si erano conosciuti nel 2017 grazie a un’amica comune, Sara Daniele, figlia del celebre cantautore Pino Daniele. All’epoca, Goffredo studiava ingegneria elettrica a Londra, mentre Aurora frequentava spesso la capitale britannica per motivi personali e professionali. Il colpo di fulmine non era scattato subito, ma con il tempo i due avevano iniziato a frequentarsi sempre più assiduamente, scoprendo interessi comuni e sviluppando un legame profondo anche grazie alla passione condivisa per lo sport e per i viaggi. E poi nel 2022 era arrivato l’annuncio più bello, quello di aspettare il loro primo figlio, Cesare Augusto, nato poi a fine marzo 2023. Ora Aurora e Goffredo dopo una lunga convivenza in una casa bellissima non aspettano altro che coronare quell’amore nato per caso, ma diventato solido e duraturo.