Aurora Ramazzotti in vacanza in Kenya con Goffredo e l’amica Sara Daniele: le foto

Pubblicato: 13 Agosto 2025 07:13

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti si gode le vacanze in Kenya con Goffredo Cerza, il piccolo Cesare e l’amica del cuore Sara Daniele, conquistando tutte con panorami mozzafiato e foto dolcissime.

La vacanza di Aurora Ramazzotti in Kenya

Dopo aver trascorso una vacanza in compagnia di mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti, nonni dolcissimi di Cesare, Aurora Ramazzotti è volata in Kenya. Con lei il futuro marito Goffredo Cerza, il figlio della coppia e Sara Daniele, migliore amica della giovane.

Il Kenya è un luogo speciale per Aurora. La famiglia di Goffredo infatti ha una casa a Watamu e la coppia ha raggiunto spesso questo luogo magico per godersi i tramonti africani e i paesaggi naturali.

Nelle immagini pubblicate su Instagram, Aurora sorride insieme a Sara Daniele, sfoggiando un bikini animalier e un fisico scolpito. Le due amiche coccolano il piccolo Cesare e sorridono, felici di trascorrere del tempo insieme.

Sara e Aurora d’altronde hanno sempre avuto un rapporto speciale ed è stata proprio la figlia di Pino Daniele a far conoscere Goffredo con la giovane Ramazzotti. La loro amicizia dura ormai da oltre dieci anni e con il tempo il legame è diventato sempre più forte.

“Erano i tempi in cui impazzava Facebook e proliferavano i fake – aveva raccontato qualche tempo fa Aurora al Corriere della Sera -. Un giorno sono al telefono con la mia amica Leonetta Fendi e mi dice che lì con lei c’è Sara Daniele che vuole salutarmi. Confesso che non avevo associato il nome al padre… Me la passa e lei entusiasta dice: ‘Ciao Auri! Come stai?’, come se ci conoscessimo benissimo. Viene fuori che per mesi aveva chattato con un mio profilo falso”.

Le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Dopo la romantica proposta di nozze arrivata a Londra, città in cui i due si sono conosciuti, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti si preparano alle nozze. Il matrimonio è previsto per il 2026 quando la figlia di Eros e Michelle compirà 30 anni.

“Non farò la festa dei 30 anni perché la mia testa è al matrimonio che sarà nel 2026”, ha svelato. L’amore con Goffredo procede a gonfie vele i due sono legati ormai da più di otto anni. Una relazione approvata anche da mamma Michelle Hunziker che non ha mai nascosto di trovare Goffredo perfetto per sua figlia.

