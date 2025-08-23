Elisabetta Gregoraci, bikini e boho chic: tutti i look da Bali

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le sue vacanze a Bali, in Indonesia, e tra un’escursione e l’altra ha condiviso con i fan i suoi look estivi: dai bikini per la spiaggia ai completi vitaminici per le visite ai templi, ce n’è davvero per tutte le occasioni.

I look dalle vacanze di Elisabetta Gregoraci

Anche a Bali Elisabetta Gregoraci tiene fede al suo staus di fashion icon: tra le rovine e le spiagge dell’Indonesia, la conduttrice sfoggia look tutti da copiare. Negli ultimi scatti pubblicati sui social, la conduttrice mostra ad esempio un completo coordinato giallo limone dal sapore boho-chic per la sua visita al tempio Ulun Danu Beratan, e si immerge sotto le cascate di Leke Leke fasciata in un sofisticato bikini a triangolo con dettagli gioiello.

Versatile e abituata a sperimentare, Eli sceglie un look mannish con camicia oversize per un picnic tra le serre, mentre per un’uscita serale si mostra sofisticata ed elegantissima con un long dress velato e colorato. Ma nel carousel non mancano scatti che mostrano la natura incontaminata e i resort da sogno dell’Indonesia, come sottolineato anche nella didascalia al post redatta dalla Gregoraci: “Cose viste oggi che mi hanno fatto brillare gli occhi: l’acqua delle cascate di Leke Leke veniva considerata sacra e saperlo ha reso la passeggiata più speciale. Il tempio galleggiante di Ulun Danu Beratan sembra fluttuare sul lago, non avete idea del paesaggio! A Rumah Gemuk ho fatto una pausa con un picnic tra serre e vetrate: pazzesco”, ha raccontato la showgirl ai suoi follower. Gli utenti hanno ovviamente dimostrato di apprezzare, ricoprendo la propria beniamina di complimenti e belle parole.

La lunga estate di Elisabetta Gregoraci

Come di consueto, Elisabetta Gregoraci sta condividendo sui social gli scatti più belli della sua lunga estate. La showgirl calabrese ha trascorso alcuni giorni in Sardegna in compagnia del figlio Nathan Falco e dell‘ex marito Flavio Briatore, per poi volare verso mete più esotiche. In particolare, la popolare conduttrice ha puntato sull’Indonesia e sul fascino di Bali, concedendosi escursioni tra templi e siti storici. Secondo i ben informati, ad ogni modo, quello di EliGreg non sarebbe un viaggio in solitaria: con lei ci sarebbe infatti il nuovo compagno Lodovico Patti.

La 45enne showgirl e l’imprenditore 27enne si frequenterebbero già da alcuni mesi, ma lei non si sentirebbe ancora pronta a uscire allo scoperto: Elisabetta vorrebbe infatti prendersi del tempo prima di ufficializzare la liaison, anche se tra i due le cose procederebbero a gonfie vele. È quanto sostiene Alessandro Rosica, che avrebbe raccolto le confessioni di un’amica della Gregoraci: “Lui è già stato con lei a Cap d’Ail, in Costa Azzurra, a fine luglio prima che lei partisse per la Sardegna. Sono arrivati domenica a Bangkok per poi trasferirsi a Bali martedì”, avrebbe confessato l’insider.

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, visto che in tutti gli scatti pubblicati sui social Eli appare sola ma raggiante, tra le rovine di Bali e la natura incontaminata della giungla: che il motivo di tanta solarità non siano solo le bellezze dell’isola?