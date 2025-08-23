Antonella Clerici “senza trucco e senza lustrini” per la fine delle vacanze in Normandia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonella Clerici

Una bellezza naturale “senza trucco e senza lustrini”, come svelato da lei stessa. Antonella Clerici sceglie di mostrarsi sui social rinunciando ad ogni filtro, pubblicando su Instagram una foto che racconta le sue vacanze in Normandia.

Le vacanze di Antonella Clerici in Normandia

Come ogni anno, Antonella Clerici è volata in Normandia per trascorrere le vacanze con la figlia Maelle e il compagno Vittorio Garrone. Fra passeggiate in spiaggia e pranzi con gli amici più cari, la conduttrice si è goduta il tempo con le persone che ama, puntando tutto sulla naturalezza. La conduttrice ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui appare splendida senza make up, con una bellezza naturale che conquista, frutto del periodo felice e sereno che sta vivendo.

“Ciao Normandia del mio cuore, sono state delle belle vacanze all’insegna del relax come piace a me senza trucco e parrucco, senza tacchi ne’ lustrini… alla prossima estate”, ha scritto Antonella Clerici a corredo del suo post. La presentatrice ha ricaricato così le batterie e si prepara a tornare in televisione con la nuova stagione di È sempre mezzogiorno.

La sua è stata un’estate all’insegna dell’amore, come sempre, e della famiglia. La presentatrice è legatissima alla figlia Maelle, 16 anni, nata dal legame con Eddy Martens. Mamma e figlia erano volate qualche settimana fa a Disneyland fra giostre e momenti magici. Anche in quell’occasione la conduttrice aveva pubblicato alcuni scatti della vacanza su Instagram, lasciando il suo commento: “Credo che tutti i bambini dovrebbero poter andare almeno una volta a Disneyland – aveva scritto -. È un luogo magico dove i sogni sono reali. Dal castello incantato, alle parate,agli show incredibili, alla disponibilità umana di chi ci lavora a vario titolo. Non ho mai pianto cosi tanto. Questa esperienza mi ha smosso mille emozioni vissute con la mia Maelle, io e lei, sole”, ha aggiunto: “Ricordarci ogni tanto come eravamo, cosa è rimasto di noi bambini e che davvero l’essenziale è invisibile agli occhi”.

L’amore di Antonella Clerici e Vittorio Garrone

La vacanza in Normandia è ormai da anni una tradizione per Antonella Clerici e Vittorio Garrone. I due si sono conosciuti nel 2015, presentati da un’amica comune. All’epoca la Clerici era reduce dalla fine del legame con Eddy Martens, un addio doloroso, segnato da un tradimento che la conduttrice scoprì dai giornali.

“Ci ha presentati un’amica comune che sosteneva da sempre che eravamo lo specchio l’uno dell’altra – ha confessato lei qualche tempo fa, parlando della loro storia d’amore, cresciuta lontano dai riflettori e divenuta sempre più importante -. In quel momento eravamo entrambi liberi da qualsiasi legame. Volevo pensare solo alla mia bambina e invece…dopo i 50 anni uno pensa di tirare i remi in barca, ma quando non ti focalizzi su un’idea arrivano le cose belle. Io e Vittorio siamo una cosa sola”.

Classe 1966, Vittorio Garrone è un noto imprenditore italiano e arriva da una famiglia di industriali legata alla ERG, l’azienda leader che si occupa di energia. “È un amore grande, il nostro”, ha spiegato la Clerici, svelando un amore che, anno dopo anno, è cresciuto sempre di più.