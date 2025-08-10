Antonella Clerici con la figlia Maelle a Disneyland, il viaggio da sogno: “Mai pianto così tanto”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Un viaggio da sogno, uno di quelli che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita, soprattutto i bambini: Antonella Clerici è volata nella romantica Parigi e, per la precisione, nel celebre parco divertimenti di Disneyland per vivere un’esperienza magica al fianco di sua figlia Maelle. Un viaggio che l’ha emozionata nel più profondo del cuore e che la bionda conduttrice ha voluto raccontare in un video social pieno di emozioni e riflessioni profonde che sono state fonte di riflessione anche per i suoi fan.

Antonella Clerici, sui social gli scatti con Maelle a Disneyland

Visitare Disneyland almeno una volta nella vita significa entrare in un mondo di magia senza tempo, dove sogno e realtà si fondono. Attrazioni spettacolari, parate indimenticabili e personaggi iconici regalano emozioni uniche a tutte le età, trasformando ogni visita in un ricordo prezioso da custodire per sempre. Ovviamente, se un’esperienza del genere la si vive con la propria figlia, allora ecco che tutto diventa ancora più emozionante.

E allora quest’anno niente vacanze tradizionali per Antonella Clerici, volto storico e amatissimo di Rai1, come quelle che di solito trascorre tra Arquata Scrivia e Santa Margherita Ligure: mentre altre vip si concedono lunghe vacanze al mare sfoggiando i bikini più glamour di stagione, la Clerici ha preferito provare un’esperienza decisamente diversa da solito puntando dritta a Parigi per visitare uno dei parchi divertimenti più celebri di sempre: Disneyland.

Stavolta la bionda conduttrice ha voluto ritagliarsi un viaggio davvero speciale in compagnia di Maelle, la figlia avuta dall’ex compagno Eddy Martens. I due hanno avuto una storia dal 2007 al 2016 al termine della quale si sono separati, ma hanno mantenuto un rapporto civile per il bene proprio della figlia con la quale la Clerici ha una complicità stupenda, tanto che a 61 ha deciso di condividere con lei il suo primo tatuaggio.

A Disneyland Antonella Clerici ha trascorso dei giorni pieni di emozioni con sua figlia, provando varie attrazioni del parco a tema e immortalando questi attimi unici con degli scatti bellissimi pubblicati poi sul suo profilo personale.

Antonella Clerici, il video racconto a Disneyland scatena qualche polemica

Oltre ai bellissimi scatti in compagnia della sua Maelle, Antonella Clerici ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram anche un video racconto dell’esperienza vissuta.

Più che le immagini però, è il testo di accompagnamento che ha subito suscitato reazioni contrastanti tra chi ha condiviso l’emozione e la gioia della conduttrice e chi, invece, ha polemicamente fatto notare che il pensiero condiviso da Antonella poteva risultare un po’ fuori luogo date le circostanze storiche in cui viviamo.

La Clerici ha infatti pubblicato un bellissimo video dove la si vede passeggiare per i viali del parco divertimenti, divertirsi sulle giostre con la figlia e posare per degli scatti davanti al castello delle fiabe. Ad accompagnare il video ci pensa un lungo e sincero pensiero della conduttrice:

“Credo che tutti i bambini dovrebbero poter andare almeno una volta a Disneyland. È un luogo magico dove i sogni sono reali”, ha scritto Antonella, per poi proseguire: “Dal castello incantato, alle parate, agli show incredibili, alla disponibilità umana di chi ci lavora a vario titolo. Non ho mai pianto cosi tanto”. E poi: “Questa esperienza mi ha smosso mille emozioni vissute con la mia Maelle, io e lei, sole” e ha aggiunto: “Ricordarci ogni tanto come eravamo, cosa è rimasto di noi bambini e che davvero l’essenziale è invisibile agli occhi”. Infine la conduttrice ha voluto aggiungere una precisazione, per chiarire di non aver ricevuto alcun compenso per ciò che ha scritto e che le parole le sono sgorgate in maniera del tutto spontanea dal cuore: “Non è un ADV, ho scritto le mie sensazioni con sincerità” ha concluso infatti.

Molti fan hanno apprezzato la condivisione e le parole della Clerici, ma qualcuno ha fatto notare che tutti i bambini dovrebbero poter avere anche condizioni di vita migliori, proprio come i bimbi di Gaza.