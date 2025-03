Antonella Clerici, a 61 anni il primo tatuaggio con la figlia Maelle: “Lo avevo promesso”

Fonte: IPA Antonella Clerici

Non è mai troppo tardi per provare nuove esperienze, e non c’è nemmeno la famosa “età giusta” per farsi un tatuaggio, per esempio: è una scelta personale, anche e soprattutto per la frase o il disegno da farsi incidere sulla pelle. Sono tantissimi i vip appassionati di tattoo, ma ora anche Antonella Clerici, a 61 anni, ha scelto di entrare nel “club”, e per un motivo speciale, visto che lo ha fatto insieme alla figlia Maelle, mantenendo la promessa che le aveva fatto.

Antonella Clerici, il suo primo tatuaggio con la figlia Maelle

Antonella Clerici non ha mai fatto un tatuaggio, almeno fino ad ora. Ma agli inizi della nuova edizione di È sempre mezzogiorno!, aveva parlato della possibilità di farne uno per accontentare la figlia Maelle. Da sempre la conduttrice è molto impegnata nel sostegno alla cultura, tanto che una frase che ripete spesso è proprio “La cultura è libertà”. E la figlia Maelle, che ha da poco compiuto 16 anni, le ha espresso il desiderio di farsi tatuare proprio questa frase.

“Promessa mantenuta! Io e Maelle ci siamo tatuate quello che è un po’ il mio mantra e che le ripeto fin da quando è piccola: la cultura è libertà”, ha scritto Antonella Clerici su Instagram, mostrando in un reel il momento: sono presenti anche le varie scritte che il tatuatore ha proposto a mamma e figlia.

E ora questo pensiero di vita, profondo e tanto importante, è tatuato sulla pelle di entrambe: una lezione che Maelle non dimenticherà mai e che la legherà per sempre alla mamma. Molti hanno approvato, ma c’è stato anche chi si è lasciato andare a qualche critica. “La frase è importante e condivido ma farmelo come tatuaggio assolutamente no… ma ognuno fa ciò che vuole”.

Il legame speciale tra Antonella Clerici e la figlia Maelle

Per Antonella Clerici, Maelle è tutto: la sua amatissima figlia, che sta crescendo con uno spiccato senso verso lo studio e la cultura. Nata il 21 febbraio 2009 dalla relazione con l’ex Eddy Martens, ballerino, Maelle ha compiuto 16 anni e la conduttrice si è detta fiera di lei e di ciò che sta diventando. “Tosta, ostinata, sicura e fragile, dura e morbida come la panna. Le contraddizioni della tua età. Mamma ci sarà sempre, io e te siamo un unicum inscindibile. Come dice la nostra canzone Dancing queen… balla da regina e goditi la vita”.

Maelle vive con mamma Antonella e il suo attuale compagno, Vittorio Garrone, nella Casa nel Bosco, ribattezzata così dalla stessa conduttrice: “All’inizio è stata dura: lei non ha più visto questa figura paterna. Ora ha ripreso un po’ il suo ruolo. All’inizio lei ha fatto un po’ fatica ad andare da suo padre. Lui è stato bravo. Adesso lei va da lui volentieri e hanno un bel rapporto“, oggi il legame con papà Eddy Martens è molto più rilassato e tranquillo. E ora Maelle ha anche realizzato il suo sogno: potersi tatuare la frase che la mamma le ha sempre ripetuto, sin da quando era bambina.