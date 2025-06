Fonte: IPA Antonella Clerici

Tra le conduttrici più amate della televisione, Antonella Clerici è una certezza: lei stessa si definisce un volto “pop”, e la sua conduzione è sempre stata alla mano. Viene incontro agli spettatori che la scelgono da casa, li accompagna con gentilezza, e con cultura. Durante la sua lunghissima carriera in Rai, non sono mancati alti e bassi, così come momenti difficili. In particolare uno, avvenuto tanti anni fa, nel 2008, quando stava aspettando sua figlia Maelle.

Antonella Clerici, la lunga carriera in Rai e il momento più difficile

“Essere popolare è sempre stata la mia forza, perché sono io”. Sono queste le parole che Antonella Clerici affida a Vanity Fair. Tra gavetta e tanta voglia di rialzarsi costantemente, non si è mai arresa, pur con gli alti e bassi che comporta una carriera di 40 anni in Rai. Ma la Clerici non si è mai sentita una Regina, ammette di avere avuto un pizzico di fortuna, ma anche di essersi impegnata profusamente per arrivare al prime time (e dopo 20 anni).

Lo strumento per arrivare in alto? La cultura, che è libertà, frase tatuata anche sul braccio (tatuaggio che condivide con la figlia Maelle). Ad oggi, la Clerici è l’ultima donna ad aver condotto Sanremo in solitaria: sono passati 15 anni da allora. Si è assunta tutta la sua responsabilità e ha saputo lasciare il segno. Ma, tra felicità e successi, non sono mancati i momenti più difficili. Uno, in particolare, nel 2008, che gli spettatori affezionati di “Antonellina” ricordano molto bene con amarezza.

“Nel 2008, quando ero incinta di mia figlia e conducevo La prova del cuoco, mi dissero: ‘Vai in maternità e poi torni’. E invece no. Quando finì la maternità, ero fuori. Mi avevano sostituita. Non mi sono arresa”. Ma, alla fine, quando poteva avere tutto, la Clerici non ha avuto dubbi su cosa tornare a fare, ovvero la Prova del Cuoco: “Perché non era giusto che una gravidanza mi avesse tolto il mio lavoro. Essere tornata lì – e lo dico sempre da privilegiata – è stata la mia rivincita. La mia, ma anche quella di tutte le donne”.

I pregiudizi

C’è un pregiudizio, in particolare, che ha toccato la conduttrice. “Che sono troppo popolare, che so di sugo. Quando esprimo un’opinione sui social e mi scrivono ‘torna in cucina’, è la cosa che detesto di più”. Eppure c’è stato un periodo in cui gli show cooking sono spesso stati criticati, “roba di serie B”, come ha detto la stessa Clerici. Ma, proprio perché popolari, sono vicini alle persone e sono potenti mezzi per parlare a tutti, senza escludere nessuno.

“Attraverso la mia cucina ho fatto passare messaggi più importanti di tanti talk salottieri: sono stata una delle prime a parlare degli scaldoni della menopausa, quando era ancora un tabù; ho raccontato la transizione di uno dei miei cuochi; ho parlato di educazione sentimentale con i ragazzi, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin”. Uno sguardo, il suo, sempre aperto verso il presente e il futuro, ed è forse questa la ricetta del suo successo: Antonella Clerici sa vedere oltre, anticipando tutti.