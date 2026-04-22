IPA Antonella Clerici

C’è chi scommette su Stefano De Martino da tempo, ben prima che diventasse il volto simbolo della nuova generazione di conduttori Rai. E tra questi c’è senza dubbio Antonella Clerici, che qualche tempo fa aveva pronosticato per lui un futuro da “numero uno” della tv italiana. Previsione puntualmente confermata dai fatti. Oggi, però, con il Festival di Sanremo 2027 ormai all’orizzonte e il nome di De Martino saldamente al timone in veste di conduttore e direttore artistico, la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha voluto lanciare un piccolo, affettuoso monito a De Martino. Un consiglio tra colleghi, che suona anche come un avvertimento.

L’avvertimento di Antonella Clerici a Stefano De Martino

Interpellata sul fenomeno Stefano De Martino, Antonella Clerici non ha fatto sconti nemmeno sui complimenti. Lo ha descritto come una figura a tutto tondo, uno showman completo: “È un bel ragazzo, è uno showman, sa ballare e cantare, senza che questo metta in secondo piano il suo talento come conduttore”. Un talento che, secondo lei, ha saputo raccontare giocando su tutti i registri disponibili, dalla sensualità alla simpatia. “Ha messo a disposizione anche la sua sensualità, la sua bellezza ma, soprattutto, ha giocato sulla simpatia”, ha aggiunto.

Il successo che sta accumulando, dunque, per la conduttrice sarebbe tutto meritato. Con una sola, importante precisazione: il palco dell’Ariston è un altro sport. “Il Festival di Sanremo è un grande salto e non è mai successo a nessuno di farlo così giovane“, ha ricordato, citando come unico precedente quello di Fabio Fazio, che però, a differenza di De Martino, “aveva una lunga gavetta”.

Il consiglio sul cast di Sanremo: “Sarebbe ripetitivo”

E poi la domanda che è quasi un classico: Clerici sarebbe disposta a tornare sul palco di Sanremo al fianco di Stefano De Martino? Qui la risposta è arrivata con una risata: “Questa è una di quelle domande terribili”, ha ammesso, prima di virare su una riflessione più seria sul cast che dovrebbe circondare il conduttore.

Secondo la Clerici, De Martino non dovrebbe rompersi troppo la testa su chi affiancarlo, ma pensare a chi può farlo stare sereno sul palco. “Stefano non deve pensare a chi condurrà con lui, ma a circondarsi di persone che lo facciano stare bene e con le quali possa divertirsi e giocare, come fa già”, ha spiegato.

E qui arriva il passaggio più interessante, quasi un avvertimento tra le righe: portare in toto la sua solita “compagnia” sarebbe un errore. “Non significa che debba portare esattamente la sua compagnia, perché sarebbe ripetitivo, ma si deve blindare con persone che lo facciano sentire a proprio agio”. Un consiglio che, alla luce dei volti che ormai da anni ruotano attorno a De Martino, da Herbert Ballerina a Francesco Paolantoni, suona come un invito a ponderare bene sulle decisioni. “In questo siamo simili”, ha concluso la conduttrice, lasciando intendere che il tema del “giusto entourage” è qualcosa che conosce molto bene anche lei. E, chissà, De Martino potrebbe sempre scegliere una persona con cui sentirsi a proprio agio sul palco: Maria De Filippi. Ma questa è solo una suggestione (o, forse, una speranza).