Belen dalla Clerici parla del ritorno de L’Isola (e rispetta la richiesta di Stefano De Martino)

Belen Rodriguez ospite di È sempre mezzogiorno su Rai 1: le parole sulla conduzione de L'Isola dei Famosi e il patto segreto con Stefano De Martino

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IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez di nuovo su Rai 1. La soubrette argentina è stata ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno per un’ospitata a cuore aperto tra progetti televisivi, il ruolo di mamma e la passione per la cucina. Tra un aneddoto su Santiago e un retroscena su Luna Marì non è mancato un accenno alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi mentre è stata rispettata l’ultima richiesta di Stefano De Martino.

Belen Rodriguez ospite di È sempre mezzogiorno

Con un look dal taglio glamour composto da gilet e pantaloni ampi, Belen Rodriguez ha saputo portare nello studio di È sempre mezzogiorno la sua bellezza e naturalezza.

La 41enne si è detta molto serena (e single) e anche felice di quello che sta succedendo in questo momento della sua vita. Il lavoro non le manca e pure per questo da diverso tempo non riesce ad andare in Argentina ma spera di tornarci presto.

“L’estate che sta per arrivare come sarà per te tra vacanze e lavoro? Senti…Te lo devo chiedere, poi tu mi rispondi come vuoi…Ho sentito il tuo nome accostato alla conduzione dell’Isola dei Famosi…”, ha chiesto Antonella Clerici.

Una domanda alla quale la Rodriguez non si è sottratta: “Mi piacerebbe molto perché tra l’altro l’ho fatta come concorrente e capisco benissimo i meccanismi…Si vedrà”.

Come sussurrato nell’ultimo periodo, dunque, Mediaset starebbe valutando la conduzione di Belen per una nuova edizione de L’Isola dei Famosi ma al momento non avrebbe ancora sciolto le riserve a riguardo. In pole position ci sarebbero anche Veronica Gentili e Alessia Marcuzzi, in passato già alla guida del reality show.

Intanto la Clerici ha voluto ringraziare Belen per la promessa mantenuta: “Devo dire che ci sono tantissime persone che mi dicono poi vengo poi vengo…Belen mi aveva promesso che appena avrebbe avuto del tempo sarebbe passata a trovarci e lo ha fatto”.

Belen in tv rispetta l’ultima richiesta di Stefano De Martino

Nel corso dell’intervista, spazio anche alla dimensione più intima, con riferimenti ai figli Santiago e Luna Marì. Belen Rodriguez li ha descritti con affetto e ironia: il primo, ha raccontato, è un “vero nerd”, un ragazzo curioso e brillante, appassionato di tecnologia e capace di esprimersi in più lingue; la seconda, invece, è “un vulcano di energia”, vivace e piena di entusiasmo “che mi ruba sempre i trucchi”.

A colpire di più, però, l’assenza di riferimenti a Stefano De Martino, ex marito della showgirl. Una scelta in controtendenza rispetto ad alcune recenti ospitate sul piccolo schermo, dove non sono mancate frecciate e stoccate più o meno velate alla loro relazione.

Stando ad alcune indiscrezioni, il conduttore Rai non avrebbe reagito bene alle ultime confidenze dell’ex moglie e per questo le avrebbe espressamente chiesto di non parlare più di lui e del suo prossimo Festival di Sanremo. Una richiesta a quanto pare accolta – per il momento – da Belen, che in questa nuova apparizione televisiva ha preferito evitare qualsiasi scivolone scomodo.

Nonostante le difficoltà nel trovare un equilibrio, Belen e Stefano restano legati dal rapporto con il figlio Santiago che, come suo padre, ha chiesto maggiore riservatezza: niente più sue foto e video sui social.