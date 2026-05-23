Belen Rodriguez, baci appassionati con un uomo misterioso: l’indiscrezione

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Belen Rodriguez

È davvero terminato il periodo da single di Belen Rodriguez? Così sembrerebbe dalle ultime indiscrezioni sulla showgirl argentina, che è stata pizzicata in compagnia di un uomo misterioso durante una serata a Milano. La vicinanza tra i due sarebbe evidente: baci appassionati, chiacchiere e tenerezze potrebbero dimostrare che l’amore è tornato a bussare alla sua porta.

Belen Rodriguez, baci e intimità con un uomo misterioso

Solo qualche giorno fa, ospite di Antonella Clerici nel programma È sempre mezzogiorno, Belen Rodriguez aveva scherzato: “Sono due anni che sono single, fatemi un applauso perché è un record! Non si trova niente!”. Ma la showgirl avrebbe già seguito il consiglio della conduttrice, che l’aveva esortata a cambiare giro di amicizie e posti da frequentare.

La condizione di single di Belen pare che non si sia protratta ancora: il 21 maggio la showgirl si è presentata al release party di Samurai Jay, artista con cui ha cantato nella serata dei duetti al Festival di Sanremo. Rodriguez ha fatto il suo ingresso alla Terrazza Aperol, in centro a Milano, sulle note della canzone Baila Morena, infiammando l’atmosfera.

Ma è quello che è successo dopo ad aver attirato tutte le attenzioni su di lei: stando a quanto riportato da Chi, oltre alle amiche della showgirl alla serata era presente anche un uomo misterioso che non si era mai visto prima al suo fianco. All’inizio i due si sono allontanati sulla terrazza per chiacchierare senza essere disturbati; poi lei è tornata in pista per ballare e divertirsi con alcune ragazze presenti.

“Sebbene sulle prime l’uomo abbia preferito fermarsi al bancone a osservarla, anche se non troppo lontano, a un certo punto le si è avvicinato ed è scattato un bacio“, si legge. “Non si è trattato di un episodio isolato. Durante la serata sono stati visti in atteggiamenti intimi più e più volte, senza il timore di essere notati. E con la voglia di non nascondersi!”.

Stando all’indiscrezione diffusa da Chi, Belen e l’uomo dall’identità misteriosa si sarebbero scambiati tenerezze durante tutta la serata, con chiacchiere in disparte che lascerebbero intuire che la relazione ha già preso il largo. Nessun indizio sui profili social della showgirl, che potrebbe finalmente aver ritrovato l’amore.

Belen Rodriguez e i nuovi progetti in tv

Sembra ormai certo il ritorno di Belen Rodriguez all’Isola dei Famosi. Durante la sua ospitata da Antonella Clerici la soubrette argentina non si è sottratta alla domanda riguardo alla nuova avventura nel reality show: “Mi piacerebbe molto perché tra l’altro l’ho fatta come concorrente e capisco benissimo i meccanismi… Si vedrà”, ha detto.

Il suo nome è dato quasi per certo, mentre sono tante le novità di cui si vocifera ormai da mesi. L’Isola dei Famosi non sarà più in diretta e si trasferirà nelle Filippine, per rilanciare l’immagine dello show e dare maggiore spettacolarità alle prove e all’esperienza dei concorrenti. Grande cambiamento anche per quanto riguarda lo studio: la conduzione e gran parte della squadra produttiva si sposteranno nelle Filippine insieme ai concorrenti, in modo da seguire il modello di Pechino Express.

Accanto a Belen Rodriguez dovrebbe esserci Alvin nel ruolo di inviato; le riprese sarebbero previste tra metà giugno e fine luglio, mentre la messa in onda dovrebbe partire tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre nel prime time del lunedì sera di Canale5.

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