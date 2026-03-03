Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Belen Rodriguez si prepara per affrontare l’esame di italiano e ottenere la cittadinanza italiana. La showgirl argentina, fra i protagonisti di Sanremo 2026, starebbe studiando per superare una nuova prova: quella di italiano.

Belen Rodriguez affronta l’esame di italiano

La showgirl argentina, da anni in Italia, non ha mai ottenuto la cittadinanza italiana. Eppure possiede tutti i requisiti necessari: ha la residenza nel Belpaese da più di 10 anni ed un reddito dimostrabile. L’unica cosa che manca per avere la cittadinanza è il superamento dell’esame di italiano B1. Belen Rodriguez, secondo quanto svelato dal settimanale Chi, affronterà il test ad aprile presso una scuola internazionale qualificata di Milano.

“Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano – ha svelato a Fabio Fazio -. Perché non me lo date? Mi piacerebbe portare mio figlio in America”. Belen ha poi affermato che avrebbe potuto ottenere la cittadinanza italiana se non si fosse separata da Stefano De Martino prima dei 5 anni. I due infatti sono stati marito e moglie dal 2013 al 2017. “Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba”, ha confessato.

Il duetto a Sanremo 2026 con Samurai Jay

Belen Rodriguez è stata fra i protagonisti di Sanremo 2026. La showgirl argentina è comparsa sul palco del Festival nella terza serata per pochissimi secondi, prestando la sua voce al brano di Samurai Jay, Ossessione. Belen, che ha preso parte pure al videoclip della canzone, è comparsa sul palco dell’Ariston, proprio in cima alle scale, a sorpresa, per pronunciare una frase.

Il suo cameo però non è andato benissimo. Belen purtroppo era completamente fuori tempo durante il playback. La sua esibizione è stata particolarmente commentata e durante il Dietro Festival è stato svelato cosa è accaduto nel backstage. L’errore sarebbe arrivato perché la Rodriguez non avrebbe voluto indossare le in-ears.

Nella clip che è stata condivisa si vede Belen che rientra nel dietro le quinte arrabbiata. “Non sento un ca**o”, dice, mentre un tecnico le risponde: “Non hai voluto mettere gli in-ears… È andata benissimo, se mettevi gli in ears avresti sentito. Ma comunque ci sta”.

Belen è poi apparsa nuovamente all’Ariston nella serata dei duetti e delle cover per cantare Baila Morena insieme a Samurai Jay. Dopo un momento particolarmente difficile, la showgirl sembra aver ripreso in mano la sua vita. Non solo ha cambiato casa a Milano e si prepara ad ottenere la cittadinanza, ma è anche tornata a condurre programmai di successo come Only Fun.

“Purtroppo, vengo da tre, quattro anni molto difficili nella mia vita, i più difficili. Succede, ci sta”, ha confessato ospite di Che tempo che fa, parlando anche dell’intervista di qualche tempo fa – che aveva fatto molto discutere – in cui appariva confusa a causa di ansiolitici presi per affrontare un attacco di panico.

“Mi sono trovata tante volte in quello stato di intontimento – ha detto -. Nelle altre occasioni, però, andavo a dormire. Quel giorno, invece, non volevo dire di no per non deludere nessuno. Non mi ricordo niente, mi sono sentita piccolina e molto imbarazzata, è un po’ come spogliarsi. Però è vero che dopo gli attacchi di panico ne esci più forte, perché capisci che non vuoi più stare male”.