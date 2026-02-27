Stefano De Martino segue Sanremo 2026, ma ignora Belen Rodriguez

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Inutile negarlo: Belen Rodriguez è fra i protagonisti indiscussi di questo Sanremo 2026. Di lei si è parlato tanto prima del Festival, per via della sua collaborazione con Samurai Jay e di ciò che avrebbe potuto fare all’Ariston, e si continua a parlare anche adesso. Eppure sembra che Stefano De Martino, grande fan e commentatore del Festival, sia deciso a ignorare la sua ex moglie.

Belen Rodriguez a Sanremo 2026

Eppure Belen è apparsa solamente di sfuggita sul palco, proprio in cima alle scale, nel corso di una esibizione del rapper. Per il resto la Rodriguez si è goduta la settimana sanremese dietro le quinte, restando comunque al centro del dibattito fra i party scatenati con Achille Lauro e la serenata di Jay.

Nella quarta serata di Sanremo 2026, Belen Rodriguez salirà finalmente sul palco dell’Ariston per esibirsi sulle note di Baila Morena. La showgirl argentina, come è noto, ha prestato la sua voce nel brano Ossessione che Samurai Jay ha portato in gara a Sanremo 2026. Nella canzone pronuncia infatti la frase: “Amo, stiamo correndo un po’ troppo, facciamo lento”.

Inutile dire che l’apparizione fugace di Belen all’Ariston nel corso della terza serata di Sanremo 2026 ha creato non poco scompiglio e ovviamente grande curiosità. Cosa accadrà durante la sua esibizione? C’è chi ha parlato di un duetto “infuocato” e chi di una Belen inedita. Nel frattempo la showgirl argentina si gode il suo soggiorno sanremese, consapevole di avere tutti gli occhi puntati su di lei. Tutti tranne quelli di Stefano De Martino che, da appassionato del Festival, lo segue da casa.

Stefano De Martino guarda Sanremo, ma ignora Belen

Il conduttore di Affari Tuoi è infatti un grande fan di Sanremo e nel corso delle serate del Festival ha spesso condiviso i suoi momenti preferiti. Della terza serata del Festival – quella in cui Belen Rodriguez è comparsa – sembra però aver apprezzato soprattutto il duetto di Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

Il presentatore ha condiviso la clip dell’esibizione che tanto ha emozionato il pubblico (comprese Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti). Nessun riferimento, invece, a Belen Rodriguez. Una scelta fatta per non alimentare possibili gossip?

Di certo l’amore fra Belen e Stefano è stato, oltre che tormentato, piuttosto chiacchierato. Una storia importante, coronata dalle nozze e dalla nascita del figlio Santiago. Oggi, dopo anni turbolenti e accuse di tradimento da parte della Rodriguez, i rapporti sarebbero buoni, soprattutto per amore del primogenito.

Al tempo stesso Stefano De Martino non ha mai tentato di cavalcare l’onda del gossip, ma ha sempre cercato di restare a distanza da qualsiasi illazione. Il conduttore in questi giorni si sta godendo un po’ di meritato riposo grazie allo stop di Affari Tuoi, legato proprio al Festival. Tornerà in televisione il prossimo 2 marzo quando le puntate dello show Rai riprenderanno regolarmente. Sino a quel momento Stefano seguirà Sanremo 2026 da casa, forse sognando la sua futura conduzione che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare già in occasione dell’edizione del 2027 dopo l’addio di Carlo Conti.