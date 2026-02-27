La verità sui festini bilaterali di Elettra Lamborghini: ai party Belen, Achille Lauro e Corona

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

I festini bilaterali raccontati da Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 sono ormai un caso. La cantante di Voilà infatti ha raccontato di aver passato notti insonni a causa dei party organizzati in occasione del Festival. I responsabili, come svelano alcuni video, sarebbero Achille Lauro, Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, pronti a scatenarsi al ritmo di musica sino a tarda notte.

Cosa sono i festini bilaterali di Elettra Lamborghini

Ma andiamo con ordine. La vicenda si era aperta dopo che Elettra Lamborghini si era lamentata su Instagram del rumore che proveniva da alcune feste e che le impediva di dormire per arrivare riposata a sufficienza sul palco dell’Ariston.

“Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile riposare”, aveva scritto la cantante, piuttosto infastidita. Elettra Lamborghini aveva poi parlato di party organizzati in locali vicino al suo hotel con “musica a palla” sino a tarda notte.

Durante la puntata di Sanremo 2026 poi Elettra aveva raccontato quanto accaduto anche a Carlo Conti e Laura Pausini. “Abbiamo saputo che stanotte non hai dormito”, la domanda del conduttore e la pronta risposta della cantante non era tardata ad arrivare. “Dovete smettere con questi festini, ci sono troppi festini bilaterali – aveva detto -. Io se stasera non la smettono vado giù col megafono. In pantofole li faccio smettere”.

Elettra Lamborghini probabilmente avrebbe voluto dire “collaterali”, per fare riferimento a feste parallele, ma il lapsus ha dato vita a un vero e proprio caso. L’espressione “festini bilaterali” ha invaso i social e in tanti hanno iniziato a indagare per scoprire i responsabili.

Belen Rodriguez, Fabrizio Corona e Achille Lauro ai party di Sanremo 2026

Fra i responsabili di tanto rumore, capace di infastidire Elettra Lamborghini, potrebbero esserci alcuni nomi noti. Prima di tutto Achille Lauro e Belen Rodriguez, intercettati, come svela un video diffuso dal Mattino, durante una serata a base di musica. Nella clip i due cantano intorno ad un pianoforte fra sorrisi e complicità.

Lauro è stato il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026, mentre Belen è arrivata in città per duettare con Samurai Jay. La serata dei duetti e delle cover, come è noto, va in scena il venerdì, ma la Rodriguez è approdata a Sanremo alcuni giorni prima, comparendo anche di sfuggita sul palco, proprio in cima alle scale, durante l’esibizione del rapper.

Fra i festaioli del Festival poi ci sarebbe anche Fabrizio Corona, protagonista di un party con dj Alessandro Basciano. L’ex re dei paparazzi è approdato nella città dei fiori in attesa del prossimo scontro in tribunale con Alfonso Signorini e dell’uscita della nuova puntata di Falsissimo il prossimo 2 marzo.

In realtà va spiegato che durante il Festival sono tantissimi i party privati, le feste, i dj set e le serate di gala che vengono organizzate da brand e sponsor. La movida di Sanremo nella settimana della kermesse diventa più intensa ed è, purtroppo per Elettra Lamborghini, una parte integrante della città festivaliera che, di fatto, non si ferma mai.

“Ho dormito tre ore questa notte, aiutatemi a fargli abbassare la musica, non è giusto. Sono arrivata sul palco esausta”, ha commentato la cantante, ospite dei The Jackal, ma, almeno per ora, nessuno sembra aver colto la sua richiesta d’aiuto.