Elettra Lamborghini ancora sui “festini bilaterali” a Sanremo 2026. L’accusa alla villa (e la serata con Corona)

IPA Elettra Lamborghini, è guerra contro i "festini bilaterali"

Si sa, il Festival di Sanremo per gli artisti è anche sinonimo di ore piccole, impegni tra radio e interviste e anche una dose di stress palpabile. E quando il sonno manca, il nervosismo si fa sentire, soprattutto se il motivo della perdita di sonno non dipende da te.

Lo sa bene Elettra Lamborghini, che fin dall’inizio del Festival porta avanti una crociata contro quelli che ha denominato “festini bilaterali”: eventi che, con la musica ad alto volume, la tengono sveglia e non le permettono di recuperare energie.

Dopo la seconda serata della kermesse, la cantante ha condiviso una storia in cui fa il nome di un locale in cui, pare, tra gli ospiti della festa ci fosse anche un nome che non smette di far parlare: Fabrizio Corona.

Elettra Lamborghini, lo sfogo contro i “festini bilaterali”

“Musica e il resto scompare” sembra il titolo perfetto per le ultime nottate sanremesi di Elettra Lamborghini. Il resto, purtroppo, in questo caso sono le sue ore di sonno. La cantante, tra i Big di Sanremo 2026, sta vivendo una settimana ricca di impegni e grande emozione.

Una sensazione che, almeno per il momento, si affianca al nervosismo per un’insonnia particolare. Sembra infatti che, vicino all’hotel in cui risiede, durante la notte il rumore della musica delle feste non la faccia proprio riposare. Lo aveva già detto nelle sue storie dopo la prima serata della kermesse, ma non solo.

Nella serata di mercoledì 25 febbraio, dopo aver cantato la sua Voilà, Elettra ha lanciato un appello proprio sul palco dell’Ariston: musica assordante che arriva da quei festini “bilaterali” e che lei spegnerebbe a gran voce, se solo qualcuno le procurasse un megafono.

Sfortunatamente per lei, il suo appello non è stato accolto: nella notte, Elettra è infatti tornata all’attacco, pubblicando su Instagram una storia nera in cui si sente della musica in lontananza: “Questo è quello che sento da camera mia. Mi riferiscono che è Villa Noseda che pompa la musica a palla”, racconta la cantante.

“Ho dormito 3 ore questa notte. Aiutatemi a fargli abbassare la musica, davvero non è giusto. Stasera sono arrivata sul palco che ero esausta”.

Elettra Lamborghini, quale potrebbe essere la festa rumorosa

Se gli informatori di Elettra hanno carpito la giusta provenienza della musica, il party non è una festa qualunque. Durante la notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, infatti, a Villa Noseda, che effettivamente dista una manciata di metri dall’hotel in cui Elettra ha chiesto di farsi portare il megafono, l’ospite speciale era Fabrizio Corona.

Il re dei paparazzi è infatti arrivato in Riviera per una nuova serata di divertimento. Ovviamente, non c’è certezza sul fatto che sia effettivamente la festa con Corona quella che ha tenuto sveglia Elettra, ma sul web la coincidenza ha fatto esplodere le battute e i commenti.

In ogni caso, una cosa è certa: Elettra sa perfettamente quando è il momento di fare festa e quando, invece, vorrebbe solo dormire. E se il megafono dovesse davvero comparire, Sanremo rischia di avere un protagonista inaspettato.