Elettra Lamborghini, lite furibonda con una fan: “Non screditarmi!”. Ecco cos’è successo

Per molti è stata la vincitrice morale del Festival di Sanremo 2026: stiamo parlando di Elettra Lamborghini che sa sempre come non passare inosservata con la sua travolgente simpatia. Ironica e spontanea, Elettra è amatissima dal pubblico e, pur non essendo salita sul podio dell’Ariston, ha comunque avuto un enorme successo con la sua Voilà e i suoi “festini bilaterali”, diventati in breve un vero e proprio tormentone. E se la gara per lei si è spostata poi sul Fantasanremo, dove sembrava andare alla grande, non sono mancati episodi che hanno dato del filo da torcere alla cantante: nelle ultime ore, infatti, il rapporto di Elettra con una fan è finito al centro di una vera bufera social che ha acceso il dibattito e che la stessa cantante ha raccontato furiosa sui social.

Elettra Lamborghini, è polemica con una fan dopo Sanremo

Su una cosa sembrano essere tutti d’accordo: Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026, ma la vera mattatrice dell’edizione è stata proprio Elettra Lamborghini che, durante tutta la settimana della kermesse, non si è mai risparmiata con la sua consueta ironia creando sui social, e durante le varie interviste, dei momenti divenuti subito virali, come quelli sugli ormai famosi festini bilaterali.

Simpatica e travolgente, Elettra è stata un vero vulcano durante la 76° edizione del Festival e non si è mai tirata indietro neanche con i fan che la adorano e che la aspettavano per un saluto, un autografo o un selfie con lei.

Eppure c’è stato un episodio che ha scosso la cantante e l’ha fatta infuriare parecchio: Elettra è finita al centro di una polemica nata da un video pubblicato su TikTok da una fan, diventato in poche ore argomento di discussione molto acceso. Nel video pubblicato dalla signora si vede la cantante uscire dalla struttura sanremese insieme ad alcune persone del suo staff, mentre alcuni fan la chiamano a gran voce.

La donna che ha pubblicato il contenuto ha raccontato di averla chiamata più volte senza ricevere alcuna risposta e ha accompagnato il video con un commento in cui lasciava intendere una certa delusione per il comportamento dell’artista e la sua scarsa disponibilità. Il contenuto ha iniziato a circolare rapidamente, raccogliendo visualizzazioni e commenti, molti dei quali critici nei confronti della cantante.

A quel punto Elettra Lamborghini non ci ha visto più e ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la situazione e raccontare la sua versione dei fatti, anche perché convinta che molti suoi commenti di risposta alla fan fossero stati appositamente cancellati: “Inutile che cancelli i commenti per screditarmi. Ho già ribadito che io sono disponibilissima e se non dovessi esserlo, è per qualche seria ragione ed è evidente che non avevo sentito. Inoltre avevo già fatto le foto prima di entrare con tutti. Come vedi stavo cercando qualcuno perché era successa una cosa… quindi vedi di non screditarmi per quattro like” ha ribadito.

Elettra Lamborghini, spunta la foto con la fan e minaccia azioni legali

Elettra Lamborghini ha poi proseguito sottolineando come spesso sui social bastino pochi secondi di video per creare una narrazione diversa da quella realmente accaduta e ha criticato la tendenza di alcuni utenti a pubblicare contenuti che, secondo lei, rischiano di dare un’immagine distorta dei personaggi pubblici.

Poi ha pubblicato una foto insieme alla signora che ha dato il via alla polemica, a testimonianza che in realtà lo scatto insieme c’era e dunque quello contro di lei era un attacco gratuito: “Intanto però se l’è fatta la foto!!! Ve lo dico per l’ennesima volta: non credete a quello che vedete sui social, la gente muore per i like, e per i follower. Farebbero di tutto”. Subito dopo lo sfogo la cantante ha anche minacciato azioni legali e la risposta della fan non si è fatta attendere.

“Io non cancello i messaggi di TikTok anche perché io non sono nessuno” ha risposto la signora e ha poi proseguito “Elettra, cerchiamo di chiarire questa situazione nel bene e nel male” poi ha aggiunto a sostegno della sua tesi “Mi trovo qui, come potete vedere stanno ancora smontando tutto. Qui è dove ho girato il video con Elettra Lamborghini, eravamo qui da due ore aspettandola perché siamo dei fan. Volevamo un saluto ma questo non è successo, c’era confusione e lo capisco. La foto? L’abbiamo scattata dopo”, si è giustificata.

Lo sfogo di Elettra però a questo punto aveva già fatto il giro del web e, come spesso accade in queste situazioni, l’opinione pubblica si è rapidamente diviso tra chi difende la cantante e chi invece pensa che i fan meritino sempre attenzione, soprattutto in contesti pubblici come quelli legati al Festival di Sanremo.