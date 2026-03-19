Eurovision 2026, Elettra Lamborghini pronta alla conduzione con Gabriele Corsi

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IPA Elettra Lamborghini conduce "Eurovision Song Contest 2026"

Momento d’oro per Elettra Lamborghini. Dopo l’esperienza a Sanremo 2026, la cantante continua a collezionare nuovi progetti e a presidiare la scena televisiva italiana. Oltre a entrare nel cast di Canzonissima, lo show del sabato sera firmato Milly Carlucci, sarà anche protagonista di uno degli eventi musicali più seguiti al mondo.

La cantante affiancherà infatti Gabriele Corsi alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2026, confermando un momento professionale che continua a brillare.

Eurovision 2026, Elettra Lamborghini alla conduzione

La notizia è arrivata un po’ a sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione di Canzonissima: sarà Elettra Lamborghini a condividere la conduzione per l’Italia dell’Eurovision Song Contest 2026 insieme a Gabriele Corsi, volto ormai associato alla manifestazione per il pubblico italiano.

Per Elettra è anche un passaggio di testimone importante: prende il posto di BigMama, tra i volti dell’ultima edizione, e arriva all’Eurovision con un’energia tutta sua, immediatamente riconoscibile.

E viene quasi da sorridere pensando all’ultimo Sanremo: con la sua personale crociata contro i festini bilaterali, l’avevamo lasciata in versione quasi disciplinata. L’Eurovision, potrebbe essere per lei una nuova esperienza da ore piccole.

Negli ultimi anni la cantante ha trovato una sua misura, sempre pop, sempre spontanea , ma anche più consapevole. E questo rende credibile anche un impegno internazionale come quello dell’Eurovision.

Parlando di questo nuovo incarico, Elettra ha spiegato: “Sono molto contenta anche perché anni fa andai a vedere l’Eurovision ed è veramente uno spettacolo pazzesco e quindi sono onorata. Mi era arrivata voce, non mi aspettavo fosse confermato, dico la verità. Evidentemente lo è, quindi mi dovrò preparare, immagino. Non c’è stato tempo di prepararmi, non lo sapevo”.

“Canzonissima”, il ritorno dello show cult (con Elettra nel cast)

Prima di concentrarsi sull’Eurovision 2026, però, c’è un’altra tappa fondamentale. Elettra Lamborghini sarà tra i volti di Canzonissima, lo show di Rai1 guidato da Milly Carlucci che riporta in scena uno dei titoli più iconici della televisione italiana e che debutta sabato 21 marzo.

Un ritorno che gioca tra memoria e presente, ma soprattutto tra musica e intrattenimento, terreno in cui Elettra si muove ormai con sempre più naturalezza. Per l’occasione porterà sul palco Bella Vera di Max Pezzali

Una scelta che nasce da un ricordo personale: “È una canzone che mia mamma mi faceva sempre sentire in macchina. Ho pensato che nessuna canzone sarebbe stata meglio di questa, anche perché è una canzone che a me piace tantissimo e sento che mi rispecchia perché è molto allegra” ha spiegato in conferenza stampa.

Un’avventura che arriva dopo un bellissimo percorso sanremese che, anche se non l’ha vista vincitrice, ha sicuramente lasciato il segno. La sua Voilà è rimasta in testa, proprio come la sua inguaribile simpatia.

Canzonissima diventa così una nuova occasione per consolidare questo percorso, in un contesto corale ma ad alta visibilità. Anche perché il conto alla rovescia è già iniziato: l’Eurovision Song Contest 2026 è in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio, tra semifinali e finale. Il tempo non è molto ma Elettra, sicuramente, saprà come prepararsi al meglio.