Milly Carlucci fa il colpaccio: Elettra Lamborghini a Canzonissima

Al San Marino Song Contest, dove ha trionfato Senhit con Superstar (ft. Boy George), tra gli ospiti c’è stata anche Elettra Lamborghini, che ha confermato la sua presenza a Canzonissima al fianco di Milly Carlucci, che fa così il cosiddetto “colpaccio” televisivo. La Lamborghini è tra le artiste più amate, si muove bene nei tempi televisivi e a Sanremo ha retto il peso di una buona parte dello show off screen con gli ormai famosissimi festini bilaterali.

Elettra Lamborghini a Canzonissima, la conferma al San Marino Song Contest

Lo ha confermato Elettra Lamborghini stessa sul palco del San Marino Song Contest: “Ti dico una cosa che ancora non si sa, farò Canzonissima su Rai 1 con Milly Carlucci”. La confidenza è stata affidata a Simona Ventura, la conduttrice della finale, dove ha vinto Senhit. Reduce da Sanremo 2026 con la sua Voilà, la Lamborghini è ormai una habitué in televisione. Tra l’altro – chissà – potrebbe candidarsi al San Marino Song Contest il prossimo anno.

“Bello qua, mi piace. Va a finire che vengo anche io il prossimo anno, vediamo se vinco qualcosa almeno qua”. Intanto, però, per lei c’è un impegno importante: la televisione sta subendo molto questo effetto nostalgia e così, dopo il ritorno de La Ruota della Fortuna, anche la Rai ha scelto di sfoderare uno dei cult della tv. Canzonissima è in partenza dal 21 marzo, ma per il momento non si conosce il cast.

Il ritorno di Canzonissima: cosa sappiamo

Ad annunciare il ritorno di Canzonissima è stata Milly Carlucci; già da tempo, tuttavia, si sapeva del progetto “in cantiere”. Siamo di fronte allo storico varietà della televisione italiana, che non va in onda da 51 anni, precisamente dal 1975. Sui social, la Carlucci aveva quindi confermato la volontà di riportare lo show sul piccolo schermo senza tuttavia snaturarlo: ci saranno infatti momenti di varietà e di comicità. E ci sarà anche Elettra Lamborghini nella tredicesima edizione.

Le puntate saranno unite da alcuni temi, ovvero “la canzone del cuore”, “la dedica”, “il primo successo”, la “rivincita di Sanremo”, “la canzone che avrei voluto scrivere io” e “il tuo più grande successo”. Sempre per ogni puntata verrà proclamata la “Canzonissima”, che sarà poi protagonista insieme alle altre alla finale. Tutti i brani giunti all’ultima puntata si sfideranno, così da proclamare la Canzonissima del 2026.

La Rai così ha scelto di seguire il mood del momento: è quello dell’effetto nostalgia. Il merito è tutto de La Ruota della Fortuna, tornato in onda regolarmente la scorsa estate e conquistato la prima serata di “libertà” solo il 3 marzo, dopo mesi di programmazione ininterrotta. Solo la partita è riuscita a fermare Gerry Scotti, che con Samira Lui torna ogni sera sul piccolo schermo per fare compagnia agli italiani.

Indubbiamente la presenza di Elettra Lamborghini è già motivo di interesse: è reduce da Sanremo, l’onda lunga della popolarità la porterà dritta tra le “braccia” di Canzonissima, forte della sua ironia e del suo sarcasmo. Oltre ad avere numerosi successi pop e urban nel suo repertorio, perfetti da sfoderare per l’occasione.