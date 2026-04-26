Canzonissima, le pagelle della finale: Milly Carlucci eccezionale (9), Bravi e Gassman bocciati (4)

Ultimo appuntamento con "Canzonissima", una puntata che ha regalato grandi emozioni e tante sorprese: i momenti più belli (e i flop)

Foto di Claudia D'Alessandro

Claudia D'Alessandro

Giornalista, esperta di Spettacolo e Content Editor

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Pubblicato:

Canzonissima, le pagelle della finale: Milly Carlucci eccezionale (9), Bravi e Gassman bocciati (4)
IPA
Milly Carlucci

Si chiude il sipario su questa prima edizione di Canzonissima, che per l’ultima puntata, in onda sabato 25 aprile, ha scelto come tema Il successo del cuore. Una puntata che ci ha regalato come sempre grandi emozioni – basti pensare all’esibizione di Arisa e di Riccardo Cocciante – ma anche momenti divertentissimi, tra l'(auto)ironia di Simona Izzo e la performance di Elio e le Storie Tese. Non sono mancati anche i flop, com’è normale che sia: ecco i momenti più belli e gli scivoloni della finale.

Canzonissima, un format che funziona. Voto: 9

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Arisa Milly Carlucci Simona IzzoStar e Vip