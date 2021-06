Chi è Ben-Sylvester Strautmann, il fidanzato ricchissimo di Alexandra di Hannover

editato in: da

Ben-Sylvester Strautmann, segni particolari sportivo, bellissimo e molto ricco. È da diversi anni il fidanzato di Alexandra di Hannover, la più piccola tra i figli di Carolina di Monaco, che la Principessa ha avuto dal matrimonio con Ernest di Hannover. Classe 1999 lei, è nata a luglio quando il 20 del mese festeggerà i suoi 22 anni. Da tanti anni è legata Ben-Sylvester Strautmann di un anno più giovane, è infatti nato il 31 dicembre del 1998.

La loro relazione è duratura e stanno insieme da tanti anni, pare infatti che si siano conosciuti nel 2016, ma essendo entrambi molto riservati non si conosce di più del loro primo incontro. Nel corso del tempo sono stari visti insieme sia in uscite ufficiali, come il classico Ballo della Rosa, o manifestazioni sportive come corse e competizioni, ma sono stati fotografati anche nella vita di tutti i giorni. Giovani e bellissimi, formano una coppia molto apprezzata, che si distingue anche in eleganza e grande riservatezza. Di recente, ad esempio, sono stati visti passeggiare a Saint Tropez in Costa Azzurra, in compagnia del loro bassotto, dove hanno fatto una sosta con lo yacht di famiglia Pacha III.

Ben-Sylvester Strautmann proviene da una famiglia di industriali, originaria della Bassa Sassonia, che ha fatto fortuna grazie al commercio di macchinari agricoli, i genitori lavorano in ambito bancario. Cresciuto a Monaco, pratica basket a un buon livello, uno sport in cui ha dimostrato di avere talento, oltre che l’altezza giusta: è infatti alto 1,97. Inoltre a quanto pare è appassionato anche di musica tanto che sarebbe anche un dj.

E l’amore per lo sport è senza ombra di dubbio un aspetto che condividono, perché anche Alexandra di Hannover, che può fregiarsi del titolo di Principessa a differenza degli altri figli di Carolina di Monaco, ne è molto appassionata. A partire dal pattinaggio su ghiaccio, attività grazie alla quale ha preso parte anche ad alcune gare.

Il loro appare come un legame solido, oltre che duraturo e formano una coppia bellissima. Sicuramente Alexandra di Hannover è da tenere d’occhio e non solo per lo stile, l’eleganza e la bellezza, basti pensare, ad esempio, che il magazine Tatler l’ha incoronata It Girl.