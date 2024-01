Carolina di Monaco, la figlia Alexandra di Hannover col suo tailleur vintage Chanel

Fonte: Getty Images Alexandra di Hannover

Alexandra di Hannover va alla sfilata Haute Couture di Chanel primavera-estate 2024 nell’ambito della settimana dell’alta moda di Parigi e indossa il tailleur vintage di sua madre Carolina di Monaco, mentre sua sorella Charlotte Casiraghi incanta col cappotto pied de poule e jeans.

Fonte: Getty Images

Alexandra di Hannover, il tailleur vintage Chanel di Carolina di Monaco

Carolina di Monaco è un’icona di stile anche per le sue figlie. E se Charlotte Casiraghi, brand ambassador di Chanel dal 2021, è la sua identica copia, Alexandra di Hannover si veste esattamente come lei. O meglio le ruba direttamente gli abiti dall’armadio.

Così, Carolina di Monaco, archiviato il 67esimo compleanno funestato dal marito Ernst August di Hannover, lascia la scena alle figlie Alexandra e Charlotte che semplicemente incantano, ciascuna a modo loro, alla sfilata di Chanel durante la Paris Fashion Week.

La figlia più piccola della Principessa, avuta dal terzo marito Ernst di Hannover, arriva al défilé indossando un tailleur Chanel vintage. Si sa che i modelli della maison francese sono intramontabili, basta abbinarli ai giusti accessori per dare loro un tocco di originalità e renderli attuali. È quello che avrà pensato Sua Altezza Reale Alexandra di Hannover, quando ha deciso di prendere in prestito dall’armadio di sua madre Carolina il tailleur nero bordato di bianco.

Fonte: Getty Images

Si tratta di un completo Chanel della collezione autunno-inverno 1990. Carolina lo indossò per la prima volta in quell’anno in occasione della 23esima competizione floreale di Montecarlo. All’epoca lo abbinò alle classiche décolleté bicolore, guanti bianchi, che si ritiene siano stati un omaggio a Karl Lagerfeld, collant neri trasparenti e un cappello bianco con decoro floreale.

Alexandra ha modernizzato quel tailleur intramontabile, composto da giacca dritta e minigonna, con delle sabot dal tacco alto, collant coprenti scure, minibag con catena di Chanel e smatphone tra le mani.

Fonte: Getty Images

Charlotte Casiraghi in jeans

La Principessa ha dovuto condividere la scena con la sorellastra, Charlotte Casiraghi, che da Chanel è di casa. La figlia di Carolina e Stefano Casiraghi ha preferito un outfit più casual. Infatti, si è presentata alla sfilata con un cappotto pied de poule bianco e nero, jeans e décolleté con cinturino alla caviglia e punta in vernice, anche per lei la minibag nera, trapuntata con catena d’oro.

Fonte: Getty Images

Ha poi preso posto in prima fila, proprio accanto all’attrice anglo-americana Lucy Boynton e pare non abbia interagito con la sorellastra Alexandra. D’altro canto, Charlotte, quando si tratta di Chanel, vuole la scena tutta per sé. Infatti, partecipa a pochi eventi pubblici ma non si perde mai una sfilata della maison. Lo scorso dicembre è perfino volata a Manchester per assistere alla sfilata Métiers d’art 2023/24.