Re Carlo, ultime notizie. Harry è un problema: infelice e terrorizzato da Meghan

Re Carlo è ancora una volta in difficoltà con suo figlio Harry. Il Duca del Sussex è terrorizzato all’idea che Meghan Markle lo lasci, ma nel contempo pare che non ne possa più di lei e della vita che è obbligato a fare in California. E così agisce come un’anima in pena dando preoccupazioni a tutti, in particolare a suo padre.

Carlo, Harry è sempre più un problema

Harry resta una questione aperta per Carlo che sta affrontando con energia e positività il cancro, ma non riesce a trovare una soluzione per risanare il rapporto con il suo secondogenito. È tutto davvero molto complicato perché sono molte le pedine in gioco e il Duca del Sussex è molto inquieto. Anche perché non sente stabile nemmeno il suo matrimonio con Meghan Markle.

Proprio la Duchessa del Sussex è al centro dei drammi accaduti a Palazzo. Il suo ingresso a Corte ha letteralmente destabilizzato la Famiglia Reale e la fine che ha fatto Harry è cosa risaputa.

Harry terrorizzato da Meghan Markle

Il Principe guarda a Meghan come la sua salvatrice ma, stando a fonti vicine alla coppia, ne è al contempo terrorizzato. Vorrebbe in qualche modo esserne indipendente ma non ce la fa e questo lo destabilizza. Anche perché la loro relazione pare non sia facile e tranquilla. Da quando si sono sposati le voci di litigi, incomprensioni e tensioni si sono susseguite con insistenza e rapidità.

Si è profetizzato che il loro matrimonio sarebbe durato non più di 5 anni e invece sono sposati da oltre 6 anni e stanno ancora insieme. Si è parlato di un piano di divorzio approvato già dalla Regina Elisabetta e sottoscritto dallo stesso Carlo, ma non se ne è fatto niente.

Quando Harry e Meghan appaiono in pubblico si mostrano affiatati, sempre mano nella mano ma gli esperti di linguaggio del corpo sostengono che sono inquieti e i loro gesti forzati. Eppure resistono, per i figli, per i soldi, per mantenere un certo rango, perché sia lui che lei sanno che da separati valgono meno della metà. Ma una altra cosa hanno imparato in questi ultimi anni, ossia che lamentarsi ha il suo tornaconto. Vero, purché non si esageri. E loro lo hanno fatto.

Harry è inviso a tutta la sua famiglia. William non gli vuole più parlare e gli ha impedito di sentire Kate Middleton, malgrado abbia il cancro.

Carlo, lo sforzo per Harry

L’unico che ha ancora un briciolo di fiducia in lui è suo padre Carlo. Il Re sta organizzando un incontro coi Sussex a Balmoral per agosto, ma sappiamo già tutti che i Duchi non si presenteranno, perché Meghan non vuole più vedere il suocero e tutti gli altri parenti del marito.

Ma anche Camilla è contraria a questo incontro. Pare che Harry sia la causa dei continui litigi tra lei e Carlo. La Regina consorte non sopporta il figliastro e non ci pensa nemmeno a perdonargli le cattiverie che ha scritto contro di lei nella sua autobiografia, Spare. A proposito di libri, pare che il Duca ne stia preparando un altro, da pubblicare dopo la morte del Re, cioè di suo padre, per arrecare danno a William.

Lo stesso Carlo si è molto arrabbiato dopo aver saputo del progetto editoriale del figlio. Ma il cuore di un papà è sempre pronto a perdonare, al punto che il Sovrano era in procinto di organizzare un viaggio in California pur di vedere Harry e i nipoti. Di Meghan non si cura, anzi la vorrebbe fuori dalla sua vita e da quella del figlio. Ma Harry è troppo succube e terrorizzato da lei, anche solo per pensare di lasciarla.