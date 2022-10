Demi Moore senza trucco e gambe scoperte: come lei a 59 anni nessuna

Fonte: ANSA Demi Moore, alla soglia dei 60 anni è bellissima

È una delle donne più belle al mondo: sin dagli esordi della sua carriera, il fascino e il talento sono stati due aspetti indiscutibili che l’hanno portata a diventare anche una delle attrici più amate. Stiamo parlando di Demi Moore che, su Instagram, ha pubblicato due foto che la vedono senza trucco e con le gambe scoperte. E come lei a 59 anni, nessuna. L’11 novembre festeggia 60 anni e sembra quasi che il tempo non abbia lasciato traccia.

Demi Moore, scatti senza trucco e fisico scolpito

Che Demi Moore sia bellissima lo sappiamo bene: nel tempo ne abbiamo potuto apprezzare il fascino, ma anche lo stile. Ad esempio in fatto di capelli. La sua chioma, portata lunghissima, è ormai da diversi anni un vero e proprio marchio del suo look. Ma c’è stato un tempo, da giovane, in cui i tagli erano corti. Se non cortissimi. Come dimenticare la sua testa rasata per il film Soldato Jane? Scelte di stile non per tutti, ma senza dubbio per lei che, alla soglia dei 60 anni, è ancora stupenda. E all’avanguardia.

L’attrice festeggia 60 anni l’11 novembre e questa estate, a pochi mesi dal suo compleanno, aveva lavorato a una capsule collection di costumi. In un’intervista rilasciata a People aveva parlato anche di come si rapporta con il tempo che passa: “L’idea che le donne di una certa l’età siano meno desiderabili per fortuna sta cambiando. Non ci piace apparire come delle matrone superata una certa soglia: non vogliamo sentirci meno sexy”. Poi proprio in merito al numero dell’età aveva affermato: “Invece che da questo numero mi piacerebbe essere definita in base alla mia esperienza”.

E, nonostante, non voglia essere definita dall’anagrafica non si può non notare che per lei il tempo sembra passare rendendola sempre più affascinante. Gli ultimi scatti su Instagram ne sono la riprova: un primo piano senza trucco in cui si vede il suo volto al naturale e poi una foto a figura intera in cui mette in mostra le gambe toniche. Semplicemente strepitosa: Demi Moore su Instagram ha lasciato ancora una volta senza fiato e senza dubbio la sua età non la definisce. E a quasi 60 anni come lei nessuna.

Demi Moore, gli ultimi look Instagram

Se si scorre la bacheca Instagram di Demi Moore è un tripudio di vita: scatti di lavoro, momenti di quotidianità, immagini con le figlie. Ma anche tanto fascino.

Questa estate, merito anche della capsule collection, ha pubblicato diverse foto in costume svelando un fisico pazzesco. Del resto negli anni si è presa cura di sé e i risultati sono evidenti.

Dalle immagini in bikini che lasciano senza fiato, e pubblicate per salutare l’estate, senza dimenticare il costume intero bianco con cui ha posato per alcune foto in piscina. Una bellezza che buca lo schermo. Che sia quello di un cinema oppure di un computer, non importa: sin dagli esordi della sua carriera, Demi Moore è riuscita ad arrivare al di là dell’obiettivo e a colpire il pubblico. Diventando di fatto un’icona, e a tal proposito lei aveva spiegato che, pur facendole strano essere definita così: “Sono davvero orgogliosa di essere inserita in questa categoria”.

E Demi Moore lo è: un’icona di bellezza, di stile, ma anche una donna che è da sempre all’avanguardia.