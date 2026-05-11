iStock La Corona di Delizie è un sistema di edifici storici che circonda Torino

“L’Italia è il paese dove tutto sembra arte”, diceva il buon Federico Fellini e Torino è una delle città dove la bellezza non manca. La città, legata a doppio filo alla dinastia Savoia, al suo interno conserva ancora l’architettura, lo stile e il carattere sabaudo di un tempo.

Mai sentito parlare della Corona di Delizie? È tra le meraviglie che rendono unica la città, un sistema di ville, castelli e dimore reali costruito dai Savoia, tra Sei e Settecento, attorno alla capitale piemontese. Un itinerario monumentale che unisce arte, natura e architettura barocca, trasformando il territorio in una vera corte diffusa.

Dalla magnificenza della Reggia di Venaria Reale alla raffinatezza del Castello del Valentino, passando per la spettacolare Palazzina di Caccia di Stupinigi, ogni residenza custodisce atmosfere differenti e un patrimonio artistico straordinario.

Ancora oggi queste dimore raccontano il fascino di una Torino aristocratica e colta, dove il paesaggio dialoga con la storia in modo armonioso e senza tempo.

Cos’è la Corona di Delizie

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La Corona di Delizie era il sistema di residenze suburbane costruite dai Savoia tra il XVI e il XVIII secolo attorno a Torino. Il nome indica proprio la cerchia di dimore eleganti che circondavano la capitale ducale, pensate non per la difesa ma per il piacere.

La caccia, le feste e la rappresentazione del potere dinastico erano infatti alla base della nascita di questi monumenti. Non era solo architettura, ma un vero e proprio progetto politico e territoriale per trasformare Torino nel cuore dello Stato.

L’idea nasce quando Emanuele Filiberto di Savoia trasferisce la capitale a Torino nel 1563: la città diventa il centro politico, mentre intorno vengono create grandi residenze immerse nella campagna, collegate da strade rettilinee e scenografiche.

Il termine “delizie” deriva dal linguaggio delle corti rinascimentali, atto a indicare i luoghi dedicati ai piaceri della vita di corte. La caccia, le feste, il teatro, la musica e i ricevimenti diplomatici trovavano spazio qui, in questi angoli raffinati dedicati allo svago degli aristocratici.

Il progetto politico

La Corona di Delizie, come accennato, non rappresentava soltanto un insieme di unità destinate alla vita di corte, ma un vero progetto politico attraverso cui i Savoia volevano costruire la propria immagine dinastica.

Così castelli, ville e palazzi diventavano strumenti di rappresentazione del potere, simboli tangibili di prestigio e modernità, capaci di mostrare al resto d’Europa l’ambizione della corte torinese.

Per mezzo di queste architetture scenografiche, immerse in parchi e riserve di caccia, la dinastia sabauda intendeva affermarsi al livello delle grandi monarchie europee, richiamando la magnificenza di Versailles, Schönbrunn o della Reggia di Caserta.

La Corona di Delizie comunicava un messaggio preciso: Torino non era più una città periferica, ma una capitale moderna, elegante, europea.

La divisione territoriale

La disposizione delle residenze sul territorio rispondeva a una logica studiata nel dettaglio. Torino era il centro di questo sistema, mentre le dimore sabaude si sviluppavano lungo assi viari rettilinei e prospettici, spesso collegati a boschi di caccia, tenute agricole e aree verdi.

Non si trattava soltanto di una scelta estetica, ma di un’organizzazione che consentiva rapidi spostamenti della corte, facilitava il controllo amministrativo e militare del territorio e garantiva una gestione efficiente delle proprietà agricole.

Il paesaggio, allo stesso tempo, prendeva la forma di una scenografia monumentale, nella quale architettura e natura contribuivano a costruire l’immagine di uno Stato forte, ordinato e sofisticato.

Da questa disposizione armonica delle residenze intorno alla città, ebbe origine l’espressione Corona di Delizie.

Corona di Delizie: quali edifici ne fanno parte

La parentesi iniziale sulla Corona di Delizie era doverosa, quantomeno per avere un’idea del dietro le quinte di questo complesso sistema architettonico. Ma adesso arriva la parte più gradevole, dare uno sguardo ai bellissimi edifici che ne fanno parte.

Reggia di Venaria Reale

Tra le residenze della Corona di Delizie, la Venaria Reale è quella che più di tutte esprime l’ambizione monumentale dei Savoia. Voluta nel Seicento da Carlo Emanuele II di Savoia come residenza dedicata alla caccia e alla rappresentazione del potere, nacque dal progetto di Amedeo di Castellamonte, che immaginò una vera “città di corte” immersa nel paesaggio.

L’architettura richiama i grandi modelli francesi, con prospettive scenografiche, giardini geometrici e un dialogo continuo tra palazzo e natura. Nel Settecento intervenne Filippo Juvarra, autore della spettacolare Galleria Grande, considerata uno dei massimi esempi del barocco europeo.

Alla stessa stagione appartengono la Cappella di Sant’Uberto e la Citroniera. Dopo un lungo periodo di abbandono, la reggia è stata protagonista di uno dei più importanti restauri italiani contemporanei. Secondo alcune leggende di corte, nei sotterranei esisterebbero ancora passaggi segreti utilizzati durante le battute di caccia.

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Palazzina di Caccia di Stupinigi

Un capolavoro assoluto del rococò piemontese è la Palazzina di Caccia di Stupinigi, progettata da Filippo Juvarra nel 1729 come luogo destinato alle battute di caccia dei Savoia.

L’edificio colpisce per la sua struttura scenografica: una pianta dinamica impostata su assi diagonali che convergono nel grande salone centrale ellittico, pensato per feste, concerti e ricevimenti. Sulla cupola svetta il celebre cervo in bronzo, diventato simbolo della palazzina.

Gli interni custodiscono stucchi dorati, specchiere monumentali, boiserie e arredi originali che raccontano il gusto raffinato della corte sabauda. Tra le sale più affascinanti troviamo gli appartamenti reali decorati con motivi orientali e rococò.

Qui soggiornarono sovrani europei e anche Napoleone Bonaparte durante il periodo napoleonico. La tradizione racconta che le feste organizzate a Stupinigi fossero tra le più spettacolari del Piemonte settecentesco.

Castello del Valentino

Il Castello del Valentino, affacciato sul Po e immerso nell’omonimo parco, rappresenta il lato più elegante e “francese” della Torino sabauda. Le sue origini medievali subirono una trasformazione nel Seicento per volere di Cristina di Francia, che affidò il rinnovamento a Carlo di Castellamonte e dopo a Amedeo di Castellamonte.

Il risultato fu una residenza ispirata agli château francesi della Loira, riconoscibile per i tetti in ardesia “alla francese”, le quattro torri angolari e la facciata simmetrica. Gli interni un tempo ospitavano ricevimenti, feste e momenti privati della corte.

Tra le curiosità più note vi è la presenza di ambienti sotterranei e passaggi nascosti legati alle esigenze di sicurezza della famiglia ducale. Ancora oggi il castello conserva un’atmosfera sospesa e romantica, amplificata dalla posizione lungo il fiume.

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Villa della Regina

Sulla collina torinese, con una vista privilegiata sulla città, Villa della Regina rappresenta il volto più raffinato e intimo della Corona di Delizie. Nata nel Seicento come residenza del cardinale Maurizio di Savoia, fu trasformata nel tempo in dimora prediletta delle regine sabaude.

La villa combina architettura barocca e giardini terrazzati, secondo un modello diffuso nelle ville aristocratiche romane. Gli interni custodiscono affreschi, decorazioni rococò, gabinetti cinesi e sale impreziosite da trompe-l’œil.

È poi suggestivo il rapporto tra la residenza, i vigneti storici e il paesaggio collinare. Per secoli Villa della Regina fu anche luogo di svago culturale, con concerti, piccoli spettacoli teatrali e ricevimenti riservati.

Castello di Rivoli

Il Castello di Rivoli ha origini più antiche rispetto ad altre residenze sabaude e nasce come fortezza strategica a controllo della via verso la Francia. Nel corso del Seicento e del Settecento i Savoia decisero però di trasformarlo in una residenza di rappresentanza.

Il progetto, rimasto incompiuto, era di Filippo Juvarra, che immaginò un palazzo monumentale capace di dominare il territorio circostante. Anche se parte dell’idea non fu mai realizzata, il castello conserva ancora oggi una forte imponenza scenografica.

Le sue sale hanno attraversato secoli di storia, guerre e trasformazioni, fino a diventare oggi sede del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, uno dei più importanti musei italiani dedicati al genere.

Castello di Moncalieri

Tra le residenze più antiche della Corona di Delizie, il Castello di Moncalieri unisce funzione strategica e vita di corte. Situato su un’altura che domina il territorio a sud di Torino, fu ampliato e trasformato dai Savoia nel corso dei secoli fino ad assumere l’aspetto attuale.

L’edificio presenta una struttura severa ma elegante, con grandi cortili interni e ambienti destinati alla famiglia reale. Fu particolarmente amato da Vittorio Emanuele II e da molte principesse sabaude.

Il castello è legato anche a episodi fondamentali della storia italiana, come il celebre Proclama di Moncalieri. Nel tempo sono nate numerose storie legate a presenze misteriose e apparizioni notturne, alimentate dall’atmosfera austera delle sue sale storiche.

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Castello di Mirafiori e Regio Parco

Tra i luoghi più affascinanti e meno conosciuti della Corona di Delizie vi erano il Castello di Mirafiori e il Regio Parco, oggi quasi completamente scomparsi.

Il Castello di Mirafiori fu voluto nel Seicento da Carlo Emanuele I di Savoia come residenza di svago immersa nella campagna torinese. Con il tempo però guerre, abbandono e trasformazioni urbane portarono alla progressiva distruzione del complesso.

Il Regio Parco era invece uno spazio dedicato alla caccia e al tempo libero aristocratico, situato tra il Po e la Stura. Ma durante l’assedio di Torino del 1706, la maggior parte delle sue strutture fu demolita, cancellando uno dei passaggi più eleganti della città sabauda.