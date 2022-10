Era una Charlie’s Angels, oggi a 76 anni è ancora bellissima

Fonte: IPA Che fine hanno fatto le Charlie’s Angels

Il suo nome in Italia forse non è tanto famoso, ma tutti ricordano la mora tutta boccoli, dagli occhi verdi e dalla bocca rosso fuoco che interpretava Kelly Garrett, una delle Charlie’s Angels.

Charlie’s Angels, Jaclyn Smith oggi

Classe 1945, oggi Jaclyn Smith è una splendida ultra 70enne, ancora meravigliosa e affascinante. Jaclyn è diventata famosa in tutto il mondo tra il 1976 e il 1981 grazie al ruolo di Kelly Garrett nel celebre telefilm, Charlie’s Angels che la trasformò in una icona di bellezza. Le sue compagne originarie di avventura erano Farrah Fawcett, che interpretava la bionda Jill Munroe, e Kate Jackson che era Sabrina Duncan, la bruna col caschetto liscio. Anche se a Jaclyn Smith spetta il primato di essere l’unica attrice ad aver recitato in tutte le stagioni della serie (negli altri ruoli si sono avvicendate diverse attrici), insieme a David Doyle, interprete del personaggio di John Bosley, assistente di Charlie e tramite tra lui e gli angeli.

La serie ebbe un tale successo da divenire un vero e proprio cult della televisione e di essa si sono fatte almeno tre trasposizioni cinematografiche. Dopo l’esperienza delle Charlie’s Angels, Jaclyn ha continuato a recitare. L’ultima parte risale al 2019 ed è comparsa in fiction di successo come Low & Order e CSI: scena del crimine.

Charlie’s Angels, i segreti per non invecchiare

La Smith è apparsa sensazionale a un evento di beneficienza della Farrah Fawcett Foundation in Texas. Per lei il tempo non sembra essere passato, anche se non si può dire che non sia cambiata nel corso degli anni. Infatti, la sua chioma mora e mossa per dare spazio a un nuovo colore di capelli, biondo grano che esalta il verde degli occhi, e a un taglio decisamente più al passo coi tempi. I boccoli e i ciuffi che andavano di moda negli anni Ottanta sono stati sostituiti da una frangia scalata che addolcisce i tratti del viso, quasi senza solchi e rughe. Se qualche ritocchino si è fatta, senz’altro il risultato è ineccepibile.

L’ex Charlie’s Angels indossa per l’occasione un tailleur verde scuro, con giacca a monopetto e pantaloni a zampa. Il completo esalta la sua silhouette filiforme. A febbraio 2022 aveva svelato su Instagram i segreti per mantenersi in forma. L’attrice suggerisce di praticare yoga regolarmente e di aver inserito nella dieta frullati e centrifughe verdi, ricche di fibre, che aiutano l’intestino ed evitano gonfiori.

Sue Ellen di Dallas oggi

Jaclyn Smith si è fatta fotografare all’evento con un’altra star, icona della tv anni Ottanta: Linda Grey, la famosissima Sue Ellen della soap Dallas. Oggi ha 82 anni ed è in splendida forma. Sul palco è salita indossando una blusa bianca scollata, pantaloni in pelle e camperos in rettile.

Lei è stata premiata dalla Fondazione Farrah Fawcett che si occupa di sostenere la ricerca contro il cancro, malattia che ha colpito la Fawcett e l’ha portata alla morte nel 2009.