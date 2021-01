Addio a Tanya Roberts, ex Bond Girl e Charlie’s Angel

editato in: da

Il mondo dello spettacolo piange la morte di Tanya Roberts, splendida Bond Girl e star tv con le Charlie’s Angel. L’attrice dagli occhi di ghiaccio, arrivata al successo negli anni Ottanta, è famosissima per aver vestito i panni di Stacey Sutton, indimenticabile Bond Girl in 007 – Bersaglio mobile, film del 1985 con Roger Moore nei panni dell’agente segreto al servizio di Sua Maestà. Tanya è stata anche Julie Rogers nell’amatissima serie tv Charlie’s Angels.

Ad annunciare la scomparsa dell’attrice, che aveva 65 anni, è stato il sito americano TMZ. Lo scorso 24 dicembre, la star aveva avuto un malore mentre passeggiava con i propri cani ed era stata trasportata d’urgenza in ospedale. Da allora la Roberts non si era più ripresa sino all’annuncio della sua morte, arrivato all’improvviso tramite una nota. Classe 1955, era nata a New York e aveva iniziato da giovanissima a lavorare come attrice e modella. La sua grande occasione era arrivata nel 1985 con il ruolo di Bond Girl accanto a Roger Moore in uno dei capitoli più famosi della saga di 007.

Fra i suoi ruoli più conosciuti quello di Sheena, regina della giungla nell’omonimo film e quello di Julia Rogers, una delle Charlie’s Angels pronta a sconfiggere il crimine. Negli anni Novanta era apparsa in diversi film thriller, da Occhi della notte a Patto a Tre sino a Torbido desiderio. Era stata anche protagonista di Quasi incinta, commedia di successo. All’inizio degli anni Duemila aveva annunciato l’addio al cinema per dedicarsi al marito Barry Roberts, affetto da encefalite. Tanya era rimasta accanto al marito, combattendo insieme a lui la malattia, sino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2006 a soli 60 anni.

Dopo la morte dell’amatissimo marito, la Roberts aveva ritrovato la serenità accanto a Lance O’Brien. La diva non ha mai avuto figli. Era però particolarmente legata a Zach Leary, suo nipote, nato dall’amore fra la sorella Barbara Chase e il noto scrittore Timothy Leary. Bellissima e molto amata dal pubblico, da tempo Tanya Roberts si era allontanata dai riflettori, ma i suoi personaggi, entrati nell’immaginario comune, non sono mai stati dimenticati.