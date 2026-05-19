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ANSA Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted e Claus Norreen

Chiunque sia nato dopo gli Anni ’80 li conosce. Gli Aqua sono tra le band pop più famose del mondo, autori di alcuni dei successi che, ormai da decenni, fanno ballare chiunque e ovunque. A loro si deve Barbie Girl, il tormentone simbolo di un’intera generazione. Arrivati dalla Danimarca hanno girato il mondo intero, ma è arrivato il momento di tornare a casa. Dopo 30 anni di onorata carriera, gli Aqua annunciano il ritiro dalle scene.

Gli Aqua si sciolgono: “È il momento giusto per dire addio”

L’annuncio è arrivato in sordina. È con un semplice post social, accompagnato da nient’altro che dal logo della band, che gli Aqua hanno comunicato la notizia ai fan. “Dopo anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli Aqua come band dal vivo”: così scrivono su Instagram Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted e Claus Norreen. “Gli Aqua sono stati una grande parte delle nostre vite, e insieme abbiamo avuto la possibilità di vivere esperienze che non avremmo mai neanche sognato”.

“Abbiamo girato il mondo tantissime volte, – continuano gli artisti del pop – conosciuto così tante persone magnifiche, cantato assieme a milioni di voi, e condiviso momenti che ricorderemo per sempre”. Adesso, però, è arrivato il momento di tirare le somme: “Quando hai vissuto assieme per così tanto tempo, capisci quando è il momento di proteggere ciò che si è creato. Per noi, questo è il momento giusto per dire addio, mentre i ricordi sono ancora vividi, e l’amore per la musica, la nostra storia e l’un l’altro resta intatto”.

Infine, un pensiero ai fan: “Dal profondo del nostro cuore: grazie a chiunque sia stato parte di questo viaggio durato 30 anni. Grazie per l’affetto, l’energia, il supporto e per tutti i momenti vissuti assieme”. E da ora in poi, non restano che “amore e gratitudine”. Al post hanno risposto in migliaia di fan, che ai loro beniamini hanno dedicato un pensiero speciale, parecchi cuoricini e il rimpianto di non poter più assistere a un loro concerto.

La storia della band di Barbie Girl

È il 1989 quando i danesi René Dif, Søren Rasted e Claus Norreen e la norvegese Lene Nystrøm fondano i Joyspeed, la band che, sei anni dopo, prenderà il nome di Aqua. È così che raggiungono il successo. L’album d’esordio Aquarium, del 1997, grazie al successo trainante di Barbie Girl vendette 14 milioni di copie – e la concorrenza allora contava Britney Spears e le Spice Girls.

Il disco si piazzò nelle top10 di tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti fino a Canada e Australia. Il secondo album Aquarius rimase settimane nella billboard 200 americana. In totale, tra album e singoli, gli Aqua hanno venduto più di 33 milioni di copie, diventando il gruppo danese più redditizio della storia.

Quella appena annunciata non è la prima rottura. Mentre Norreen lasciò il gruppo già nel 2016, per dedicarsi a progetti personali, il resto della band si sciolse nel 2001, per poi tornare sui propri passi nel 2007 con un tour celebrativo. Poi quattro anni lontani dalle scene, per tornare di nuovo assieme nel 2011. Quasi trent’anni dopo la prima volta assieme sul palco, per gli Aqua questa sembra essere la fine definitiva.