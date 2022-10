Frasi sulla pace e contro la violenza, per un mondo migliore

Fonte: iStock Le più profonde e emozionanti frasi e citazioni sulla pace

La pace è una delle tematiche che più ci sta a cuore. Purtroppo le guerre e i conflitti sono sempre troppi nel mondo, le vittime anche – civili innocenti, tra cui donne e bambini. Insieme alla pace. anche l’uguaglianza e la giustizia sociale sono di fondamentale importanza per vivere serenamente, senza scontri.

Bisognerebbe sempre scegliere l’amore al posto della guerra. Sarebbe sufficiente per vivere in un mondo migliore, dove le persone convivono serenamente senza rivalità dettate da disuguaglianze di razza, usanze, etnie, orientamenti politici e sessuali e quant’altro.

Di seguito troverai una raccolta delle più profonde e significative frasi sulla pace, stilata per te da DiLei. Ci sono le citazioni di autori famosi, aforismi e pensieri profondi di alcuni personaggi vicini alla tematica della pace e della spiritualità, come il Papa, Madre Teresa di Calcutta, o ancora Gandhi e il Dalai Lama, ma non solo.

Frasi sulla pace dei grandi protagonisti del nostro tempo

La pace è un concetto enorme, che però racchiude un significato molto semplice: vivere felici e sereni, senza rivali, senza conflitti, tutti insieme come fratelli, senza alcuna discriminazione. Sarebbe bello se il mondo fosse immerso nella pace, nell’uguaglianza, nella giustizia sociale. Nessuno avrebbe paura di guerre, bombe, persecuzioni. Purtroppo non è così. Di seguito trovi alcune delle più belle frasi sulla pace dei grandi protagonisti del nostro tempo, scegli quelle che ti piacciono di più e usale per diffondere il tuo messaggio di libertà e uguaglianza. Serviti di questi pensieri e falli tuoi, per stare bene con te stesso e con gli altri.

Frasi sulla pace di Madre Teresa di Calcutta

Madre Teresa di Calcutta è uno dei personaggi più noti al mondo, colei che ha dedicato la sua vita ai più bisognosi. Donna religiosa che aveva a cuore il bene dei poveri e delle persone meno fortunate, che ha aiutato molta gente nella città di Calcutta. Di origini albanesi, nata nell’ex Jugoslavia, Madre Teresa prese i suoi voti perpetui in India e iniziò a vivere a stretto contatto con le persone in difficoltà. Premio Nobel per la Pace, nominata beata e poi santa. Non potevamo far altro che raccogliere alcune delle sue più belle frasi sulla pace e sull’amore verso il prossimo:

Un piccolo sorriso è l’inizio della pace.

Se vuoi che un messaggio di pace e d’amore venga ascoltato, continua a divulgarlo.Per mantenere una lampada accesa, dobbiamo continuare a metterci l’olio.

Cerchiamo di non usare bombe e armi per vincere le guerre. Usiamo amore e compassione.

Mi è stato chiesto perché io non partecipo a manifestazioni contro la guerra. Ho detto che non potrò mai farlo, ma non appena ci sarà una manifestazione per la pace, io ci sarò.

Cosa si può fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia.

Se giudichi le persone, non hai tempo per amarle.

La pace inizia con un sorriso, sorridi cinque volte al giorno a qualcuno che davvero ne ha bisogno. Fallo per la Pace.

Tutte le opere d’amore sono opere di pace. Ogni atto d’amore è un’opera di pace, non importa quanto sia piccolo.

Se non troviamo pace, è perché abbiamo dimenticato che apparteniamo gli uni agli altri.

Non abbiamo bisogno di pistole e bombe per portare la pace, abbiamo bisogno di amore e compassione.

Aiutiamo i moribondi, i poveri, i soli e gli emarginati secondo le grazie che abbiamo ricevuto e non dobbiamo vergognarci di essere umili.

In questa vita non possiamo fare grandi cose. Noi possiamo solo fare piccole cose ma con grande amore, ed è quello che conta.

Le opere buone sono collegamenti che formano una catena d’amore.

Alla fine della vita non saremo giudicati da quanti diplomi abbiamo ricevuto o da quanti soldi abbiamo accumulato, ma da quante cose belle abbiamo fatto.

Frasi sulla pace di Papa Francesco

Papa Francesco invita costantemente il popolo alla fratellanza e alla solidarietà, alla pace e all’uguaglianza. Uomo religioso di grande fede e carisma, diffonde il suo insegnamento di pace, per riconoscere quanto la guerra – non solo quella che si sta combattendo oggi tra Russia e Ucraina, ma tutti gli altri infiniti conflitti che hanno luogo ogni giorno nel mondo – sia sinonimo di violenza a sterminio. E noi invece dovremmo amarci tutti, indistintamente, senza alcun pregiudizio e rancore.

Oggi il Papa parla di pace, amore e fratellanza, perché ne abbiamo infinito bisogno. Siamo tutti chiamati a fare la propria parte per rendere questo mondo un posto migliore. Vediamo le più significativa frasi sulla pace di Papa Francesco, che proclama l’amore universale:

Da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì al dialogo, sì alla pace! Con la guerra sempre si perde. L’unico modo di vincere una guerra è non farla.

Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza.

La guerra porta distruzione e moltiplica le sofferenze delle popolazioni. Speranza e progresso vengono solo da scelte di pace.

Il desiderio di pace, di sicurezza e di stabilità è uno dei desideri più profondi del cuore umano, poiché esso è radicato nel Creatore, che fa membri della famiglia umana tutti i popoli. Tale aspirazione non può mai essere soddisfatta soltanto da mezzi militari, e meno che mai dal possesso di armi nucleari e altre armi di distruzione di massa.

Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo.

A tutti quelli che usano ingiustamente le armi di questo mondo, io lancio un appello: deponete questi strumenti di morte; armatevi piuttosto della giustizia, dell’amore e della misericordia, autentiche garanzie di pace.

La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti.

Frasi sulla pace di Gino Strada

“Io non sono pacifista. Io sono contro la guerra”, questa è una delle citazioni più famose di Gino Strada. Un uomo che è stato un vero e proprio eroe, conosciuto in tutto il mondo per le sue opere di pace nei territori colpiti dalle più violente guerre e dalle mine antiuomo.

Un medico, uno scrittore e uno dei maggiori attivisti italiani, noto per il suo impegno nel professare la pace e aiutare i bisognosi e i feriti. Gino Strada è stato il fondatore di Emergency, associazione umanitaria che ancora oggi si occupa di aiutare le popolazioni colpite dalla guerra, offrendo loro cure mediche e chirurgiche. Vediamo le più famose citazioni di Gino Strada sulla pace e sulla guerra:

L’importante è capire fino in fondo che se ci sono persone che hanno bisogno di essere curate questo vada fatto.

La guerra non si abolisce coi trattati, ma si abolisce stimolando la riflessione e la cultura di tutti.

I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò chiamateli privilegi.

Le vittime di una guerra, qualsiasi guerra, sono sempre i civili, che non hanno colpe. Ecco perché la guerra è sbagliata in sé.

Passare il tempo a costruire arsenali anziché diffondere libri è deleterio, forse letale, per la nostra specie.

Curare i feriti non è né generoso né misericordioso, è semplicemente giusto. Lo si deve fare.

Le guerre, tutte le guerre sono un orrore. Non ci si può voltare dall’altra parte.

La guerra è la più diffusa forma moderna di terrorismo.

Mine giocattolo, studiate per mutilare bambini. Ho dovuto crederci, ancora oggi ho difficoltà a capire.

La guerra che genera guerra, un terrorismo contro l’altro, tanto a pagare saranno poi civili inermi.

Credo che la guerra sia una cosa che rappresenta la più grande vergogna dell’umanità. E penso che il cervello umano debba svilupparsi al punto da rifiutare questo strumento sempre e comunque in quanto strumento disumano.

Come le malattie, anche la guerra deve essere considerata un problema da risolvere e non un destino da abbracciare o apprezzare.

Frasi sulla pace del Dalai Lama

Conosciamo il Dalai Lama, persona di grande spicco nel mondo spirituale, che infonde i suoi insegnamenti profondi su uguaglianza, pace, amore. È un monaco buddhista del Tibet, sono tante le sue citazioni sulla pace, che riescono ad arrivare dritte al cuore e all’anima. Vediamone alcune:

La pace nel mondo può passare soltanto attraverso la pace dello spirito, e la pace dello spirito solo attraverso la presa di coscienza che tutti gli esseri umani sono come membri della stessa famiglia, nonostante la differenza di fedi, di ideologie, di sistemi politici ed economici.

Non esiste una via per la pace, la Pace è la Via.

La pace non significa assenza di conflitti; le differenze saranno sempre lì. Pace significa risolvere queste differenze con mezzi pacifici; attraverso il dialogo, l’educazione, la conoscenza e attraverso vie umane.

Per comportarsi con umanità non è necessario avere una fede religiosa, è sufficiente essere uomini.

Dove l’ignoranza regna sovrana, non v’è alcuna possibilità di trovare la pace.

Guardate i bambini. Loro litigano tra di loro, ma non porto rancore tanto a lungo come gli adulti. Se si sentono arrabbiati con qualcuno si esprimono, e poi è finisce lì. Loro tornano a giocare con quella persona il giorno dopo. La maggior parte degli adulti dovrebbero trarre vantaggio imparando dai bambini.

La felicità è una combinazione di pace interiore, disponibilità economiche e, soprattutto, pace mondiale.

Non si raggiunge la pace passando per qualsiasi altra causa.

Tutti parlano di pace, ma non si può realizzare la pace all’esterno se si coltivano nel proprio animo la collera o l’odio.

Se vogliamo costruire la pace nel mondo, costruiamola in primo luogo dentro ciascuno di noi.

Il vero eroe è colui che vince la rabbia e l’odio.

Frasi sulla pace di Gandhi

Gandhi è un altro dei personaggi storici conosciuto in tutto il mondo per gli importanti messaggi di pace, note ovunque le sue citazioni contro ogni forma di violenza. Una delle figure storiche e politiche più importanti del XX secolo, un vero esempio, colui che ha diffuso il tema della nonviolenza. Leggiamo alcune delle più belle frasi di Gandhi sulla pace, l’amore universale e la nonviolenza scelte da DiLei:

La violenza da parte delle masse non eliminerà mai il male.

Se il mondo vorrà la pace, il solo mezzo per quel fine è la nonviolenza e nient’altro.

Sono contrario alla violenza perché se apparentemente fa del bene il bene è solo temporaneo, il male che fa è permanente.

La nonviolenza fa bene a chi la fa e a chi la riceve.

Ogni volta che ti trovi a fronteggiare qualcuno, conquistalo con l’amore.

La nonviolenza è l’arma dei forti. Nei deboli potrebbe facilmente ridursi a ipocrisia.

La non violenza richiede una doppia fede, fede in Dio e anche fede nell’uomo.

Il sentiero della nonviolenza richiede molto più coraggio di quello della violenza.

La non violenza è il primo articolo della mia fede. È anche l’ultimo articolo del mio credo.

Frasi sulla pace in inglese

Tra le più celebri citazioni sulla pace, ce ne sono moltissime anche in inglese. Vediamo alcuni dei più noti aforismi in inglese, riflessioni di grandi personaggi della storia e autori proprio sulla tematica dell’uguaglianza e della pace, che possono farci riflettere e aiutarci a pensare a un mondo migliore:

If everyone demanded peace instead of another television set, then there’d be peace. (John Lennon)

Peace is not unity in similarity, but unity in diversity, in the comparison and conciliation of differences. (Michail Gorbačëv)

All we are saying is give peace a chance. (John Lennon)

Peace is not an absence of war, it is a virtue, a state of mind, a disposition for benevolence, confidence, justice. (Baruch Spinoza)

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that. (Martin Luther King Jr.)

Peace comes from within. Do not seek it without. (Buddha)

You can’t separate peace from freedom because no one can be at peace unless he has his freedom. (Malcolm X)

Peace cannot be kept by force; it can only be achieved by understanding. (Albert Einstein)

You cannot find peace by avoiding life. (Virginia Woolf)

The only way to bring peace to the earth is to learn to make our own life peaceful. (Buddha)

No one is so foolish as to prefer to peace, war, in which, instead of sons burying their fathers, fathers bury their sons. (Creso)

Those who are at war with others are not at peace with themselves. (William Hazlitt)

Great peace is found in little busy-ness. (Geoffrey Chaucer)

Stop, whither are you running; Heaven is in you; if you seek God elsewhere you will forever miss Him. (Angelus Silesius)

The most disadvantageous peace is better than the most just war. (Erasmo da Rotterdam)

Frasi sulla pace e la giustizia sociale

Ognuno di noi, in qualsiasi parte del mondo, dovrebbe essere libero di vivere serenamente e in pace, senza alcuna discriminazione, a prescindere dalla sua razza, etnia, sessualità, credo religioso e politico. Purtroppo, come la storia ci insegna, non è per tutti così, anzi: le guerre e i conflitti nel mondo sono tanti e senza sosta.

Spesso l’uomo si fa comandare dalla violenza e dall’odio, oltre che dalla voglia di potere: sentimenti orribili, che andrebbero sostituiti con l’amore, verso se stessi e verso il prossimo. In questo paragrafo DiLei ha raccolto alcune delle più significative frasi sulla pace e sulla giustizia sociale, che puoi leggere per aprire la tua mente: