Paolo Bonolis posa con l’ex moglie Diane Zoeller: evento raro

Paolo Bonolis posa per la prima volta dopo tanti anni accanto all’ex moglie Diane Zoeller. Un evento raro visto che, soprattutto dopo il divorzio, gli ex coniugi non erano più stati avvistati insieme.

L’occasione per la reunion è stato il matrimonio di Martina, la figlia più grande di Bonolis, frutto del suo amore per la psicologa americana. Il conduttore e Diane sono stati sposati dal 1983 al 1988 e hanno avuto due figli: Stefano e Martina. Il primo si è sposato lo scorso ottobre a New York, giurando amore eterno a Candice Hansen, la seconda ha detto sì circa un mese dopo, sempre nella Grande Mela, al comico Tito Garza.

Paolo Bonolis ovviamente non poteva perdersi il grande evento ed è volato negli Stati Uniti per portare sino all’altare la figlia. Insieme a lui anche la moglie Sonia Bruganelli, a cui è legato da oltre vent’anni e da cui ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Il matrimonio è stata l’occasione per trascorrere una giornata in famiglia, fra sorrisi, balli e brindisi.

Presente alla cerimonia anche Diane Zoeller, che ha posato per una foto ricordo insieme agli sposi e all’ex marito. Era da tempo che il conduttore non veniva immortalato con la prima moglie. Un legame, il loro, finito a causa dei rispettivi impegni e della lontananza, visto che Bonolis, all’epoca del matrimonio, era costretto a fare la spola fra l’America e l’Italia.

“I primi tempi soffrivo la loro lontananza – aveva raccontato tempo fa Bonolis a Maurizio Costanzo -, che era figlia anche della separazione con mia moglie, avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto. I miei due primi figli hanno comunque legato molto con gli altri tre. Con Diane ci sentiamo invece quando capita”.

La foto degli ex, riuniti alle nozze della figlia Martina, è stata postata su Instagram proprio dalla sposa. Fra i primi Like ad arrivare quello di Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis ha infatti un ottimo rapporto con i figli più grandi del presentatore e, a quanto pare, anche con l’ex moglie. Un gesto, il suo, utile per confermare l’atmosfera distesa che si respira nella famiglia allargata.