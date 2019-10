Candice Hansen, cosa fa la moglie di Stefano Bonolis

editato in: da

È un momento di grande gioia per Paolo Bonolis: il primogenito dell’acclamato conduttore, Stefano, ha sposato la fidanzata Candice Hansen. Sommersi dall’affetto dell’intera famiglia allargata, i due si sono uniti in matrimonio a New York.

Proprio la Grande Mela è stata la cornice della scintilla d’amore tra Stefano Bonolis e la biondissima Candice. Ma chi è e cosa fa la donna che ha fatto girare la testa al figlio del vulcanico anfitrione di Ciao Darwin?

Sconosciuta in Italia, Candice è originaria di Houston e pare che abbia conosciuto Stefano molti anni fa, anche se non è chiaro il contesto: non si sa molto, infatti, della vita professionale di Stefano e di ciò che fa negli USA, dove vive vicino alla madre Diane Zoeller.

Di certo c’è che all’inizio, il figlio di Bonolis e la Hensen erano solo amici, tanto che lei appare più di una volta nella gallery di Stefano, ma mai in qualità di fidanzata. La prima foto che attesta una coinvolgimento romantico tra i due risale al 2015, anno per altro segnato dalla fine della relazione del giovane Bonolis con Paola Caruso, ex Bonas di Avanti Un Altro, conosciuta durante una delle tante visite al padre – cui è legatissimo – in quel di Roma.

Da quel primo scatto, che ritrae Candace seduta a un tavolo per una cena a lume di candela, pare sia passata tanta acqua sotto i ponti e che il figlio di Paolo Bonolis abbia davvero perso la testa: il legame con Candace è talmente forte che su Instagram, a corredo di una foto che mostra le mani intrecciate della coppia su cui brillano le fedi, Stefano ha scritto:

La vita è bella. Ho sposato la mia migliore amica e ho avuto una splendida festa di nozze.

Con Stefano, Candace condivide un mistero: la sua professione. Anche nel suo caso non si conosce granché. Tuttavia si può sicuramente dire che non è una ragazza timida: il suo profilo Instagram, seguito da più di 2.000 persone, fa trasparire un animo da aspirante influencer per via delle molte pose sexy e ammiccanti. Un’altra cosa che traspare è la passione per i gatti: Dexter, il suo micio, è protagonista di moltissimi scatti.

Al di là di tutte le incognite, si può comunque dire che Candace abbia conquistato l’affetto di tutta la famiglia, con Sonia Bruganelli in testa: è stata proprio la signora Bonolis a documentare le nozze, tra foto scattate ai figli e stories divertenti.