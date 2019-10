Chi è Stefano, il figlio di Paolo Bonolis

editato in: da

Stefano è il primogenito di Paolo Bonolis che ormai da anni vive negli Stati Uniti. Il figlio e il conduttore hanno un ottimo rapporto e anche il legame di Stefano con Sonia Bruganelli è fortissimo.

Il celebre presentatore, nonostante sia molto amato dal pubblico, è sempre stato geloso della sua vita privata. Nel suo passato sentimentale ci sono tanti grandi amori, fra cui quello per Diane Zoeller, la psicologa americana con cui è stato sposato dal 1983 al 1988. In cinque anni di matrimonio la coppia ha avuto due figli: Stefano e Martina.

Entrambi sono rimasti a vivere negli Stati Uniti con la madre dopo che l’amore fra i genitori è terminato. In seguito Bonolis ha iniziato una relazione con Laura Freddi, conosciuta a Non è la Rai. Quando anche la love story con la showgirl è naufragata, Paolo ha finalmente trovato l’amore della sua vita: Sonia Bruganelli. Star dei fotoromanzi e oggi imprenditrice, la modella è riuscita a rubare il cuore del conduttore.

La coppia è convolata a nozze nel 2002 e ha avuto tre figli: Davide, Silvia e Adele. Nonostante ciò Paolo Bonolis ha continuato ad avere un legame molto forte con i figli più grandi. In particolare Stefano è legatissimo al padre e spesso raggiunge l’Italia per trascorrere del tempo con la famiglia. Di lui si sa poco e niente, l’unica certezza è che vive a New York e che ha studiato negli Stati Uniti, ma non è chiaro quale professione svolga.

Una particolarità? Stefano è identico al suo famoso papà. Stessi capelli chiari, stesso sguardo furbo e stesso profilo: padre e figlio sono due gocce d’acqua. Una somiglianza che la stessa Sonia Bruganelli ha più volte rimarcato su Instagram e che esiste anche con Davide.

Negli ultimi giorni tutta la famiglia Bonolis-Bruganelli è volata a New York per un motivo molto importante: le nozze di Stefano. Il giovane Bonolis infatti ha giurato amore eterno alla fidanzata Candice Hansen con una cerimonia romantica che si è svolta nella Grande Mela.