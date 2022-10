Charles Bukowski frasi: sull’amore, le donne, la vita

Fonte: iStock Photos

Il vizio dell’alcol, la passione per le donne, la visione disincantata e cruda dell’amore: le frasi di Bukowski sono tanto forti quanto intense. Anti-intellettuale, schietto, ironico e crudo: lo scrittore ha raccontato il mondo e la sua esistenza, scrivendo le sue opinioni, frutto di una vita travagliata.

DiLei ha raccolto le frasi di Charles Bukowski più belle sull’amore, le donne, l’anima e la vita. Per osservare il mondo da una nuova ottica e non avere più paura.

Bukowski: frasi sulla vita

Il grande valore di Bukowski sta nella sua capacità di far riflettere e sorridere amaramente con semplici frasi e aforismi. Le sue frasi sulla vita sono quelle di un uomo che si interroga sul senso dell’esistenza, che si guarda indietro, che si rammarica, ma che celebra anche ciò che di bello ha da offrire ogni giorno. Ne suoi scritti troviamo tanti insegnamenti, suggerimenti e pensieri interessanti per vivere la vita al meglio.

La vita è dolce, se glielo consenti

Se un giorno vedessi anche UNA SOLA persona che fa o dice qualcosa di insolito, mi aiuterebbe a tirare avanti. Invece sono stantii, grigi. Non c’è slancio. Occhi, orecchie, gambe, voci ma… niente. Rinchiusi dentro se stessi, si prendono in giro, fingendo di essere vivi.

E ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te.

La vita è fatta di scelte. Chi sceglie di perderti è perché non ha avuto il coraggio di viverti.

Quando un uomo ha la speranza ha in mano i 3/4 della matassa.

Se hai intenzione di tentare, fallo fino in fondo. Non esiste sensazione altrettanto bella… Fallo, fallo, fallo. Fino in fondo, fino in fondo. Cavalcherai la vita fino alla risata perfetta. È l’unica battaglia giusta che esista.

La mosca stava ancora camminando sulla scrivania. Arrotolai il “Racing Form”, le diedi un colpo e la mancai. Non era la mia giornata. Né la mia settimana. Né il mio mese. Né il mio anno. Né la mia vita. Accidenti.

E in qualche modo riuscirai a superare i giorni vuoti e i giorni pieni e i giorni noiosi e i giorni detestabili… e i giorni straordinari, tutti così piacevoli e così deludenti, perché noi siamo tutti così simili e così diversi.

A volte devi indietreggiare di uno o due passi, riconsiderare, staccare per un mese. Non fare niente, non volere niente. La pace è fondamentale, il ritmo è fondamentale. Qualsiasi cosa tu voglia non l’avrai provandoci con troppa insistenza.

La vita era davvero insopportabile, solo che alla gente era stato insegnato a fingere che non lo fosse. Ogni tanto c’era un suicidio o qualcuno entrava in manicomio, ma per la maggior parte le masse continuavano a vivere fingendo che tutto fosse normalmente piacevole.”

È storia passata, storia passata, e il gioco va avanti. Un nuovo mazzo di carte. Un altro bicchiere. E tanta tristezza. Ci hanno costruiti per non durare, e sprechiamo così tanto, commettiamo così tanti errori.

L’uomo è nato per conquistare a fatica ogni centimetro di terreno. Nato per lottare, nato per morire.

Alcune persone non meritano il nostro sorriso, figuriamoci le nostre lacrime.

Molta gente scrive poesie che non sente pienamente. Lo faccio anch’io, a volte. Vita dura genera verso duro e con verso duro intendo un verso vero privo di orpelli.

Pensate a tutti i milioni di persone che vivono insieme anche se non gli piace, che odiano il loro lavoro e sono spaventati all’idea di perderlo: non c’è da stupirsi che le loro facce abbiano l’aspetto che hanno.

Frasi di Bukowski sull’anima

Ciò che desideriamo nel profondo, quello che ci spinge ad andare avanti e a vivere: le frasi di Bukowski sull’anima mescolano riflessioni e pensieri, idee sulle persone e la società, ma anche su come ognuno di noi dovrebbe affrontare l’esistenza. Essere sè stessi, non uniformarsi e andare avanti, sempre: è questo il grande insegnamento che l’autore ci lascia.

L’anima dell’uomo ha radici nello stomaco. Chiunque scrive molto meglio dopo una bistecca di manzo e una pinta di whiskey che non dopo una tavoletta di cioccolata da cinque cents. Il mito dell’artista morto di fame è una balla.

Se non vi è rimasta molta anima, e lo sapete, vi resta ancora dell’anima.

I nostri peccati vengon fabbricati in cielo per creare il nostro inferno, di cui evidentemente abbiamo bisogno.”

L’uomo è vittima di un ambiente che non tien conto della sua anima.

Come può certa gente essere così certa che Dio esiste mentre altra è sicura di no? E poi se non credi in niente non è anche quello un credo? Trallalà.

Non cerco mai di migliorarmi o di imparare qualcosa, rimango esattamente come sono. Non sono uno che impara, sono uno che evita. Non ho voglia di imparare, mi sento perfettamente normale nel mio mondo pazzo; non voglio diventare come gli altri.

In generale accetto senza problemi le chiacchiere di tutti e senza problemi le lascio perdere.

Quando si tende a fare le cose che fanno tutti gli altri si diventa tutti gli altri

Il migliore interprete dei sogni è chi li fa.

L’anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci, soprattutto perché provi un senso di benessere quando gli sei vicino.

Sulla via per l’inferno c’è sempre un sacco di gente, ma è comunque una via che si percorre in solitudine.

Io sono il mio dio. Siamo qui per disimparare gli insegnamenti della chiesa di stato, e il nostro sistema educativo. Siamo qui a bere birra. Noi siamo qui per uccidere la guerra. Siamo qui per ridere della probabilità e vivere le nostre vite così bene che la morte tremerà a prenderci.

Non mi vanno le leggi, la morale, la religione, le regole. Non mi va di essere plasmato dalla società.

Sarei dovuto diventare un grande filosofo, avrei detto a tutti quanto eravamo sciocchi, a stare in giro a fare andare l’aria dentro e fuori dai polmoni.

Non ero un misantropo o un misogino ma mi piaceva star solo. Si stava bene seduti tutti soli in uno spazio ristretto a fumare e a bere. Avevo sempre fatto ottima compagnia a me stesso.

Frasi di Bukowski sull’amore

Un linguaggio diretto, duro, senza fronzoli: Charles Bukowski non ricorre a giri di parole e le sue frasi sull’amore sono spesso un pugno nello stomaco, ma raccontano anche la vita in tutta la sua crudezza e verità.

Il tema dell’amore è centrale nella letteratura del grande poeta e scrittore, con sfumature erotiche ed esplicite. Le citazioni e gli aforismi di Bukowski nel tempo hanno saputo conquistare, far riflettere, ma anche strappare un sorriso amaro, diventando fra le più lette e apprezzate.

L’amore veniva di rado e a fatica. Quando veniva, di solito, era per le ragioni sbagliate. Ci si stancava semplicemente di trattenere l’amore e lo si lasciava andare perché aveva bisogno di andare da qualche parte. Era allora, di solito, che cominciavano i guai.

Sappi che sceglierei te, sceglierei te mille volte, che fosse per me sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte, o tutta la vita.

Potrei dire che l’amore è come l’alcool: lo provi una volta, ti fa girare la testa e ne vuoi ancora e ancora. Ti fa sentire male, tanto male che dirai di non voler provare mai più. Ma poi al prossimo bicchiere ci ricascherai e non dirai di no.

Tutto si riduce all’ultima persona a cui pensi la notte, è lì che si trova il cuore.

Non mi piace l’amore a comando, come ricerca. L’amore deve venire da te, come un gatto affamato alla porta.

L’amore è una forma di pregiudizio. Si ama quello di cui si ha bisogno, quello che ci fa star bene, quello che ci fa comodo. Come fai a dire che ami una persona, quando al mondo ci sono migliaia di persone che potresti amare di più, se solo le incontrassi? Il fatto è che non le incontri.

L’amore è quando vuoi portare una persona nella tua vita, non a letto.

Perché lei è mia, e sarebbe cosa mia anche se fosse di qualcun altro. Perché io e lei, anche lontani, siamo sempre noi.

Ma che cretini quei due, l’amore li aveva colpiti così forte che si erano rin*******ti, ma li dovevi vedere quando si ritrovavano dopo le guerre del cuore: lui l’accarezzava sulla guancia e l’universo non contava più un ca**o.

Se inizierò a parlare di amore e stelle, vi prego: abbattetemi.

L’anima libera è rara, ma quando la vedi la riconosci, soprattutto perché provi un senso di benessere quando gli sei vicino.

Una delle migliori sensazioni al mondo è quando abbracci qualcuno e lui ricambia stringendoti più forte.

Io non voglio più qualcuno che mi ripeta in continuazione che ci sarà sempre e non mi lascerà o tradirà mai. Mi basta qualcuno che ogni volta che mi mandi a fa***lo venga sempre a riprendermi.

Esprimere ciò che sentite, non abbiate paura delle conseguenze, perché il tempo non fa sconti a nessuno. Amate, odiate, buttatevi a capofitto in ogni cosa che vi sia emozioni forti. Le persone sono lo spettacolo più bello al mondo. E non si paga il biglietto.

Era bello stare insieme e bastava. Comprai un paio di panini, patatine e da bere, e mangiammo in riva al mare, poi dormimmo abbracciati per un’oretta. Era in un certo qual modo anche meglio che far l’amore. E le ore filavano via stando insieme senza alcuna tensione.

Quando Dio creò l’amore non ci ha aiutato molto […] Quando creò te distesa a letto sapeva cosa stava facendo. Era ubriaco e su di giri e creò le montagne e il mare e il fuoco allo stesso tempo. Ha fatto qualche errore, ma quando creò te distesa a letto fece tutto il Suo Sacro Universo.

Frasi di Bukowski sulle donne: il grande amore e la passione

Fra le opere più famose ed esplicite di Bukowski c’è il romanzo Donne, in cui l’autore racconta le sue avventure d’amore, sia vere che immaginarie. Le donne sono per lui una fonte d’attrazione costante, qualcosa di cui non riesce a cogliere appieno il senso, subendone irrimediabilmente il fascino.

Fra le donne che hanno segnato e ispirato Charles Bukowski c’è Jane Cooney Baker, con cui lo scrittore visse una storia d’amore intesa, coinvolgente e tumultosa. Jane, affetta da crisi maniaco-compulsive, morì nel 1962 a causa dell’abuso di alcol. La morte del suo grande amore fu un trauma per l’autore, lasciando in lui una ferita inguaribile. Un dolore che Bukowski avrebbe raccontato, negli anni a venire, nei suoi componimenti, parlando d’amore, di donne e di sentimenti in un modo unico.

Non c’è niente di peggio che venir piantati dalla propria donna quando si è al verde. Niente da bere, niente lavoro, solo quattro pareti, star lì seduti a fissare le pareti e a pensare. Ecco come si vendicavano le donne, ma stavano male anche loro. O così mi piaceva credere.

Le donne sono tutte diverse. Fondamentalmente sono una combinazione di quanto c’è di peggio e di quanto c’è di meglio al mondo… magiche e terribili.

Le donne erano destinate a soffrire; non c’era da meravigliarsi che volessero sempre grandi dichiarazioni d’amore.

Il mondo sarebbe un posto di merda senza le donne. La donna è poesia. La donna è amore. La donna è vita. Ringraziale, co****ne!

Una delle più grandi opere d’arte del mondo: una donna con delle belle gambe che esce dalla macchina.

Le donne sono creature intelligenti. Sanno come regolarsi. Il più delle volte sono gli uomini a crollare; sono gli uomini a saltar giù dal ponte.

Lei è stata un evento che mi ha travolto fortemente, troppo fortemente. Ed io, forse, ero troppo distratto o troppo disattento per non innamorarmi.

Non essere giù perché la tua donna ti ha lasciato: ne troverai un’altra e ti lascerà anche quella.

Mi guardai intorno. Non c’era nessuna donna lì in quel caffè. Ripiegai sulla cosa che sta al secondo posto in graduatoria: sollevai il mio bicchiere e lo scolai.

Frasi di Bukowski sul bacio

Crudo e malinconico, ma anche terribilmente romantico. Lo scrittore ha parlato dell’amore in tutte le sue forme e con estrema schiettezza. Fra i suoi scritti più belli c’è una poesia sul bacio che Bukowski ha voluto dedicare a una donna in grado di conquistare il suo corpo e la sua anima. L’autore in poche righe racconta l’intensità di un gesto capace di confondere i pensieri, di rubare il respiro e di unire due persone come nessun’altra cosa al mondo.

Poi lei si rigirò su un fianco,

posò il capo sul mio braccio.

La guardai.

Tutto il cielo e la terra

si specchiavano nei suoi occhi.

Seguitammo a guardarci.

Mi pareva che avrei potuto

annegarci nei suoi occhi.

Poi l’accarezzai sul viso,

ci baciammo, la trassi a me.

La strinsi.

Con l’altra mano

le frugavo fra i capelli.

Fu un bacio d’amore,

un lungo bacio di puro amore.

Altre frasi famose di Bukowski

Le frasi famose di Bukowski sono tantissime e nel corso degli anni lo scrittore ha riempito diari, quaderni e block notes con le sue riflessioni: citazioni e aforismi da leggere per riflettere.