Frasi su chi parla troppo: vere e oneste

Fonte: iStock Photo Frasi, aforismi e citazioni su chi parla troppo

Avete presente quell’amica che, quando la vedete, vi tramortisce con le sue chiacchiere? Oppure quella che non sa tenere un segreto neppure se è una questione di vita o di morte? E, ancora, quella che si lascia andare a parole – anche – dette a sproposito?

Ogniuno di noi – se ci riflette a fondo – potrebbe avere vicino qualcuno che presenta queste caratteristiche. Oppure essere così, del resto capita un po’ a tutti di parlare troppo e, magari, di farlo anche a sproposito o in un momento in cui forse sarebbe meglio tacere.

Ma come dire in maniera chiara e tonda a quell’amica, troppo disinibita con le parole, che forse è il caso di prestare maggiore attenzione? Con le frasi su chi parla troppo, aforismi e citazioni di personaggi famosi che possono essere un ottimo spunto di riflessione anche per noi.

Perché, ricordiamocelo sempre, quella persona che chiacchiera troppo potremmo proprio essere noi. Magari non sempre, ma in determinate situazioni o su specifici argomenti.

Ecco, quindi, le frasi su chi parla troppo da usare come messaggio per qualcuno o per aiutare noi stessi a riflettere e, se necessario, cambiare atteggiamento.

Frasi su chi parla troppo

Non siete riusciti a dire nemmeno una parola a una cena, perché la vostra amica ha monopolizzato la serata passando da un argomento all’altro? Oppure siete stati voi a rendervi conto, con il senno di poi, di aver chiacchierato troppo?

Capita un po’ a tutti, ma le frasi su chi parla troppo sono un utile mezzo per riflettere e per capire – magari con un pizzico di ironia – come comportarsi diversamente la volta successiva. Le citazioni e gli aforismi più belli e sinceri.

La stupidità ama parlare; l’intelligenza tace. (Mirko Badiale)

La ragione per cui abbiamo due orecchie e una sola bocca è che dobbiamo ascoltare di più, parlare di meno. (Zenone di Cizio)

Conosco solo un uccello – il pappagallo – che parla e non può volare molto alto. (Wilbur Wright)

Ci sono due tipi di fessi: quello che parla troppo e quello che preferisce tacere. Il primo non dice nulla; il secondo non ha nulla da dire. Meglio questo. (Roberto Gervaso)

Se gli animali potessero parlare, il cane sarebbe un tipo goffo e schietto; ma il gatto avrebbe la rara grazia di non dire mai una parola di troppo. (Mark Twain)

La maggior parte delle persone parla senza ascoltare. Ben pochi ascoltano senza parlare. È assai raro trovare qualcuno che sappia parlare e ascoltare. (Bruce Lee)

Se si comincia a chiacchierare, gli adulti – e anche i bambini – mettono su una maschera sorridente e socievole. Per questo, se si vuole conoscere la verità, si deve evitare di parlare. (Banana Yoshimoto)

Troppe persone sembrano convinte che il silenzio sia un vuoto da riempire ad ogni costo, anche se non c’è niente di importante da dire. (Nicholas Sparks)

Immagini il silenzio se tutti dicessero solo quello che sanno? (Karel Capek)

Due sono le occasioni in cui, di solito, si finisce per parlare troppo o a sproposito: una, è quella in cui non si sa bene cosa dire; l’altra, quella in cui non si ha assolutamente nulla da dire. (Giovanni Soriano)

L’uomo ha due occhi e due orecchi, ma una lingua soltanto. Dovrebbe parlare solo metà di quanto vede e di quanto sente. (Gandhi)

Raramente ci si pente di parlare poco; molto spesso di parlare troppo: massima risaputa e popolare, che tutti conoscono e nessuno mette in pratica. (Jean de La Bruyère)

Si è naturalmente portati a pensare che chi parla poco non sia un genio e chi parla troppo, uno stolto o un pazzo: allora è meglio lasciar credere di non essere geni di prim’ordine rimanendo spesso in silenzio, che passare per pazzi, travolti dalla voglia di parlare. (Joseph Antoine Dinouart)

Aveva pensato che se gli esseri umani non si esercitavano in continuazione ad aprire e chiudere la bocca, correvano il rischio di cominciare a far lavorare il cervello. (Douglas Adams)

È compito della conoscenza parlare ed è privilegio della saggezza ascoltare. (Oliver Wendell Holmes Sr.)

Frasi su chi giudica

Non abbiamo la verità a portata di mano, per questo dare dei giudizi è sempre un azzardo, equivale a non tenere in considerazione le cose che non possiamo conoscere, ma stabilire il nostro punto di vista e i nostri valori come parametro da cui osservare e valutare la vita degli altri.

Chi parla troppo, ad esempio, potrebbe cadere nell’errore di dare una propria valutazione agli eventi. Questo non toglie che sia importante avere un’opinione, ma va ricordato che non è sempre necessario condividerla.

Le frasi su chi giudica, le citazioni e gli aforismi più belli.

Non tocca a me giudicare la vita di un altro. Solo per me, per me solo devo giudicare, devo scegliere, devo indignarmi. (Herman Hesse)

Giudicare è un’illusione, perché, se dovete giudicare, vi servite della vostra scala di valori. Dietro al giudizio si cela l’idea che siamo tutti identici. (Swami Prajnanapada)

Non possiamo mai giudicare le vite degli altri, perché ogni persona conosce solo il suo dolore e le sue rinunce. Una cosa è sentire di essere sul giusto cammino, ma un’altra è pensare che il tuo sia l’unico cammino. (Paulo Coelho)

“Ogni volta che vuoi giudicare qualcuno, cammina prima per tre lune nei suoi mocassini.” Dobbiamo diventare dei grandi camminatori, non credi? Camminare, camminare e camminare ancora, uno a fianco dell’altro, scambiandoci le scarpe, uno nelle scarpe dell’altro. Camminare pensando al giorno in cui siamo venuti al mondo e a quello in cui ce andremo. Camminare accanto alla fragilità, nella nudità, senza toghe, senza indici levati. Dobbiamo camminare per costruire un mondo la cui base non siano più il giudizio e il pregiudizio, ma l’umiltà e la comprensione. (Susanna Tamaro)

Ogni volta che stai per trovare dei difetti in qualcuno, poniti la seguente domanda: quali dei miei difetti assomiglia di più a quello che sto per criticare? (Marco Aurelio)

La nostra prima reazione di fronte all’affermazione di un altro è una valutazione o un giudizio, anziché uno sforzo di comprensione. Quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un’opinione tendiamo subito a pensare “è ingiusto”, “è stupido”, “è anormale”, “è irragionevole”, “è scorretto”, “non è gentile”. Molto di rado ci permettiamo di “capire” esattamente quale sia per lui il significato dell’affermazione. (Carl Rogers)

La cosa migliore sarebbe dimenticare di aver ragione o torto sulla gente e godersi semplicemente la vita. Ma se ci riuscite… Beh, siete fortunati. (Philip Roth)

La specie umana si divide in due categorie – coloro che vanno avanti e fanno qualcosa, e coloro che se ne stanno seduti a chiedersi, “Perché non è stato fatto nell’altro modo?”. (Oliver Wendell Holmes Jr.)

Ciascuno giudica bene ciò che conosce, e solo di questo è buon giudice. (Aristotele)

È molto ingiusto giudicare la condotta degli altri, senza una conoscenza intima della loro situazione. (Jane Austen)

Ricordati soprattutto che non puoi essere giudice di nessuno. Giacché non può esistere sulla terra giudice di un criminale se quello stesso giudice prima non abbia compreso che egli è un criminale al pari di quell’uomo che gli sta di fronte e che egli stesso è colpevole, forse, più di chiunque altro di quel crimine. Solo quando avrà compreso questo, un uomo potrà diventare giudice. Per quanto possa sembrare assurda, questa è la verità. (Fëdor Dostoevskij)

Frasi su chi parla a vanvera

Parlare troppo significa, spesso, parlare anche a vanvera: senza conoscere le cose, affrontandole in maniera superficiale o, molto più semplicemente, solo per il gusto di farlo. Si tratta di un atteggiamento che spesso denota incuria e noncuranza nei confronti delle cose importanti.

Le frasi su chi parla a vanvera esprimono proprio la disattenzione che alcune persone mostrano verso determinati argomenti, quando invece andrebbe ricordato che le parole hanno un peso e che possono essere armi molto pericolose e dolorose.

L’ignorante parla a vanvera, l’intelligente parla al momento opportuno, il saggio parla se interpellato, ‘o fesso parla sempre. (Totò)

Le parole vanno raramente al posto giusto, e solo per un tempo brevissimo. Per il resto servono a parlare a vanvera, come adesso. (Elena Ferrante)

È bene parlare solo quando si deve dire qualcosa che valga più del silenzio. (Joseph Antoine Dinouart)

Ci vogliono due anni per imparare a parlare e cinquanta per imparare a tacere. (Ernest Hemingway)

Ogni parola in più di quelle necessarie per comunicare un’idea è chiacchiera o parlare a vanvera. (Fabrizio Caramagna)

I chiacchieroni sono i più discreti di tutti gli uomini: parlano, parlano e non dicono niente. (César François Adolphe d’Houdetot)

Certe persone sono cattive unicamente per bisogno di parlare. La loro conversazione, chiacchiera nei salotti e cicaleccio nelle anticamere, somiglia a quei camini che consumano presto la legna: occorre loro molto combustibile, il prossimo. (Victor Hugo)

Il problema è che le persone intelligenti sono piene di dubbi, mentre le persone stupide sono piene di sicurezza.

(Charles Bukowski)

(Charles Bukowski) Chi parla troppo cerca di nascondere qualcosa. Chi tace in modo coerente è invece convinto di qualcosa. (Sándor Márai)

La gente vede, sente e parla. Purtroppo però vede male, sente poco e parla troppo. (Roberto Benigni)

Se saprai tacere, saprai parlare. Il silenzio del savio è un gran libro chiuso. (Ambrogio Bazzero)

Non perdere tempo a discutere con gli sciocchi e i chiacchieroni: la parola ce l’hanno tutti, il buonsenso solo pochi. (Catone il Censore)

Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei Cosa sei. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Proprio mai. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Caramelle non ne voglio più. Le rose e i violini questa sera raccontali a un’altra. Violini e rose li posso sentire, quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento. E dopo si vedrà. Parole, parole, parole. Parole parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. (Mina)

Il male non è ciò che entra nella bocca di un uomo, il male è ciò che ne esce. (Paulo Coelho)

Frasi sulle chiacchiere inutili

Viviamo un’epoca in cui la vera ricchezza è il tempo: ne abbiamo troppo poco e quel poco lo vogliamo trascorrere facendo cose che ci arricchiscano e con le persone più care. Questo accade per colpa della fretta che scandisce ogni giornata, ma anche degli impegni che si accumulano ogni giorno della settimana.

Tutti gli istanti, quindi, contano. E conta come li occupiamo. Una chiacchierata vana, ad esempio, è tempo perso, sprecato. Non ne vale la pena e lo spiegano molto bene le frasi sulle chiacchiere inutili, che ci ricordano come a volte – invece di parlare – sia meglio il silenzio.