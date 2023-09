Le frasi da usare per fare pace dopo un litigio

Fonte: iStock Photo Le frasi per fare pace dopo aver litigato: citazioni e aforismi

Quante volte dopo una discussione avremmo voluto sistemare la situazione, ma magari c’era quell’imbarazzo – comprensibile – che deriva dal non sapere cosa dire? O anche il timore di non riuscire a sistemare le cose e ritornare a come si era prima? Succede, soprattutto perché ritornare sui propri passi e ammettere i propri errori non è facile, significa mettersi in discussione e – al tempo stesso – cercare un modo per far tornare le cose come erano precedentemente all’alterco.

In questi casi possono essere di grande aiuto le frasi per fare pace dopo un litigio: si tratta di citazioni e aforismi che racchiudono il desiderio di riconciliazione e che favoriscono la possibilità di trovare un compromesso.

DiLei ha scelto le parole più belle, profonde e sincere per trasmettere il desiderio di far pace dopo un litigio, per dimostrare all’altra persona che le cose si possono appianare e che trovare un punto di incontro è possibile. Una raccolta degli aforismi e delle citazioni da usare quando si desidera chiedere scusa, oppure da dedicare all’altra persona per dimostrare che c’è la voglia e la volontà di trovare un punto di incontro.

Cosa scrivere dopo un litigio

Quando si litiga si è meno razionali e si rischia di dire cose che non si pensano solo per avere la meglio sul proprio interlocutore.

Poi, quando si rivive la scena, possono nascere i sensi di colpa, perché è in quel momento, con la mente lucida, che si inizia a comprendere di aver esagerato, se non di aver proprio sbagliato.

Ma come cercare di appianare la situazione? Ci sono frasi che sono perfette da scrivere dopo un litigio, perché sono un concentrato di scuse e ammissione di colpe, ma anche perché riescono a far comprendere all’altra persona il desiderio di fare pace o, comunque, di trovare un compromesso. Le citazioni e gli aforismi più efficaci da utilizzare in seguito a una discussione.

Il perdono libera l’anima, cancella la paura. Ed è per questo che il perdono è un’arma così potente. (Nelson Mandela)

Perdoniamoci a vicenda. Solo allora potremo vivere in pace. (Lev Tolstoj)

Chiedere scusa è un gesto che rafforza l’amicizia, chiarisce i dubbi, è un rimedio contro l’odio, non è mai un segno di debolezza. (Romano Battaglia)

Nel perdono c’è sempre un’inclinazione dall’alto verso il basso, che impedisce una relazione alla pari. Ma se tu dici: “mi dispiace”, stai di fronte. Allora conservi la tua dignità, e così l’altro può avvicinarsi a te più facilmente. (Bert Hellinger)

Colui che non riesce a perdonare gli altri, rompe il ponte su cui lui stesso deve passare. (Confucio)

Chiedere scusa è questione di intelligenza. (Adelina Dokja)

Siamo tutti impastati di debolezze e di errori; perdoniamoci reciprocamente le nostre sciocchezze: questa è la prima legge di natura. (Voltaire)

Se avete ragione, potete permettervi di scusarvi, e, se avete torto, non potete permettervi di non farlo. (Edgar Wallace)

Si perdona finché si ama. (François de La Rochefoucauld)

C’è un segreto semplice per guarire le ferite e per sciogliere le accuse. È questo: non lasciar finire la giornata senza chiedersi scusa, senza fare la pace tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle… tra nuora e suocera! Se impariamo a chiederci subito scusa e a donarci il reciproco perdono, guariscono le ferite, il matrimonio si irrobustisce, e la famiglia diventa una casa sempre più solida, che resiste alle scosse delle nostre piccole e grandi cattiverie. (Papa Francesco)

Quante volte ti ho chiesto scusa, quante volte mi hai perdonata. Quante volte ho sbagliato eppure trovavo sempre le tue braccia. Ora comprendo che non si può perdonare sempre, anche chi ti ama si stanca dei tuoi errori e delle continue scuse. Ti richiedo scusa e se mai potrai perdonami un giorno. (Gigliola Perin)

Non sarebbe più conveniente

il temporale non farlo per niente?

Un arcobaleno senza tempesta,

questa sì che sarebbe una festa.

Sarebbe una festa per tutta la terra

fare la pace prima della guerra. (Gianni Rodari)

Qualsiasi cosa sia accaduta, la vita è troppo breve per non fare pace. La vita è troppo breve per portare rancore. (Sophie Kinsella)

Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. (Papa Francesco)

Le liti non durerebbero mai a lungo, se il torto fosse da una parte sola. (François de La Rochefoucauld)

Frasi di riconciliazione d’amore

I litigi di coppia esistono e non devono essere demonizzati, perché sono naturali, ovviamente con le dovute cautele, ma è sempre bene ricordarsi che condividere tempo, obiettivi e vita comune non è sempre facile.

Le discussioni possono anche essere costruttive se sono un mezzo attraverso il quale confrontarsi, raggiungere compromessi, o delineare il modo condiviso di guardare e affrontare gli eventi di ogni giorno.

Quindi ben vegano, ma senza eccedere. Quando si litiga con la propria dolce metà, però, è anche importante abbassare i toni, comprendere a fondo le ragioni che hanno portato allo scontro e cercare di fare pace. In questo caso ci vengono in aiuto le frasi di riconciliazione in amore: ecco le citazioni e gli aforismi più intensi per dire scusa in maniera romantica, profonda e mai banale.

Le persone che amiamo vanno rassicurate, fare la pace prima di andare a dormire dovrebbe essere un obbligo. (Antigone)

Ciò che logora le nostre anime nel modo più rapido e peggiore possibile è perdonare senza dimenticare. (Arthur Schnitzler)

Il rumore di un bacio non è forte come quello di un cannone, ma la sua eco dura molto più a lungo.

(Olivier W. Holmes)

La gentilezza a parole crea confidenza. La gentilezza nei pensieri crea profondità. La gentilezza nel dare crea amore. (Mao Tse Tung)

Litigavano ma poi facevano subito pace.

Come un acquazzone sul mare che scivola ma non lascia tracce. (Fabrizio Caramagna)

Se ti ho perduta così tu scusami

se mi addormento e non sei qui scusami

se non ti ho portato il mondo e se hai creduto e non c’ero

se ho bisogno di te tu scusami. (Joe Barbieri)

L’amore tutto dimentica, tutto perdona, dà tutto senza riserve. (Padre Pio)

Amare non significa trovare la perfezione, bensì perdonare terribili difetti. (Rosamunde Pilcher)

Su molte cose non erano d’accordo, anzi di rado erano d’accordo su qualche cosa. Era un litigio continuo, una sfida continua ogni giorno. Ma nonostante il loro essere così diversi, una cosa importante avevano in comune: erano pazzi l’uno dell’altra. (Dal film Le pagine della nostra vita)

Il perdono è l’essenza dell’amore. Amare è perdonare, perdonare è amare. (Andrew Greeley)

Quello che conta nel matrimonio è litigare in armonia. (Anita Ekberg)

Dove c’è amore non c’è bisogno del perdono, perché quando ami, ami e basta. (Agostino d’Ippona)

Il perdono è una cosa bella. Si scalda il cuore e si raffredda il pungiglione. (William Arthur Ward)

Dopo un litigio.

Te lo chiedo nel caso non riuscissimo più a incontrarci in questa vita: tu ce l’hai un piano per fare la pace nella prossima, vero? (Fabrizio Caramagna)

Quando voi discuterete non lasciate che i vostri cuori si allontanino, non dite parole che li possano distanziare di più, perché arriverà un giorno in cui la distanza sarà tanta che non incontreranno mai più la strada per tornare. (Mahatma Gandhi)

Frasi simpatiche per fare pace

Quando la tensione porta a una discussione si può provare ad appianare la situazione facendo ricorso alle frasi simpatiche per fare pace: l’ironia, è noto, può essere un’arma potente per seppellire l’ascia di guerra e trovare un modo per alleggerire gli animi.

Ci sono citazioni e aforismi perfetti per strappare un sorriso all’altra persona e iniziare a preparare la strada della concordia. Le frasi più divertenti per fare la pace.

La pace comincia con un sorriso. (Madre Teresa di Calcutta)

Sia chiaro, se non ti piacciono i miei difetti ne ho altri. Basta dirlo! (Peanuts)

Chiedere scusa non significa sempre che hai torto e l’altra persona ha ragione. Significa solo che apprezzi la tua relazione più del tuo ego. (Mark Matthews)

La comunicazione perfetta esiste. Ed è un litigio. (Stefano Benni)

Il segreto per andare d’accordo con gli altri è quello di rimandare i litigi. (Murray Leinster)

Il perdono non cambia il passato, ma allarga il futuro. (Paul Boese)

La gioia ineffabile di perdonare e di essere perdonati costituisce un’estasi che potrebbe suscitare l’invidia degli dei. (Elbert Hubbard)

Scusarsi è un profumo delizioso; può trasformare il momento più goffo in un regalo grazioso.

(Margaret Lee Runbeck)

Scusarsi senza rimediare è come ammettere di aver rubato senza restituire la refurtiva. (Carlo Pin)

Perdoniamo gli uomini: sono tutti pazzi. (Lucio Anneo Seneca)

Non dimenticare mai le sette parole da pronunciare in una relazione.

Ti amo.

Sei bellissima.

Ti prego, perdonami. (H. Jackson Brown Jr.)

Trattenere la rabbia, il risentimento e le offese ti provoca solo muscoli tesi, un mal di testa e una mascella dolente causata dal digrignare dei denti. Il perdono ti restituisce la risata e la leggerezza nella tua vita. (Joan Lunden)

Frasi per chiarire un malinteso

A volte capita di discutere per quello che è solamente un banale malinteso, che sul momento sembra una questione di enorme gravità, ma che poi si rivela essere di poca importanza.

Ma come riuscire a sistemare le cose? Spesso si pensa che sia impossibile rimediare a una diatriba, perché l’idea che potrebbe prendere piede nella nostra mente è che tutto sia ormai irrimediabilmente perduto e che il danno causato sia stato troppo grande.

Ma non è così. Non lo è con le persone alle quali vogliamo bene, con cui è sicuramente più facile chiarire perché l’affetto conta, ma non lo è neppure con gli altri legami.

Magari si può provare a chiarire un malinteso utilizzando frasi famose, scritte da pensatori e pensatrici note, citazioni e aforismi capaci di far riflettere e di preparare il terreno a una futura pace.

Gli equivoci possono capitare, ma non devono essere motivi di discussione con le persone che abbiamo accanto: le parole da usare per cercare di porvi rimedio.