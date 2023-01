Frasi per chiedere scusa, le citazioni famose più belle e profonde

Fonte: iStock Le frasi più belle per chiedere scusa

Non è facile chiedere perdono e ammettere di aver sbagliato: l’orgoglio, la paura di non riuscire a fare ammenda e il timore di non trovare le parole giuste sono ostacoli che appaiono impossibili da superare. Ma siamo umani, e commettere errori è nella nostra natura. Talvolta arrechiamo grande sofferenza anche alle persone che ci sono più care, e saper pronunciare una semplice parola come “scusa” può rompere il ghiaccio.

Se sei alla ricerca di un modo originale per far sapere a qualcuno di speciale che sei profondamente dispiaciuto, lasciati ispirare da queste splendide citazioni famose che abbiamo raccolto su DiLei: potrai trovare quella più adatta alle tue esigenze, per riuscire finalmente a chiedere scusa alle persone che ami anche quando ti sembra di essere rimasto a corto di parole.

Ti chiedo scusa per il mio comportamento: frasi

Errare humanum est, dice una massima latina molto famosa: tutti noi sbagliamo, ma non sempre abbiamo il coraggio di chiedere scusa e riparare ai nostri errori. Questa lunga serie di aforismi celebri ti aiuteranno a trovare il modo giusto per dire quanto ti dispiace di esserti comportato nel modo sbagliato.

Chiedere scusa è la supercolla della vita. È in grado di riparare qualsiasi cosa. (Lynn Johnston)

Scusarsi è un profumo delizioso; può trasformare il momento più goffo in un regalo grazioso. (Margaret Lee Runbeck)

La capacità di una persona di espiare è sempre stata la più notevole delle caratteristiche umane. (Leon Uris)

Mi dispiace tanto, vorrei poter tornare indietro e cambiare quello che ho fatto. (Thomas Williams)

Colui che è pentito di aver peccato è quasi innocente. (Seneca)

A volte impariamo di più sul perdono quando ci rendiamo conto di quanto ne abbiamo disperatamente bisogno noi stessi. (Glad Munaiseche)

Mi dispiace che tu stia ancora soffrendo. (Elizabeth Chandler)

Non è sempre facile scusarsi per i propri errori, ma farlo mostra una persona con un forte senso di sé. (Byron Pulsifer)

È incredibile quante ferite possano essere curate con due parole, “mi dispiace”. (Matshona Dhliwayo)

Ti chiedo scusa, il più umilmente possibile, non tanto di lasciarti, quanto di essere rimasto cosi a lungo. (Marguerite Yourcenar)

Mi dispiace di non averti detto la verità prima. Speravo di non doverlo fare. (Anne Fortier)

Le scuse non hanno lo scopo di cambiare il passato, hanno lo scopo di cambiare il futuro. (Kevin Hancock)

Non è che “scusa” non significhi niente; semplicemente non significa niente quando alcune persone lo dicono. Non essere una di quelle persone. (Steve Maraboli)

Chiedere scusa è una domanda che implora perdono, perché il metronomo di un buon cuore non si placherà finché le cose non saranno a posto. Chiedere scusa non riporta le cose indietro, ma le spinge in avanti. Colma il divario. Chiedere scusa è un sacramento. È un’offerta. Un regalo. (Craig Silvey)

Come chiedere scusa in modo originale

Le parole a volte sembrano proprio non arrivare, soprattutto quando abbiamo ferito qualcuno che amiamo profondamente. Ecco perché è importante chiedere scusa: se sei alla ricerca di qualche idea originale, queste frasi potrebbero fare al caso tuo.

Quando mi accorgerò di aver sbagliato ti sarò più vicino: sarà il mio modo di chiedere scusa. (Giulia Carcasi)

È molto difficile per me dire che mi dispiace… ma lo faccio. (Joe Nichols)

Mi dispiace di essere stato orribile. Sono così pieno di terrore. (Iris Murdoch)

Le scuse sono una dichiarazione di rammarico. Per quanto importante, chiedere scusa è diverso dal chiedere perdono. (Marianne Clyde)

Non sono molto bravo a chiedere scusa, ma mi dispiace. (Chris Kurtz)

Chiedere perdono è restituire il suo posto all’altro, dargli il diritto di esistere. (Katherine Pancol)

Il perdono non cambia il passato, ma allarga il futuro. (Paul Boese)

Sorridere è quanto di più vicino possibile ci sia al chiedere scusa, senza dire “scusa”. (Guido Fruscoloni)

Quando perdoni, liberi la tua anima. Ma quando dici che ti dispiace, liberi due anime. (Donald L. Hicks)

Mi dispiace, okay, non sono perfetta, ma ci sto provando. (Sara Shepard)

Gli errori sono sempre perdonabili se si ha il coraggio di ammetterli. (Bruce Lee)

Quando la maggior parte delle persone dice “mi dispiace” è già troppo tardi. (Ken Poirot)

Le scuse uniscono le persone. (Nick Smith)

Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di aver sbagliato. (Bob Marley)

Il cioccolato dice” mi dispiace “molto meglio delle parole. (Rachel Vincent)

Frasi formali per chiedere scusa

Anche in ambito professionale è facile cadere in errore, e mai come in questo caso è bene saper chiedere scusa. Ecco alcune frasi formali per far sapere ai tuoi colleghi o al capo di essere dispiaciuto per quello che è accaduto e di essere pronto a porre riparo ai tuoi sbagli.

Sono immensamente contrito. E mi dispiace per il danno che ho provocato. (Jayson Blair)

Chiedo il tuo perdono. Mi sento così infelice che è difficile persino chiedere scusa. (Hwang Woo Suk)

Mi dispiace che le mie decisioni non incontrino la tua approvazione, ma tuttavia sono mie e anche le conseguenze sono mie. (Rachel Caine)

Avrei dovuto essere molto più responsabile nel modo in cui mi sono comportato e per questo mi dispiace. (Ryan Lochte)

Mi assumo la piena responsabilità di me stesso e delle mie azioni. Non incolperei nessuno. Mi dispiace che sia successo. (Louie Anderson)

Mi dispiace per la mia incapacità di lasciar andare le cose non importanti, per la mia incapacità di aggrapparmi alle cose importanti. (Jonathan Safran Foer)

Ho commesso un errore e ho dato l’impressione che la verità non conti. E ne sono profondamente dispiaciuta, perché non è quello in cui credo. (Oprah Winfrey)

Frasi per chiedere scusa anche se si ha ragione

Il labile confine tra torto e ragione non è sempre facile da individuare. Anche se sei convinto di non aver sbagliato, a volte potresti dover chiedere ugualmente scusa. Mandar giù l’orgoglio, in questo caso, non è facile. Ma significa davvero che tieni molto alla persona cui stai chiedendo perdono. Vediamo insieme alcune citazioni famose che possono aiutarti.

Chiedere scusa non significa sempre che hai torto e l’altra persona ha ragione. Significa solo che apprezzi la tua relazione più del tuo ego. (Mark Matthews)

Se avete ragione, potete permettervi di scusarvi; e se avete torto, non potete permettervi di non farlo. (Edgar Wallace)

Non capisco perché alcune persone si scusino con gli altri quando non avevano torto. (Anonimo)

Non scusarti per quello che pensi di aver fatto di sbagliato. Chiedi scusa per quello che pensano tu abbia fatto di sbagliato. (David D. Burns)

“Scusa” non è sinonimo di “colpevole”. È un modo per dire che stai ascoltando. (Martina Boone)

L’eroe non è quello che ha ragione, ma quello che si fa avanti per prendersi la colpa, meritata o meno, e chiedere scusa per salvare una relazione. (Richelle E. Goodrich)

Non scusarti mai per aver mostrato i tuoi sentimenti. Quando lo fai, ti stai scusando per la verità. (José N. Harris)

Le tue azioni giuste potrebbero ferire qualcuno, quindi, se necessario, chiedi scusa per esse, ma non smettere di compierle. (Amit Kalantri)

Che si abbia torto o ragione una delle cose più belle da dire è “chiedo scusa”: è come una frustata benigna al cuore. (Domenico Adonini)

Non costa un centesimo dire “mi dispiace”, “non lo farò più”. Non toglie integrità apprezzare quel poco che hai ottenuto da qualcuno, anche se non è molto. (Israelmore Ayivor)

A chi importa chi ha ragione o torto quando l’ultima parola è una scusa gentile? (Richelle E. Goodrich)

Posso scusarmi con tutto il cuore per non essere affatto dispiaciuto. Ed è davvero il minimo che possa fare. (April Winchell)

Frasi per chiedere scusa ad un amico importante

L’amicizia, quella vera, passa sopra ad ogni errore o incomprensione. Ma le ferite non si rimarginano facilmente: se hai commesso uno sbaglio e hai ferito un amico per te molto importante, non esitare nel chiedergli scusa. Il vostro rapporto ne uscirà più forte di prima. Ecco alcune splendide frasi da cui trarre spunto.

Perdoniamoci a vicenda, solo allora vivremo in pace. (Leo Tolstoj)

Chiedere scusa è un gesto che rafforza l’amicizia, chiarisce i dubbi, è un rimedio contro l’odio, non è mai un segno di debolezza. (Romano Battaglia)

Le parole sono finite, il tempo è passato da molto, ma non è troppo tardi per chiedere scusa ad un amico.

Mi dispiace tanto. Non ho mai voluto farti del male. (Kiera Cass)

Per quello che vale, mi dispiace per tutto. (Clint Eastwood)

Chiedere scusa a qualcuno è difficile, ma rinunciare al proprio orgoglio per qualcuno è la cosa più difficile. (Cristina Orante)

Un’amicizia spezzata che viene riparata attraverso il perdono può essere ancora più forte di quanto non fosse una volta. (Stephen Richards)

Più persone dovrebbero scusarsi e più persone dovrebbero accettare scuse quando fatte sinceramente. (Greg LeMond)

Ho imparato che a volte “scusa” non basta. A volte devi davvero cambiare. (Claire London)

Mi dispiace per il dolore che ti ho causato, mi sento così male. (Gabor Timis)

Veramente chiedere scusa non è mai facile da fare, e quando lo fai, speri solo che non sia troppo tardi. (Justin Tranter)

Frasi per chiedere scusa in amore

In amore, saper chiedere scusa è forse la cosa più importante. Ma se non sai trovare le parole giuste, lasciati ispirare da queste bellissime citazioni famose: apri il tuo cuore alla persona che ami, e vedrai che il perdono non tarderà ad arrivare.

Quante volte ti ho chiesto scusa, quante volte mi hai perdonata. Quante volte ho sbagliato eppure trovavo sempre le tue braccia. Ora comprendo che non si può perdonare sempre, anche chi ti ama si stanca dei tuoi errori e delle continue scuse. Ti richiedo scusa e se mai potrai perdonami un giorno. (Gigliola Perin)

Perché sarai sempre speciale per me. Perché avrei dovuto scusarmi anni fa. Perché voglio che tu sia felice. (Lex Martin)

Ti amo e lo farò sempre e mi dispiace. Che parola inutile. (Ernest Hemingway)

Tieni chi ami vicino a te, digli quanto bisogno hai di loro, amali e trattali bene, trova il tempo per dirgli “mi spiace”, “perdonami”, “per favore”, “grazie” e tutte le parole d’amore che conosci. (Gabriel Garcia Marquez)

Non so perché ti ho fatto piangere, mi dispiace tesoro, eppure, anche se non dovessi essere indulgente con me, spero che perdonerai e dimenticherai. (Frank Sinatra)

Dire “mi dispiace” è dire “ti amo” con un cuore ferito in una mano e il tuo orgoglio soffocato nell’altra. (Richelle E. Goodrich)

E per tutta l’eternità, ti perdono e tu mi perdoni. (William Blake)

Scusa se ho commesso io l’errore di amare te molto più di me. (Federico Moccia)

Devi perdonarmi, perché ho lottato solo per te. (Emily Brönte)

Sono il tipo di persona che crede che le scuse dovrebbero essere sincere e dal cuore. (Camille Grammer)

Credo che il perdono sia la migliore forma di amore in qualsiasi relazione. Ci vuole una persona forte per dire che gli dispiace e una persona ancora più forte per perdonare. (Yolanda Hadid)

Non sono perfetta. Ricordalo e cerca di perdonarmi quando ti deluderò. (Elizabeth Lowell)

Si perdona finché si ama. (François de La Rochefoucauld)

Frasi delle canzoni per chiedere scusa

Se non riesci a dirlo con le tue parole, fallo con una canzone: ecco alcune frasi bellissime tratte da brani molto famosi, ottime per chiedere scusa in ogni situazione. Dedica la tua preferita ad una persona che hai fatto soffrire, per chiedere il suo perdono.