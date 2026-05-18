Pupo cancella lo spettacolo e chiede scusa: “Mia madre se ne sta andando devo starle vicino”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pupo

Pupo cancella il suo spettacolo e chiede scusa ai fan su Instagram, parlando della malattia della madre e dell’esigenza di stare accanto al genitore in un momento delicato e difficile.

Pupo annulla il concerto: “Mia madre se ne sta andando”

Pupo ha annunciato sui social la scelta di annullare una data dei suoi concerti per stare vicino alla madre Irene. La donna, 93 anni, da tempo è malata di Alzheimer e dopo sette anni di battaglia, come svelato dall’artista, si starebbe spegnendo.

L’artista ha rivelato che non sarà presente al suo concerto di martedì 19 maggio che si sarebbe dovuto tenere al Teatro Acacia di Napoli. Si tratta di una delle tante tappe del suo tour intitolato Storia di un equilibrista World Tour 2025-2026.

“Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli – ha scritto su Instagram -. Ve lo dico con la chiarezza e la sincerità che da sempre contraddistingue ogni mia scelta: non sono nelle condizioni psicologiche di poterlo fare. La mia mamma sta per andarsene ed io devo assolutamente starle accanto. Sono certo che capirete e che non sarete arrabbiati con me. Se Dio vorrà, recupereremo lo spettacolo al Teatro Acacia di Napoli, mercoledì 14 ottobre 2026. Il mio cuore è a pezzi, ma per voi che mi amate, continua sempre a battere forte”.

La malattia della madre di Pupo e il racconto doloroso

Legatissima a sua madre Irene e addolorato per la sua malattia, qualche tempo fa lo stesso Pupo aveva raccontato il calvario vissuto dalla donna. Ospite di Caterina Balivo, Pupo aveva parlato dell’Alzheimer della madre e del dolore provato per la sua condizione. Un racconto delicato e intimo che aveva emozionato il pubblico.

In quell’occasione l’artista aveva rivelato di aver scelto di parlare del legame con sua madre anche nel suo tour. “Nel mio spettacolo a teatro che racconta la mia vita – aveva confidato alla conduttrice de La Volta Buona – c’è un momento dedicato al racconto del rapporto con mia mamma e a quello che ho avuto con la malattia che sette anni fa l’ha colpita, l’Alzheimer, una forma di demenza senile”.

“Io dico che per certi versi è drammatico, per altri è un’esperienza di amore impagabile – aveva aggiunto -. Ho ritrovato attraverso questo momento difficile della mia mamma un senso alla mia vita. Noi in fondo come artisti conduciamo una vita che sembra un sogno, invece ritrovare un senso vero, in cui fai i conti con emozioni che non devono avere alcun filtro, è stato un arricchimento pazzesco”.

“La malattia di mia mamma mi ha insegnato quanto sia importante amare, con lei ho anche discusso, abbiamo lo stesso carattere, la stessa voce, ho i suoi stessi capelli, noi eravamo molto simili per questo a volte ci beccavamo dicendoci anche parole grosse – aveva concluso, svelando di comunicare con lei attraverso la musica -. Negli ultimi anni, invece, lei è diventata il mio punto di riferimento, che mi ha ricongiunto con la realtà, con l’amore, con le difficoltà della vita quando sono un insegnamento”.