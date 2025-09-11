Pupo, da Donatella Milani alla moglie Anna Ghinazzi: tutte le sue donne

Il cantante non ha mai nascosto il suo debole per le donne e ha vissuto numerosi flirt e passioni, anche con personaggi noti come Barbara d’Urso e Gegia

Una vita ricca di amore e passione quella di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Il cantante è sposato dagli anni Settanta con Anna Ghinazzi ma, com’è noto, porta avanti da tempo una relazione con un’altra donna, Patricia. E nel corso del tempo non sono mancati flirt e relazioni extraconiugali, molte con personaggi noti, come ad esempio Barbara D’Urso e Gegia. Senza dimenticare Donatella Milani, con la quale ha scritto una delle canzoni più celebri del suo repertorio, Su di noi.

Pupo, il matrimonio con Anna e l’amante Patricia

Pupo vive da tempo e apertamente la sua vita da bigamo. Ha conosciuto la moglie Anna Ghinazzi da ragazzino: il matrimonio è avvenuto quando aveva solo diciannove anni. Da questa unione sono nate tre figlie: Ilaria, Carla e Valentina. Nonostante questo legame, però, Pupo non si è precluso la possibilità di vivere altre liaison.

Tra le tante è diventata molto importante quella con Patricia Abati, etichettata banalmente da molti come “amante” ma per Enzo una vera e propria seconda compagna di vita.

“Mia moglie ha sofferto per Patricia ma poi la sofferenza è passata. Non ha mai pensato di abbandonarmi. Evidentemente, nel conto sentimentale, le davo, le do, qualcosa che non vuole perdere”, ha raccontato in un’intervista l’artista, che non ha mai divorziato da sua moglie.

L’incontro con Patricia è avvenuto nel 1989, quando Pupo ha cominciato a collaborare col titolare di un piccolo studio di registrazione. Lei era sposata ma ha accettato di accompagnare Enzo Ghinazzi a un concerto. L’inizio di una passione che ha cambiato la vita di entrambi. L’Abati non ha esitato a lasciare il marito per dedicarsi esclusivamente all’artista.

“Sto con mia moglie Anna da oltre 50 anni e con Patricia, la mia compagna, da 36. La nostra è una prova d’amore, un sentimento che ha superato salite e tempeste. Lo sa perché? Mi hanno amato come un figlio, e ai figli si perdona tutto, andando oltre il concetto di giustizia, superando l’idea del bene e del male”, ha ammesso lui.

Pupo, le altre storie d’amore

Dunque, una vita privata decisamente intensa quella di Pupo. Il diretto interessato non ha mai esitato a definirsi un traditore seriale. Alle donne non è mai riuscito a dire di no e una volta ha addirittura confessato che molti amici non gli hanno presentato le mogli per paura che potessero esserci risvolti inaspettati.

“Sì, ma tante me ne sono portate a letto lo stesso. – ha precisato – Se dovessi provare sensi di colpa mi sarei già sparato mille volte”. Non sono mancati flirt con volti noti dello showbiz, come quello con Barbara D’Urso, risalente agli anni Ottanta. Un flirt sempre negato dall’ex conduttrice Mediaset, anche se Pupo ha assicurato di aver scritto sul loro legame la canzone La storia di noi due.

E poi la notte di passione con Gegia, “sul balcone di un hotel a Giardini di Naxos, ubriachi”. Infine non si può non citare il legame con Donatella Milani. Lei è stata in passato la sua corista e la scintilla è scoccata quasi subito.

Donatella ha dichiarato che Pupo era molto innamorato di lei e che sarebbe stato pronto a cambiare vita per lei, anche se all’epoca era già sposato. Il loro rapporto è stato fonte d’ispirazione per Su di noi, tra i brani più belli di Ghinazzi.