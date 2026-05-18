La fragile salute delle monarchie europee, due Regine e una Principessa in ospedale

Una settimana decisamente complicata per Sonja e Astrid di Norvegia ma anche per la Regina emerita Margherita di Danimarca

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Getty Images Sonja di Norvegia

Una settimana particolarmente delicata per diverse famiglie reali europee, alle prese con problemi di salute, ricoveri e il tempo che avanza. A destare attenzione sono soprattutto la Regina emerita Margherita di Danimarca, la Principessa Astrid e la Regina Sonja di Norvegia.

Proprio le notizie riguardanti la sovrana norvegese hanno alimentato maggiore preoccupazione nelle ultime ore.

Le condizioni della moglie di Re Harald hanno infatti riacceso l’attenzione sulle difficoltà vissute dai membri più anziani delle monarchie, sempre più spesso costrette a fare i conti con rallentamenti negli impegni pubblici e problemi fisici legati all’età.

Problemi cardiaci per la Regina Sonja di Norvegia

Sonja di Norvegia è stata costretta ad annullare gli impegni ufficiali previsti al Palazzo Reale di Oslo a causa di una fibrillazione cardiaca.

Dopo le celebrazioni della Festa Nazionale, la sovrana avrebbe dovuto prendere parte a due appuntamenti istituzionali particolarmente importanti: un’udienza con il primo ministro indiano Narendra Modi, in visita ufficiale nel Paese, e un successivo pranzo di Stato.

Gli eventi si sono svolti regolarmente, ma a rappresentare la famiglia reale sono stati Re Harald V e il Principe ereditario Haakon.

L’assenza della Regina – 88 anni – ha immediatamente suscitato attenzione da parte dei media norvegesi, spingendo la Corte a diffondere una comunicazione ufficiale.

“Sua Maestà la Regina ha annullato il programma di oggi a causa di una fibrillazione cardiaca”, ha spiegato Simen Løvberg Sund, consulente per la comunicazione della Casa Reale, precisando che al momento soltanto gli impegni della giornata risultano cancellati.

Non si tratta del primo episodio legato alla salute della sovrana norvegese. Già nel gennaio 2025, durante una vacanza sulla neve, Sonja era stata ricoverata a causa di una fibrillazione atriale. In quell’occasione il battito cardiaco tornò rapidamente alla normalità, permettendo una dimissione nel giro di poche ore. I medici decisero comunque di intervenire successivamente con l’impianto di un pacemaker presso il Rikshospitalet di Oslo.

Anche durante le festività pasquali la Regina ha avuto bisogno di cure urgenti a causa di problemi respiratori, alimentando ulteriormente le preoccupazioni.

Secondo il calendario ufficiale della Casa Reale, il ritorno in pubblico della Regina Sonja è previsto per la prossima settimana, con la visita ad alcuni comuni della contea di Vestland. Al momento, però, non sono arrivate delle conferme a riguardo.

I problemi di salute nelle monarchie scandinave

La situazione della Regina Sonja si inserisce in un periodo particolarmente complicato per le famiglie reali del Nord Europa. Negli stessi giorni, infatti, sono arrivate notizie preoccupanti anche sulle condizioni della Principessa Astrid, sorella di Harald e dunque cognata di Sonja, ricoverata per la seconda volta in poche settimane.

La Principessa 94enne, figlia di Olav V di Norvegia, ha subito l’impianto di un pacemaker temporaneo a causa di un’insufficienza cardiaca e dovrebbe restare ancora sotto osservazione al Rikshospitalet.

Pure la Regina Margherita di Danimarca, 86 anni, è stata recentemente ricoverata per problemi cardiaci. È stata sottoposta a un’angioplastica coronarica dopo un episodio di angina. Secondo quanto trapela dalla corte, le sue condizioni sarebbero sotto controllo e, se il recupero procederà senza complicazioni, potrebbe tornare in pubblico già il 23 maggio per un evento teatrale.

Una serie di episodi che sta inevitabilmente riportando l’attenzione sull’età avanzata di molti protagonisti delle monarchie europee e sulle difficoltà legate alla gestione degli impegni istituzionali.